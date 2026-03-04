Mới nhất
Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter

Thứ tư, 07:15 04/03/2026
K.N (th)
K.N (th)
GĐXH - Xe máy 100cc côn tay của Honda sở hữu thiết kế tuyệt đỉnh, dễ hút khách hơn Winner R và Yamaha Exciter nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng.

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 1.Trải nghiệm xe máy điện giá 18,5 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ gọn, tải trọng lớn, pin khỏe, tốc độ cao, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

GĐXH - Xe máy điện giá 18,5 triệu đồng gây chú ý với tốc độ 55 km/h, đi 80–85 km mỗi lần sạc, thiết kế gọn nhẹ, phù hợp học sinh và đô thị.

Xe máy 100cc huyền thoại của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 2.

Mẫu Honda Pridor 2027 chính thức ra mắt tại Pakistan

Mẫu Honda Pridor 2027 chính thức ra mắt tại Pakistan, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe côn tay 100cc dành cho người dùng phổ thông. Ở phiên bản mới, Honda tập trung nâng cao trải nghiệm vận hành êm ái, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và cải thiện tính thực dụng cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Đây được xem là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm và có giá trị sử dụng lâu dài.

Được sản xuất bởi Atlas Honda, Pridor 2027 tiếp tục duy trì những thế mạnh vốn có của thương hiệu Honda như độ bền cao, chi phí bảo dưỡng hợp lý và khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe máy Pakistan. 

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 3.

Pridor 2027 tiếp tục duy trì những thế mạnh vốn có của thương hiệu Honda

Về sức mạnh vận hành, Honda Pridor 2027 trang bị động cơ 97.1cc, 4 thì, OHC, làm mát bằng không khí, kết hợp hộp số 4 cấp dạng constant mesh và hệ thống khởi động cần đạp. Cấu hình này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Thông số đường kính x hành trình piston 50.0 x 49.5 mm cho thấy động cơ được tinh chỉnh theo hướng cân bằng giữa độ bốc và độ bền, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc cũng như những hành trình liên tỉnh ngắn.


Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 4.

Honda Pridor 2027 trang bị động cơ 97.1cc

Một trong những điểm nổi bật của Pridor 2027 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng đi cùng bình xăng dung tích lớn 9,7 lít và bình phụ 1,5 lít. Nhờ đó, người dùng có thể di chuyển quãng đường dài hơn mà không cần dừng đổ xăng thường xuyên – yếu tố đặc biệt quan trọng với người sử dụng xe cho công việc hằng ngày.

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 5.

Một trong những điểm nổi bật của Pridor 2027 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng

Thiết kế tổng thể của xe hướng đến sự gọn gàng và linh hoạt. Với kích thước 1986 x 718 x 1050 mm, chiều dài cơ sở 1226 mm và trọng lượng khô chỉ 96 kg, Honda Pridor 2027 cho cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ kiểm soát khi luồn lách trong phố. Chiều cao yên 798 mm phù hợp với nhiều vóc dáng người lái, trong khi khoảng sáng gầm 156 mm giúp xe vận hành ổn định trên các đoạn đường gồ ghề hoặc ngập nhẹ.

Hệ thống treo trước dạng ống lồng hành trình 94 mm và treo sau gắp đôi hành trình 84 mm giúp cải thiện đáng kể độ êm ái khi đi qua mặt đường xấu. Bộ lốp trước 2.75–18 (4PR) và lốp sau 2.75–18 (6PR) tăng cường độ bám đường và sự ổn định, phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng tại Pakistan.

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 6.

Pridor 2027 còn được hoàn thiện với nhiều chi tiết thực dụng

Bên cạnh khả năng vận hành, Pridor 2027 còn được hoàn thiện với nhiều chi tiết thực dụng như yên xe dài và êm ái cho hai người, tay nắm sau chắc chắn, cụm đèn pha halogen chiếu sáng tốt, đồng hồ analog dễ quan sát, chắn bùn và ốp hông thiết kế khí động học, cùng bộ tem mới mang phong cách hiện đại. Hệ thống truyền động bằng xích con lăn giúp xe vận hành bền bỉ và dễ bảo dưỡng.

Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm đỏ, đen và xanh dương, mang lại diện mạo trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét trung tính phù hợp nhiều nhóm khách hàng.

Tổng thể, Honda Pridor 2027 là mẫu xe hội tụ đầy đủ các yếu tố mà người dùng phổ thông tìm kiếm: tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định, chi phí sử dụng thấp và độ bền cao. Với những nâng cấp tinh chỉnh ở phiên bản mới, mẫu xe này tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho người đi làm hằng ngày và khách hàng đề cao tính kinh tế tại Pakistan.

Giá xe máy 100cc Honda Pridor 2027

Xe được niêm yết với mức giá 211.900 PKR (khoảng 17 triệu đồng), đủ sức cạnh tranh trong phân khúc xe số phổ thông, đặc biệt hấp dẫn với người đi làm, sinh viên và các gia đình trẻ.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 7.

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 8.

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 9.

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 10.

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter - Ảnh 11.

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.


Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.

