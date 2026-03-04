Xe máy 100cc huyền thoại giá 17 triệu đồng của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ hơn Wave Alpha, Yamaha Exciter
GĐXH - Xe máy 100cc côn tay của Honda sở hữu thiết kế tuyệt đỉnh, dễ hút khách hơn Winner R và Yamaha Exciter nhờ mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng.
Xe máy 100cc huyền thoại của Honda thiết kế tuyệt đỉnh, trang bị đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng
Mẫu Honda Pridor 2027 chính thức ra mắt tại Pakistan, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc xe côn tay 100cc dành cho người dùng phổ thông. Ở phiên bản mới, Honda tập trung nâng cao trải nghiệm vận hành êm ái, tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và cải thiện tính thực dụng cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Đây được xem là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm và có giá trị sử dụng lâu dài.
Được sản xuất bởi Atlas Honda, Pridor 2027 tiếp tục duy trì những thế mạnh vốn có của thương hiệu Honda như độ bền cao, chi phí bảo dưỡng hợp lý và khả năng giữ giá tốt trên thị trường xe máy Pakistan.
Về sức mạnh vận hành, Honda Pridor 2027 trang bị động cơ 97.1cc, 4 thì, OHC, làm mát bằng không khí, kết hợp hộp số 4 cấp dạng constant mesh và hệ thống khởi động cần đạp. Cấu hình này mang lại khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Thông số đường kính x hành trình piston 50.0 x 49.5 mm cho thấy động cơ được tinh chỉnh theo hướng cân bằng giữa độ bốc và độ bền, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị đông đúc cũng như những hành trình liên tỉnh ngắn.
Một trong những điểm nổi bật của Pridor 2027 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng đi cùng bình xăng dung tích lớn 9,7 lít và bình phụ 1,5 lít. Nhờ đó, người dùng có thể di chuyển quãng đường dài hơn mà không cần dừng đổ xăng thường xuyên – yếu tố đặc biệt quan trọng với người sử dụng xe cho công việc hằng ngày.
Thiết kế tổng thể của xe hướng đến sự gọn gàng và linh hoạt. Với kích thước 1986 x 718 x 1050 mm, chiều dài cơ sở 1226 mm và trọng lượng khô chỉ 96 kg, Honda Pridor 2027 cho cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ kiểm soát khi luồn lách trong phố. Chiều cao yên 798 mm phù hợp với nhiều vóc dáng người lái, trong khi khoảng sáng gầm 156 mm giúp xe vận hành ổn định trên các đoạn đường gồ ghề hoặc ngập nhẹ.
Hệ thống treo trước dạng ống lồng hành trình 94 mm và treo sau gắp đôi hành trình 84 mm giúp cải thiện đáng kể độ êm ái khi đi qua mặt đường xấu. Bộ lốp trước 2.75–18 (4PR) và lốp sau 2.75–18 (6PR) tăng cường độ bám đường và sự ổn định, phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng tại Pakistan.
Bên cạnh khả năng vận hành, Pridor 2027 còn được hoàn thiện với nhiều chi tiết thực dụng như yên xe dài và êm ái cho hai người, tay nắm sau chắc chắn, cụm đèn pha halogen chiếu sáng tốt, đồng hồ analog dễ quan sát, chắn bùn và ốp hông thiết kế khí động học, cùng bộ tem mới mang phong cách hiện đại. Hệ thống truyền động bằng xích con lăn giúp xe vận hành bền bỉ và dễ bảo dưỡng.
Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm đỏ, đen và xanh dương, mang lại diện mạo trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét trung tính phù hợp nhiều nhóm khách hàng.
Tổng thể, Honda Pridor 2027 là mẫu xe hội tụ đầy đủ các yếu tố mà người dùng phổ thông tìm kiếm: tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định, chi phí sử dụng thấp và độ bền cao. Với những nâng cấp tinh chỉnh ở phiên bản mới, mẫu xe này tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho người đi làm hằng ngày và khách hàng đề cao tính kinh tế tại Pakistan.
Giá xe máy 100cc Honda Pridor 2027
Xe được niêm yết với mức giá 211.900 PKR (khoảng 17 triệu đồng), đủ sức cạnh tranh trong phân khúc xe số phổ thông, đặc biệt hấp dẫn với người đi làm, sinh viên và các gia đình trẻ.
