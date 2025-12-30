Mới nhất
Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng

Thứ ba, 11:35 30/12/2025 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Hà NộiTừ chỉ số đường huyết, mỡ máu ở mức báo động, Trang Đỗ, 37 tuổi, giảm 15 kg và cải thiện sức khỏe nhờ thay đổi lối sống.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 1.

Là nhân viên kinh doanh của một công ty sữa, Trang thường xuyên di chuyển, ăn uống thất thường, chủ yếu là đồ hàng quán. Trước khi sinh con, Trang nặng 48 kg. Sau đó, do thói quen 'thích gì ăn nấy' và cố gắng ăn nhiều để có sữa cho con, cân nặng của cô tăng dần lên 73 kg. Mức cân này duy trì suốt nhiều năm, cho đến khi Trang quyết định giảm cân cách đây hơn một năm.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 2.

Bước ngoặt đến sau một lần khám sức khỏe định kỳ. Kết quả cho thấy cô bị đường huyết cao, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ. "Lúc đó tôi thực sự hoảng sợ. Tôi nhận ra nếu không thay đổi, sức khỏe sẽ còn xấu đi nhiều", Trang nói.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 3.

Từ đó, cô chủ động kiểm soát bữa ăn bằng cách chuẩn bị hộp cơm mang theo mỗi ngày. Việc nấu ăn giúp cô điều chỉnh khẩu phần, hạn chế dầu mỡ và tránh ăn quá nhiều khi đói.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 4.

Buổi tối, Trang lên thực đơn, chia sẵn thực phẩm theo định lượng. Sáng hôm sau, cô nấu chung cho cả gia đình, phần của Trang được giảm gia vị, ít dầu mỡ hơn những thành viên khác. Cô cũng chú trọng chọn hộp đựng chất lượng cao để đảm bảo an toàn khi hâm nóng bằng lò vi sóng. "Tôi cố gắng nấu đa dạng để bữa cơm có màu sắc, đủ chất mới duy trì được lâu", mẹ 8X cho biết.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 5.

Trang Đỗ ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ và protein trong mỗi bữa ăn. Để tránh nhàm chán, cô không loại bỏ hoàn toàn món xào, rán mà chỉ ăn với lượng nhỏ.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 6.

Cuối tuần, cô vẫn ăn vặt cùng con, sau đó quay lại chế độ sinh hoạt cũ vào các ngày trong tuần. Khi đi công tác không mang theo cơm, cô áp dụng nguyên tắc ăn rau trước, đến đạm rồi mới ăn tinh bột.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 7.

Song song với ăn uống, Trang cũng duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày khoảng một tiếng, chủ yếu là tập yoga và đi bộ mỗi tối cùng gia đình.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 8.

Trang Đỗ cho biết, gia đình là chỗ dựa quan trọng trong quá trình giảm cân. Dịp nghỉ hè, con gái lớn của Trang thường phụ mẹ nấu cơm, chia khẩu phần và nhắc ăn đúng giờ. "Nhờ sự ủng hộ của người thân, tôi không bị bỏ cuộc giữa chừng", mẹ hai con nói.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 9.

Sau gần 9 tháng duy trì hộp cơm văn phòng kết hợp tập luyện, Trang giảm 15 kg, từ 73 kg xuống 58 kg. Khi đi khám tổng quát lại, các chỉ số đường huyết, mỡ máu trở về ngưỡng bình thường. Hiện cô đặt mục tiêu giảm thêm xuống 52 kg để đạt vóc dáng và sức khỏe lý tưởng hơn. "Tôi thấy cơ thể nhẹ nhõm, ngủ ngon hơn và ít mệt mỏi khi di chuyển, gặp gỡ khách hàng", cô cho biết.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 10.

Nhìn lại quá trình giảm cân, Trang cho rằng điều quan trọng nhất là thay đổi theo hướng phù hợp, bền vững. Cô khuyến nghị mỗi người nên cân nhắc tình trạng sức khỏe, mức vận động và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn. Việc cắt giảm calo quá đột ngột hoặc thực đơn thiếu nhóm chất cần thiết có thể gây mệt mỏi, rối loạn chuyển hóa, thậm chí làm bệnh nền nặng hơn.

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng - Ảnh 11.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam năm 2022, giảm cân 5-15% trong khoảng 6 tháng là mức giảm thực tế và đã được chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe. Tốc độ giảm cân của Trang cũng nằm trong ngưỡng an toàn mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị, từ 0,45-0,9 kg mỗi tuần. Ngoài ra, nghiên cứu của CDC cũng cho thấy tập thể dục thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống giúp giảm cân, kiểm soát các bệnh lý liên quan đến gan nhiễm mỡ và cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch, huyết áp, cholesterol và đường huyết. Để giảm cân bền vững, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo chế độ ăn cân đối với đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng. Cụ thể, cần hạn chế chất béo, tăng cường protein từ cá, thịt nạc, trứng, đậu, kết hợp với rau xanh và trái cây để bổ sung chất xơ.


3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

3 món ngon dễ làm cho bữa cơm sum ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025 với những “siêu thực phẩm” bổ dưỡng ngày lạnh

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH – Thay vì loay hoay với những món cầu kỳ, bạn có thể lựa chọn các công thức nhanh gọn và dễ làm nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng và đủ dinh dưỡng. Dưới đây là 3 gợi ý món ăn “siêu tốc” giúp bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2025.

Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"

Mẹo khi đi chợ mua thực phẩm nấu ăn: Nếu muốn hời phải biết cách "nhắm đúng mục tiêu"

Ăn - 7 giờ trước

Nắm vững những nguyên tắc này sẽ biến bạn từ một người tiêu dùng mù quáng thành một người sành ăn biết cách đánh giá và lựa chọn.

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Mẹo nấu nướng - 9 giờ trước

GĐXH - Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".

Bia Saigon Special nâng tầm không gian Hozo City Tết Fest 2025 với trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp

Bia Saigon Special nâng tầm không gian Hozo City Tết Fest 2025 với trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp

Ăn - 10 giờ trước

Đồng hành cùng HOZO CITY TẾT FEST 2025, Nhà tài trợ chiến lược Bia Saigon Special mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp trong không gian nghệ thuật được thiết kế riêng, nơi những khoảnh khắc trao "Lộc Special" đang diễn ra sôi nổi, góp thêm sắc màu cảm xúc cho lễ hội cuối năm.

4 dấu hiệu đậu phụ 'có vấn đề', rẻ mấy cũng KHÔNG MUA

4 dấu hiệu đậu phụ 'có vấn đề', rẻ mấy cũng KHÔNG MUA

Ăn - 17 giờ trước

Đậu phụ là thực phẩm rẻ, nhưng sức khỏe thì không rẻ. Chỉ cần bỏ qua vài miếng đậu giá thấp nhưng kém chất lượng, bạn đã tránh được nhiều rủi ro không đáng có cho bữa ăn gia đình.

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế

Ăn - 1 ngày trước

Đây là 5 gợi ý làm các món ăn ngon từ khoai lang mà bạn có thể áp dụng để chế biến cho gia đình thưởng thức. Các món ăn này vừa nhanh, ngon lại có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế đói bụng.

Bất ngờ với công dụng của 'loại rau gia vị' thường dùng trong bữa ăn

Bất ngờ với công dụng của 'loại rau gia vị' thường dùng trong bữa ăn

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Hàm lượng axit oxalic trong loại rau này giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa, giảm đầy bụng, khó tiêu và tiêu chảy.

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

GĐXH - Hiện giá một bữa ăn Omakase ở các nhà hàng Việt dao động từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người.

Loại rau xưa nay chỉ tuốt lá nấu canh, nhưng làm theo cách này lại cực ngon, giòn vô cùng và ai ăn cũng bất ngờ

Loại rau xưa nay chỉ tuốt lá nấu canh, nhưng làm theo cách này lại cực ngon, giòn vô cùng và ai ăn cũng bất ngờ

Ăn - 2 ngày trước

Hầu hết tất cả chúng ta lâu nay chỉ dùng rau ngót để nấu canh nhưng khi nấu thế này hương vị thật bất ngờ, giòn ngon vô cùng!

Các mẹo kho cá nhanh nhừ xương

Các mẹo kho cá nhanh nhừ xương

Ăn - 3 ngày trước

Dưới đây là những mẹo kho cá nhanh nhừ xương giúp chị em nội trợ tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ trọn hương vị truyền thống.

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn

GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

Ẩm thực 360
Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Ăn
Không phải lá lốt hay mướp đắng, loại nguyên liệu này đem nhồi thịt ngon bất ngờ, hầu hết chị em chưa từng thử

Không phải lá lốt hay mướp đắng, loại nguyên liệu này đem nhồi thịt ngon bất ngờ, hầu hết chị em chưa từng thử

Ăn
Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Ăn

