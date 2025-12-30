Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam năm 2022, giảm cân 5-15% trong khoảng 6 tháng là mức giảm thực tế và đã được chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe. Tốc độ giảm cân của Trang cũng nằm trong ngưỡng an toàn mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị, từ 0,45-0,9 kg mỗi tuần. Ngoài ra, nghiên cứu của CDC cũng cho thấy tập thể dục thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống giúp giảm cân, kiểm soát các bệnh lý liên quan đến gan nhiễm mỡ và cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch, huyết áp, cholesterol và đường huyết. Để giảm cân bền vững, Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo chế độ ăn cân đối với đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng. Cụ thể, cần hạn chế chất béo, tăng cường protein từ cá, thịt nạc, trứng, đậu, kết hợp với rau xanh và trái cây để bổ sung chất xơ.