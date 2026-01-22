Mới nhất
Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng

Thứ năm, 16:27 22/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Trong nhịp sống hiện đại, lò vi sóng đã trở thành trợ thủ quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ. Từ hâm nóng bữa ăn, rã đông thực phẩm đến chuẩn bị nhiều món cùng lúc, lò vi sóng giúp việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.

Thế nhưng, để thật sự tận hưởng sự tiện lợi đó, chị em hiện đại ngày càng quan tâm đến những thiết kế thông minh giúp thao tác gọn gàng, nhàn nhã và đỡ việc hơn. Vì vậy, Sharp ra mắt dòng lò vi sóng không đĩa xoay mang đến trải nghiệm sử dụng tối ưu, hướng đến sự thảnh thơi trong từng khoảnh khắc nấu nướng.

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng - Ảnh 1.

Lò vi sóng không đĩa xoay sharp mới: mở không gian, nấu dễ dàng.

Khoang lò phẳng bằng kính Borosilicate: chịu nhiệt cao, dễ vệ sinh, nấu được nhiều món cùng lúc

Điểm nổi bật đầu tiên của lò vi sóng Sharp nằm ở khoang lò phẳng bằng kính Borosilicate có khả năng chịu nhiệt cao. Thiết kế không sử dụng đĩa xoay giúp tận dụng tối đa không gian bên trong, cho phép chị em dễ dàng đặt nhiều hộp đựng với kích thước và hình dáng khác nhau. Từ hộp vuông, khay dài đến chén dĩa lớn đều có thể sắp xếp gọn gàng mà không lo vướng hay lệch như lò có đĩa xoay truyền thống.

Khoang lò phẳng cũng giúp việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn. Không còn nỗi lo đĩa xoay bể vỡ hay phải tháo lắp nhiều chi tiết, chị em chỉ cần lau nhanh bề mặt sau khi sử dụng là lò đã sạch sẽ, giữ gian bếp luôn gọn gàng và dễ chịu.

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng - Ảnh 2.

Khoang lò phẳng bằng kính Borosilicate giúp vệ sinh tiện lợi, tăng sức chứa và phân bổ nhiệt đều.

Đa chức năng nấu nướng, làm nóng nhanh và đồng đều

Lò vi sóng Sharp hỗ trợ đầy đủ các chức năng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày như hâm nóng, rã đông, nấu theo thực đơn cài đặt sẵn và nổi bật với chế độ nướng. Nhờ công nghệ phân bổ nhiệt khác biệt, nhiệt lượng được lan tỏa đồng đều trong khoang lò, mang lại hiệu quả nấu ổn định và vệ sinh hơn so với lò đĩa xoay truyền thống.

Với 10 mức công suất vi sóng, tối đa lên đến 900W, lò giúp làm nóng nhanh chóng, đặc biệt tiện lợi khi cần hâm nóng nhiều hộp cơm trưa văn phòng cùng lúc. Công suất nướng lên đến 1000W phù hợp cho các món nướng nhanh, dễ thực hiện tại nhà.

Bên cạnh đó, hệ thống thực đơn cài đặt sẵn theo trọng lượng, thời gian và món ăn giúp chị em tiết kiệm tối đa thao tác. Chuông báo khi nấu xong hỗ trợ kiểm soát thời gian dễ dàng, trong khi chế độ thủ công cho phép người dùng linh hoạt tùy chỉnh theo thói quen và sở thích nấu nướng riêng.

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng - Ảnh 3.

Công nghệ phân bổ nhiệt đồng đều cùng nhiều mức công suất.

Thiết kế hiện đại, tinh tế, nâng tầm gian bếp

Không chỉ chú trọng hiệu năng, lò vi sóng Sharp còn ghi điểm với thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng sắc màu tươi sáng, phù hợp nhiều phong cách bếp. Sản phẩm có 3 lựa chọn dung tích 20L, 23L và 25L, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày của chị em phụ nữ.

Khoang lò bằng thép phủ sơn chống dính, chống gỉ sét, bền chắc với tông xám dễ vệ sinh. Bảng điều khiển TFT đa sắc hiển thị hình ảnh rõ ràng, thao tác 1 chạm trực quan, dễ làm quen với mọi đối tượng người dùng. Mặt kính đen tráng gương toàn phần chống nóng, an toàn khi sử dụng, kết hợp tay cầm ẩn sau cửa mang lại tổng thể thanh lịch nhưng vẫn thuận tiện đóng mở. Đèn khoang lò được bố trí hợp lý giúp dễ dàng quan sát tình trạng món ăn trong suốt quá trình nấu.

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng - Ảnh 4.

Thiết kế hiện đại sang trọng nâng tầm gian bếp.

Với thiết kế khoang lò phẳng không đĩa xoay, đa chức năng tiện lợi và diện mạo tinh tế, lò vi sóng không đĩa xoay mới từ Sharp sẽ là "trợ thủ" cứu cánh chị em phụ nữ mỗi khi nấu nướng để tận hưởng trọn vẹn sự thảnh thơi, gọn gàng và nhàn nhã trong gian bếp hiện đại. Khi nấu nướng trở thành khoảng thời gian để tận hưởng và sáng tạo

Khi mọi giới hạn về không gian, thao tác và vệ sinh đã được giải quyết, nấu nướng không còn là chuỗi công việc lặp lại mà trở thành khoảng thời gian để tận hưởng đúng nghĩa. Với khoang lò phẳng không đĩa xoay, lò vi sóng Sharp mở ra một "sàn diễn" gọn gàng và linh hoạt, biến chị em phụ nữ trở thành nhân vật chính, tự do biến hóa và sáng tạo theo cách riêng của mình.

Không còn đĩa xoay cản trở, không còn nỗi lo sắp xếp hay dọn dẹp rườm rà, mỗi thao tác nấu nướng trở nên nhàn nhã và trọn vẹn hơn. Từ những bữa ăn nhanh trong ngày bận rộn đến những món ăn thử nghiệm theo cảm hứng, chị em có thể thoải mái sáng tạo, tận hưởng từng khoảnh khắc đứng bếp như một cách chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực mỗi ngày.

Với lò vi sóng không đĩa xoay Sharp, gian bếp hiện đại không chỉ là nơi nấu ăn, mà còn là không gian để chị em tự tin tỏa sáng, làm chủ nhịp sống và tận hưởng sự thảnh thơi theo cách rất riêng của mình.

Sharp ra mắt lò vi sóng không đĩa xoay mới: mở không gian, nấu dễ dàng - Ảnh 5.

Lò Vi Sóng Không Đĩa Xoay cho nàng tận hưởng mọi khoảnh khắc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

 

