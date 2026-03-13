Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/3/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 13/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 13/3/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 13/3/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 13/3/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 13/3/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 13/3/2026 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|Giải Nhất
O O O O O
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
|300.000
|Giải Ba
O O O
|30.000
Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ chiều 13/3: USD ‘nóng’ theo xung đột Trung Đông, Vietcombank, BIDV, Viettinbank điều chỉnh bất ngờGiá cả thị trường - 19 phút trước
GĐXH - Xung đột Trung Đông khiến đồng bạc xanh toàn cầu leo thang, tỷ giá ngoại tệ tại hệ thống Vietcombank chiều nay (13/3) đã có những diễn biến mới, trực tiếp tác động đến túi tiền của người tiêu dùng và các kế hoạch giao dịch cuối tuần.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điệnBảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân tại Hà Nội đang chủ động tìm kiếm các giải pháp di chuyển tiết kiệm và bền vững hơn. Ghi nhận tại các cửa hàng xe máy điện cho thấy lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh, đặc biệt vào những ngày gần đây.
Những lưu ý khi kê khai thuế đối với cá nhân có doanh thu cho thuê bất động sản trên 500 triệu đồng/nămSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 5/3/2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.
Giá bạc hôm nay (13/3): Thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, giá bán giảm còn 85 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà giảm mạnh. Sau khi mở phiên quanh vùng 87 triệu đồng/kg, giá nhanh chóng lùi về vùng 85 triệu đồng/kg, với biên độ giảm khoảng hơn 2 triệu đồng/kg.
Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 3 xã mới: Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh được hình thành từ huyện Đan Phượng cũ cũng thiết lập mặt bằng giá mới.
Tỷ giá USD/ VNĐ hôm nay 13/3: Thế giới tăng vọt, 'chợ đen' trong nước bất ngờ hạ nhiệtGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Sáng nay (13/3), thị trường ngoại tệ ghi nhận những diễn biến trái chiều. Trong khi đồng bạc xanh trên thế giới tiếp tục đà tăng giá phiên thứ ba liên tiếp, tỷ giá USD tại thị trường tự do trong nước lại có dấu hiệu giảm mạnh.
Giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ chưa từng có, chỉ ngang xe hạng A, đua doanh số với Hyundai Accent, Toyota ViosGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda City hấp dẫn ở thời điểm giữa tháng 3/2026, đủ sức cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.
Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục suy yếu, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên sáng.
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13 - 15/3/2026: Nhiều khu dân cư 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá iPhone 15 Plus rẻ chưa từng có, màn hình lớn, pin khỏe, hấp dẫn hơn iPhone 17e, được khách Việt ưa chuộngGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - iPhone 15 Plus với màn Dynamic Island, camera kép, giá rẻ lại được khách Việt ưa chuộng hơn hẳn.
Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục suy yếu, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên sáng.