Siêu mẫu Võ Hoàng Yến và 'anh tay xăm' đăng ký kết hôn ở Mỹ

Ngày 9/3, siêu mẫu Võ Hoàng Yến công bố thông tin cùng bạn trai làm thủ tục đăng ký kết hôn ở Tòa thị chính quận Cam, California, Mỹ.

"Nói nhẹ cảm động không nghe, phải để 'cảm lạnh' anh mới đồng ý đúng không chồng? Cuối cùng mình cũng đã thuộc về em! Chào mừng anh đến với thế giới “công - dung - ngôn - hạnh” của một người vợ xinh đẹp, hiền thục, nhu mì như em. Nói nhẹ nhàng mà nghe lời thì không sao, chứ không nghe, không chiều thì kết quả như hình bên dưới nha mình ơi", cô dí dỏm chia sẻ.

Võ Hoàng Yến đăng kèm loạt ảnh hài hước như đang 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với ông xã. Cô chú thích: "Một phong cách kết hôn rất chi là Hoàng Yến và không giống ai. Vui vẻ lên, quậy lên nào".

Võ Hoàng Yến và chồng.

Võ Hoàng Yến cũng nhắn nhủ chồng bằng tiếng Anh: "I saw that you were perfect, so I loved you. Then I saw that you weren’t perfect and I loved you even more" (tạm dịch: Em từng vì anh là người hoàn hảo mà yêu. Sau đó, em nhận ra anh không hoàn hảo và yêu anh nhiều hơn).

Phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Ái Phương, cựu mẫu Ngọc Quyên, Á hậu Trương Thị May, siêu mẫu Minh Triệu, ca sĩ Văn Mai Hương, diễn viên Đinh Ngọc Diệp... vào chúc mừng cặp đôi.

Ảnh hài hước của cặp đôi.

Trước đó, siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn trai Việt kiều tại Thái Lan và chuẩn bị trữ đông trứng để bắt đầu hành trình làm mẹ.

"Hơn 5 năm yêu nhau, đến lúc tôi phải hỏi: Anh là chồng em đến hết cuộc đời được không? Sáng nay tôi chốt được deal hời nhất 35 năm nay", cô viết.

Võ Hoàng Yến trữ đông trứng tại Thái Lan để chuẩn bị cho việc có em bé. Theo cô, đây là việc làm cần thiết đối với phụ nữ ở độ tuổi của mình.

Người mẫu và bạn trai tình cờ quen và yêu nhau tại một bữa tiệc ở Mỹ, tới nay đã gắn bó được 5 năm.

Võ Hoàng Yến thường gọi bạn trai là 'anh tay xăm' và khen người ấy kín tiếng, chững chạc và cho cô cảm giác an toàn khi ở bên. Từ khi yêu nhau, cô đằm thắm, chín chắn hơn.

Dù vậy, người mẫu chưa từng công bố thông tin, hình ảnh bạn trai mà chỉ chụp ảnh, quay video từ sau lưng hoặc che mặt.

