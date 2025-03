Sinh viên chế tạo viên nén sinh khối từ vỏ tỏi đầu tiên trên thế giới

Từ ý tưởng xử lí vỏ tỏi

Sản phẩm này có tên là NIION, do nhóm sinh viên của một số trường như: trường Đại học Công thương TPHCM, Bách khoa TPHCM, Đại học Kinh tế, Vin Uni và Cao đẳng Conestoga (Canada) cùng tham gia nghiên cứu, chế tạo. Dự án này cũng lọt vào Vòng chung kết cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tổ chức tháng 4 tới đây.

Viên nén sinh khối carbon được làm từ vỏ tỏi dạng thô.

Đinh Văn Nam, sinh viên trường Đại học Công Thương TPHCM, trưởng nhóm dự án cho biết, viên nén sinh khối carbon hoá từ vỏ tỏi có ba công dụng chính là làm mồi lửa, than nướng và sử dụng trong y tế công cộng. Thậm chí sau khi đốt, phần tro còn có thể dùng làm phân bón hữu cơ.

Em nhận ra đây là một bài toán rất hay, nó có thể dùng trong những trường hợp khẩn cấp như lũ lụt, không có điện, không có đèn dầu, sản phẩm này khi đốt lên có thể vừa đuổi côn trùng, giảm tối đa tình trạng sốt xuất huyết", Nam nói.

Chia sẻ thêm về ý tưởng này, Nam cho biết, gia đình mình hằng tháng sau khi sơ chế nông sản sẽ thải lượng vỏ tỏi thừa. Mỗi tháng gia đình phải tốn khoảng 30 triệu để xử lý rác thải này bởi vỏ tỏi không thể chôn lấp được do có kháng sinh tự nhiên. Trăn trở của Nam chính là làm sao tận dụng được lượng vỏ tỏi này mà không ảnh hưởng đến môi trường vừa tạo ra giá trị kinh tế.

Ngoài ra, trong thành phần của tỏi có hợp chất allicin, có khả năng đuổi muỗi, hoàn toàn có thể sử dụng ở những địa phương để giảm thiểu tình trạng dịch sốt xuất huyết.

“Vỏ tỏi này rất giống giấy, nhưng thô hơn, khi đốt không tạo ra nhiều CO2 như gỗ, nhưng bên trong lại có chứa dược chất", nam sinh này giải thích thêm.

Từ ý tưởng đó, Nam đã tìm đến những đồng đội có chuyên môn khác nhau ở các trường tại TPHCM, thậm chí hỏi ý kiến hướng dẫn của các thầy cô cũng như sử dụng các phòng thí nghiệm để hiện thực hoá sản phẩm này.

Viên nén bằng vỏ tỏi có thời gian cháy lâu hơn, bảo vệ môi trường (video nhóm cung cấp)

Để làm ra một viên nén nhỏ hơn 12g với thời gian cháy từ 10-15 phút, nhóm đã cất công tìm hiểu cũng như thử kết hợp vỏ tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau.

Với vỏ tỏi, nhóm đã tìm kiếm và thu gom từ chợ, các công ty gia vị, xưởng chế biến nông sản, sau đó làm sạch, phơi khô, xay nhuyễn thành bột rồi kết hợp cùng các thành phần khác.

Từ những hợp chất ban đầu như cồn, bột bờ lời, sáp ong và cuối cùng là sáp đậu nành. Lí do nhóm chọn dùng sáp đậu nành vì thành phần này khi nóng chảy ở nhiệt độ 70-80 độ C không làm biến chất vỏ tỏi. Nhóm đã mất khoảng 3 tháng để đưa ra phương án tối ưu nhất, căn chỉnh từng thông số thành phần sao cho hợp lí nhất.

“Lúc mà đốt ra lửa, cháy to và thơm, lúc đó tụi em vỡ oà luôn vì không thể tin được bởi làm ra được sản phẩm như này không hề dễ chút nào”, Nam hồ hởi nói.

Mở ra nhiều hướng đi

Bà Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, trường Đại học Công thương TPHCM đánh giá, đây là một trong những sản phẩm mới lạ dù thị trường trên thế giới đã có những viên nén nhưng làm từ vỏ tỏi thì vẫn chưa.

Các thành viên của dự án cũng tập hợp những bạn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có tinh thần chủ động, sáng tạo và giỏi ngoại ngữ. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu này cũng được coi là dồi dào trên thị trường hiện nay.

Hơn nữa, viên nén sinh khối carbon này không những có công dụng giúp giảm thiểu rác thải, giảm khí thải CO2, giảm ô nhiễm môi trường mà còn có thể sử dụng trong nhà hàng khách sạn dùng để nướng đồ ăn thay cho than như hiện nay, mang đi cắm trại, xua đuổi côn trùng.

Hiện thị trường xuất khẩu cũng quan tâm đến sản phẩm mồi đốt và đây cũng là hướng đi chính của sản phẩm này.

"Khi so sánh với than, than đá hoặc các sản phẩm hiện tại thì giá trị của sản phẩm này đã tốt hơn. Tuy nhiên các bạn vẫn cần nghiên cứu các thành phần để đảm bảo giữ được trị nhiệt cao, giảm thiểu tối đa nhất phát thải", bà Thoa nói thêm.

Không chỉ dừng lại ở cuộc thi, cả nhóm còn có ý định thành lập công ty kinh doanh và phát triển thêm các sản phẩm khác trong tương lai.

"Tụi em còn cần rất cải thiện rất nhiều như xay mịn sản phẩm và để mang đi trông nhỏ gọn hơn, cũng như hy vọng sản phẩm có thể đưa ra quốc tế, đó chính là mục tiêu của tụi em", Nam nói thêm.

Nhóm sinh viên thực hiện dự án (ảnh:NVCC)

Dự kiến sản phẩm được bán với giá khoảng 15.000-20.000 đồng/hộp, mỗi hộp 10 viên trọng lượng khoảng 125g. Nhóm cũng cho biết, sản phẩm vẫn còn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Trước tiên là giảm tỷ lệ sáp đậu nành nhằm giảm giá thành bởi hiện nay tỷ lệ pha trộn vẫn còn hơi cao. Trong khi hiện nay giá 1kg sáp đậu nành là 175.000 đồng, còn 1kg vỏ tỏi khoảng 1.000 đồng.