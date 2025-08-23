Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!

Thứ bảy, 12:20 23/08/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nữ sinh lên xin hiệu trưởng được đi học lại nhưng bị nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp THPT, trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.

Ngày 23-8, em H.G.B. (cựu học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cho biết em đã làm thủ tục nhập học tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk.

Nữ sinh bị hiệu trưởng nói &quot;có thi cũng không đậu&quot; đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên! - Ảnh 1.

Em H.G.B. và mẹ phản ánh với phóng viên về vụ việc

Theo em H.G.B. sau khi đậu tốt nghiệp THPT, em đăng ký vào Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk gần nhà để thuận tiện trong việc học tập. Sau khi trúng tuyển, em H.G.B. đã chọn ngành điều dưỡng mà em yêu thích.

Em H.G.B. cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh sự việc; cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã kịp thời chỉ đạo xác minh; cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương chỉ đạo nhà trường để em được đi học lại.

"Nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng mà em cùng các bạn được đi học lại và đỗ tốt nghiệp THPT. Từ đó, em có cơ hội bước chân vào giảng đường để tiếp tục học tập, rèn luyện" - em H.G.B. xúc động nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong năm học 2024-2025, tại Trường THPT Cao Bá Quát có 16 học sinh lớp 12 nghỉ học. Đáng chú ý, có nhiều học sinh được cho là "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học sau khi gặp hiệu trưởng hoặc giáo viên chủ nhiệm.

Trong đó, ngày 16-4, sau khi có kết quả kiểm tra giữa học kỳ 2, em H.G.B. và phụ huynh được mời lên gặp hiệu trưởng là bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Theo phản ánh của phụ huynh, sau khi được hiệu trưởng "tâm sự", em H.G.B. buồn rầu và viết đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả khi còn hơn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp THPT.

Một ngày sau, phụ huynh em này nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm xin đi học lại nhưng được phản hồi: "Không được chị nhé, hiệu trưởng đã duyệt". Khi phụ huynh thắc mắc và năn nỉ xin cho con đi học lại thì giáo viên này nhắn: "9 giờ 35 phút ở chỗ cổng trường cô trả bằng nhé".

Tiếp đó, ngày 29-4, phụ huynh và em H.G.B. lên trường gặp hiệu trưởng xin đi học lại. Tại đây, hiệu trưởng nói: "H.G.B không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu…". Lúc này, phụ huynh năn nỉ, mong cô cho đi học lại thì hiệu trưởng thẳng thừng nói: "Nhà trường xóa sổ rồi sao mà đi học lại được".

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở GD-ĐT xác minh vụ việc. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trong số 16 em nghỉ học có 5 em có đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

Tuy nhiên, quy trình xử lý nghỉ học, bảo lưu kết quả của học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát không đúng với điều lệ trường phổ thông và các văn bản quy định hiện hành. Cụ thể, không có quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh. Như vậy, việc giáo viên chủ nhiệm tư vấn cho học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định.

Sau khi báo chí phản ánh, có 4 em học sinh đã quay trở lại học tập và tất cả đều đỗ tốt nghiệp THPT.

Trả lời báo chí về việc dư luận cho rằng đây là một "thủ thuật" của trường nhằm giảm tỉ lệ rớt tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm 2025, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện chưa có căn cứ để khẳng định. Sở tiếp tục xác minh các nội dung liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý đúng trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan tại Trường THPT Cao Bá Quát.

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Xem clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, anh C cho hay rất thất vọng. “Tuy nhiên, con làm sai phải chịu hậu quả. Gia đình tôi không bênh con”, anh nói.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổ

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cùng chuyên mục

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn 12 trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Giáo dục - 5 giờ trước

Trường Đại học Ngoại ngữ dẫn đầu điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội với 30 điểm, ở ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung.

Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025

Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025

Giáo dục - 5 giờ trước

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học năm 2025. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất là 24,23.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Giáo dục - 21 giờ trước

GĐXH – Ngày 22/8, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) đã tổ chức Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025”. Đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích học sinh phát huy tinh thần tìm tòi, sáng tạo, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm

Giáo dục - 21 giờ trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào các chương trình đào tạo năm 2025. Mức điểm chuẩn cao nhất là 29,39 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025

Công bố điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược năm 2025

Giáo dục - 21 giờ trước

GĐXH - Điểm chuẩn của Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 lấy ở mức từ 19 đến 27,43 điểm. Ngành Y khoa là ngành cao điểm nhất.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025

Giáo dục - 22 giờ trước

GĐXH - Chiều 22/8, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025. Ngành Công nghệ thông tin cao nhất 28,19 điểm.

Chọn ngành học này, thí sinh yên tâm học hành không phải lo nghĩ đến học phí

Chọn ngành học này, thí sinh yên tâm học hành không phải lo nghĩ đến học phí

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, nhiều ngành học thí sinh sẽ được miễn học phí theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng loạt trường đại học trên cả nước chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025 từ chiều nay (22/8).

Điểm chuẩn đại học nhiều biến động khi thêm 4 lần lọc ảo, có thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng

Điểm chuẩn đại học nhiều biến động khi thêm 4 lần lọc ảo, có thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng

Giáo dục - 2 ngày trước

Số lượng nguyện vọng đăng ký đại học “khủng”, tỷ lệ ảo trong tuyển sinh đại học 2025 quá lớn, Bộ GD-ĐT quyết định tăng thêm 4 lần lọc ảo trước khi các trường công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn nhiều trường dự kiến trước đó ít nhiều có sự thay đổi.

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học nội đô sẽ cho học sinh nghỉ trong hai ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Xem nhiều

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Giáo dục

GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Giáo dục
Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Giáo dục
Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Giáo dục
Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top