Nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên!
Nữ sinh lên xin hiệu trưởng được đi học lại nhưng bị nói "có thi cũng không đậu" đã tốt nghiệp THPT, trở thành sinh viên ngành điều dưỡng.
Ngày 23-8, em H.G.B. (cựu học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cho biết em đã làm thủ tục nhập học tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk.
Theo em H.G.B. sau khi đậu tốt nghiệp THPT, em đăng ký vào Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk gần nhà để thuận tiện trong việc học tập. Sau khi trúng tuyển, em H.G.B. đã chọn ngành điều dưỡng mà em yêu thích.
Em H.G.B. cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh sự việc; cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã kịp thời chỉ đạo xác minh; cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương chỉ đạo nhà trường để em được đi học lại.
"Nhờ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng mà em cùng các bạn được đi học lại và đỗ tốt nghiệp THPT. Từ đó, em có cơ hội bước chân vào giảng đường để tiếp tục học tập, rèn luyện" - em H.G.B. xúc động nói.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trong năm học 2024-2025, tại Trường THPT Cao Bá Quát có 16 học sinh lớp 12 nghỉ học. Đáng chú ý, có nhiều học sinh được cho là "tự nguyện" làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học sau khi gặp hiệu trưởng hoặc giáo viên chủ nhiệm.
Trong đó, ngày 16-4, sau khi có kết quả kiểm tra giữa học kỳ 2, em H.G.B. và phụ huynh được mời lên gặp hiệu trưởng là bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Theo phản ánh của phụ huynh, sau khi được hiệu trưởng "tâm sự", em H.G.B. buồn rầu và viết đơn xin nghỉ học, bảo lưu kết quả khi còn hơn 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp THPT.
Một ngày sau, phụ huynh em này nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm xin đi học lại nhưng được phản hồi: "Không được chị nhé, hiệu trưởng đã duyệt". Khi phụ huynh thắc mắc và năn nỉ xin cho con đi học lại thì giáo viên này nhắn: "9 giờ 35 phút ở chỗ cổng trường cô trả bằng nhé".
Tiếp đó, ngày 29-4, phụ huynh và em H.G.B. lên trường gặp hiệu trưởng xin đi học lại. Tại đây, hiệu trưởng nói: "H.G.B không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đậu…". Lúc này, phụ huynh năn nỉ, mong cô cho đi học lại thì hiệu trưởng thẳng thừng nói: "Nhà trường xóa sổ rồi sao mà đi học lại được".
Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo Sở GD-ĐT xác minh vụ việc. Theo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trong số 16 em nghỉ học có 5 em có đơn xin bảo lưu kết quả học tập.
Tuy nhiên, quy trình xử lý nghỉ học, bảo lưu kết quả của học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát không đúng với điều lệ trường phổ thông và các văn bản quy định hiện hành. Cụ thể, không có quy định bảo lưu kết quả học tập của học sinh. Như vậy, việc giáo viên chủ nhiệm tư vấn cho học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định.
Sau khi báo chí phản ánh, có 4 em học sinh đã quay trở lại học tập và tất cả đều đỗ tốt nghiệp THPT.
Trả lời báo chí về việc dư luận cho rằng đây là một "thủ thuật" của trường nhằm giảm tỉ lệ rớt tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm 2025, ông Đỗ Tường Hiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện chưa có căn cứ để khẳng định. Sở tiếp tục xác minh các nội dung liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý đúng trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan tại Trường THPT Cao Bá Quát.
