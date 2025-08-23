Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhóm ngành Sư phạm 2025 cao kỷ lục

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 23/8 công bố điểm chuẩn 48 ngành và chương trình, từ 19-29,06, cao nhất ở ngành Sư phạm Lịch sử. Một số ngành lấy trên 28 như Giáo dục chính trị và các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 lấy điểm chuẩn từ 20,25-28,52, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất, Quản lý thể dục thể thao thấp nhất.

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội ghi nhận điểm chuẩn từ 25,37-29,84 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có điểm chuẩn cao nhất. Ngoài ra, có tới 5 ngành lấy điểm chuẩn từ 28, gồm Sư phạm Vật lý (28 điểm), Sư phạm Ngữ văn (28,45 điểm), Sư phạm Lịch sử (28,99 điểm), Giáo dục tiểu học (28,6 điểm).

Năm ngành ở Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cũng lấy điểm chuẩn trên 27 gồm Sư phạm Lịch sử (27,94 điểm), Sư phạm Ngữ văn (27,92 điểm), Sư phạm Địa lý (27,8 điểm), Sư phạm Lịch sử - Địa lý (27,78 điểm), Giáo dục công dân (27,1 điểm).

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay có 2 ngành sư phạm điểm chuẩn chạm mốc 30 là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Hai ngành còn lại là Sư phạm tiếng Nhật và Sư phạm tiếng Hàn Quốc cũng ở mức cao lần lượt là 28,1 và 27,81.

Hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm nay cũng lấy điểm chuẩn tuyệt đối . Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn tiếng Anh tối thiểu 9,5 và môn Ngữ văn tối thiểu 8,5. Với ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc, điểm môn Ngoại ngữ phải đạt 10.

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM lấy điểm chuẩn 2025 dao động 19-29,38 điểm. Hai ngành có điểm chuẩn trên 29 là Sư phạm Hóa và Sư phạm Ngữ văn.