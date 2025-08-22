Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất hơn 29 điểm

Chiều nay (22/8), Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào các chương trình đào tạo năm 2025. Theo đó, mức điểm chuẩn dao động 19-29,39 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) có điểm chuẩn cao nhất là 29,39 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,19 điểm.

Các ngành "hot" đều có điểm chuẩn rất cao ở mức hơn 28 điểm là: Chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) có điểm chuẩn là 28,48 điểm; Chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,25; Chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,07 điểm.

Chương trình có điểm chuẩn thấp nhất năm nay là TROY-BA với mức điểm là 19,00 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành học của Đại học Bách khoa Hà Nội:

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 sinh viên. Các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, đánh giá tư duy, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và diện cử tuyển, lưu học sinh.

