Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển đại học và bị hủy kết quả

Hôm nay (25/8), Bộ GD&ĐT chính thức mở cổng thông tin để thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến sau khi biết kết quả xét tuyển từ các trường đại học.

Thí sinh sẽ truy cập trang web https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện xác nhận nhập học bằng tài khoản cá nhân đã được cấp trước đó.

Theo Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học), thời hạn đến trước 17 giờ ngày 30/8. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh sẽ mất quyền trúng tuyển vì mỗi thí sinh chỉ được công nhận ở một nguyện vọng cao nhất, theo thứ tự đã đăng ký.

Sau khi xác nhận trực tuyến, thí sinh sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo theo thông báo riêng của từng trường.

Từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo đường link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Sau khi các trường đại học công bố danh sách trúng tuyển đại học, thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Nhập các thông tin: số CCCD, mã đăng nhập, mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập.

Bước 2: Nhấn Tra cứu kết quả xét tuyển sinh

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt. Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng Đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học.

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học.

Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ, thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển để hoàn thiện thủ tục.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

