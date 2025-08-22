Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học cho học sinh

Tham dự sự kiện có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đại diện Hội Toán học Việt Nam, cùng nhiều nhà khoa học, nhà giáo và học sinh. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của GS. Ngô Bảo Châu – nhà Toán học đoạt Huy chương Fields, và ông Đào Hải Long – cựu học sinh tiêu biểu, hiện là doanh nhân, nhà hoạt động xã hội.

Cuộc thi “Khám phá và sáng tạo trong Toán học 2025” có sự góp mặt của GS. Ngô Bảo Châu – nhà Toán học đoạt Huy chương Fields

Cuộc thi quy tụ 68 học sinh xuất sắc, chia thành 10 nhóm chuyên Toán. Các thành viên đều đạt trình độ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên. Trong suốt một năm học, các em đã tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của thầy cô và các nhà khoa học để trình bày những đề tài vừa mang tính học thuật, vừa gắn với tư duy sáng tạo.

Kết quả, nhóm học sinh lớp 11A1 Toán gồm Ngô Tuấn Minh (Trưởng nhóm), Đỗ Phúc Minh, Lê Đình Thành, Vũ Khôi Nguyên, Nguyễn Mạnh Kiên, Nguyễn Gia Minh, Hoàng Phan Đăng Khoa đã giành giải đặc biệt với đề tài "Kỹ năng sơ cấp giải phương trình chứa căn thức". Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì… cho những công trình khác. Các nghiên cứu tiêu biểu sẽ được xuất bản trong bộ sách Toán nâng cao của Nhà xuất bản Quốc gia.

PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, nhấn mạnh: "Chương trình không chỉ giúp học sinh bộc lộ niềm đam mê Toán học mà còn hình thành tư duy, thói quen của một nhà khoa học thực thụ. Khi các em được làm việc nhóm, tự nghiên cứu, cùng thảo luận và chia sẻ, các em sẽ thấy việc học Toán là một trải nghiệm hạnh phúc, không nặng nề."

Ông cũng cho rằng, chính sự hợp tác, trao đổi và tinh thần sáng tạo trong quá trình học tập sẽ giúp học sinh nhanh chóng tiệm cận với nền khoa học thế giới, đồng thời lan tỏa khát vọng chinh phục tri thức trong cộng đồng học đường.

PGS.TS.NGND Nguyễn Vũ Lương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên

Cuộc thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (1965 – 2025). Sự kiện không chỉ là lời tri ân truyền thống, mà còn khẳng định vị thế của ngôi trường tiên phong trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tài năng khoa học trẻ cho đất nước.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho nhóm có đề tài "Kỹ năng sơ cấp giải phương trình chứa căn thức"



