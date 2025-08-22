Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?
GĐXH - Hàng loạt trường đại học trên cả nước chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025 từ chiều nay (22/8).
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi kết thúc 10 vòng lọc ảo toàn quốc (kéo dài thêm hai ngày so với quy định trước đây), trước 17h ngày 22/8, các trường đại học nhập mức điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.
Bộ cũng đề nghị các cơ sở đào tạo không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống chung (tức 12h30 ngày 22/8).
Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đã đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển. Việc này nhằm bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.
Bộ cũng yêu cầu các trường tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các trường khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường mình.
Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.
Để tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh có thể thực hiện theo cách sau:
Tra cứu trên hệ thống của Bộ GD&ĐT:
- Truy cập website chính thức của Bộ GD&ĐT: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
- Đăng nhập bằng số CCCD và mã đăng nhập.
- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.
Cách 3: Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng:
- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.
- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
- Nhập thông tin cần thiết (như: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.
