Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?

Thứ sáu, 07:05 22/08/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hàng loạt trường đại học trên cả nước chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2025 từ chiều nay (22/8).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi kết thúc 10 vòng lọc ảo toàn quốc (kéo dài thêm hai ngày so với quy định trước đây), trước 17h ngày 22/8, các trường đại học nhập mức điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Bộ cũng đề nghị các cơ sở đào tạo không công bố điểm trúng tuyển trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống chung (tức 12h30 ngày 22/8).

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đã đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển. Việc này nhằm bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

GĐXH - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi đến các trường đại học liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Thời điểm nào hôm nay, thí sinh có thể xem điểm chuẩn của các trường đại học?- Ảnh 2.

Chiều nay (22/8) thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn của các trường đại học. Ảnh minh họa: TL

Bộ cũng yêu cầu các trường tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các trường khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường mình.

Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Để tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh có thể thực hiện theo cách sau:

Tra cứu trên hệ thống của Bộ GD&ĐT:

- Truy cập website chính thức của Bộ GD&ĐT: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

- Đăng nhập bằng số CCCD và mã đăng nhập.

- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.

Cách 3: Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng:

- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.

- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".

- Nhập thông tin cần thiết (như: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.

L.Vũ (th)
Chọn ngành học này, thí sinh yên tâm học hành không phải lo nghĩ đến học phí

Chọn ngành học này, thí sinh yên tâm học hành không phải lo nghĩ đến học phí

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, nhiều ngành học thí sinh sẽ được miễn học phí theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Điểm chuẩn đại học nhiều biến động khi thêm 4 lần lọc ảo, có thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng

Điểm chuẩn đại học nhiều biến động khi thêm 4 lần lọc ảo, có thí sinh đăng ký 231 nguyện vọng

Giáo dục - 1 ngày trước

Số lượng nguyện vọng đăng ký đại học “khủng”, tỷ lệ ảo trong tuyển sinh đại học 2025 quá lớn, Bộ GD-ĐT quyết định tăng thêm 4 lần lọc ảo trước khi các trường công bố điểm chuẩn. Điểm chuẩn nhiều trường dự kiến trước đó ít nhiều có sự thay đổi.

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học nội đô sẽ cho học sinh nghỉ trong hai ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi đến các trường đại học liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025.

Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

Nam sinh xứ Nghệ chinh phục 2 huy chương Vàng Olympic trong cùng 1 năm

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Đạt thành tích xuất sắc tại Olympic Vật lý quốc tế, Nguyễn Thế Quân - lớp 12A3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, khép lại năm 2025 với ‘cú đúp’ huy chương Vàng tại cả đấu trường quốc tế và châu Á.

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Từ 17 giờ chiều nay (20/8), các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học 2025.

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Giáo dục - 4 ngày trước

Nhiều trường đại học trên cả nước đào tạo ngành Logistics với các mức học phí khác nhau.

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục - 4 ngày trước

Xem clip con gái có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80, anh C cho hay rất thất vọng. “Tuy nhiên, con làm sai phải chịu hậu quả. Gia đình tôi không bênh con”, anh nói.

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Dù được miễn học phí nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản tiền này trong năm học tới

Giáo dục

GĐXH - Từ tháng 9/2025 trở đi, học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước được miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, học sinh vẫn phải đóng những khoản phí khác.

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026

Giáo dục
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục
Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Lùi lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025

Giáo dục
Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Hôm nay (20/8), các trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Giáo dục

