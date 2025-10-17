Mới nhất
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Thứ sáu, 09:11 17/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo tử vi, những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là người sống kiên trì, chăm chỉ, tuy gặp khó khăn lúc trẻ nhưng càng về già càng thịnh vượng và hạnh phúc.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5: Đi chậm nhưng chắc, hậu vận đủ đầy

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý - Ảnh 1.

Ưu điểm lớn nhất của người sinh vào ngày Âm lịch kết thúc bằng số 5 là sự điềm đạm và biết tích lũy. Họ không thích rủi ro, không "kiếm nhiều hôm nay để mất trắng ngày mai". Ảnh minh họa

Những người sinh vào ngày Âm lịch kết thúc bằng số 5 (như mùng 5, 15 hoặc 25) được ví như một dòng sông chảy hiền hòa, không ồn ào, không bon chen nhưng luôn bền bỉ hướng đến mục tiêu.

Thời trẻ, họ có thể sống khá bình lặng, công việc ổn định nhưng không nổi bật.

Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của họ là sự điềm đạm và biết tích lũy. Họ không thích rủi ro, không "kiếm nhiều hôm nay để mất trắng ngày mai".

Chính sự ổn định đó giúp họ xây nền móng vững chắc cho tương lai. Đến tuổi trung niên, vận trình tài lộc dần khởi sắc, gia đình êm ấm, con cái ngoan hiền.

Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 5 thường được hưởng phúc muộn – tuổi trẻ bình yên, hậu vận sung túc, an nhiên tận hưởng cuộc sống bên con cháu.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9: Nở muộn nhưng bền lâu, hậu vận viên mãn

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý - Ảnh 2.

Theo tử vi, người sinh vào ngày Âm lịch kết thúc bằng số 9 (như mùng 9, 19 hoặc 29) là mẫu người "tỏa sáng muộn". Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào ngày Âm lịch kết thúc bằng số 9 (như mùng 9, 19 hoặc 29) là mẫu người "tỏa sáng muộn".

Họ giống như rượu vang lâu năm, càng để lâu càng thơm nồng, càng trưởng thành càng thành công.

Thời trẻ, họ thường ít nổi bật, công việc bình thường, thu nhập ở mức trung bình. Nhưng càng lớn tuổi, năng lực và bản lĩnh càng được bộc lộ rõ ràng.

Đến tuổi trung niên, họ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông.

Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 là minh chứng cho câu nói: "Tài năng lớn thường nở muộn."

Họ đi chậm nhưng chắc, khi bước vào tuổi xế chiều lại gặt hái được nhiều phúc lộc, được con cháu hiếu thuận, hưởng cuộc sống an vui.

Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8: Vấp ngã để trưởng thành, càng kiên trì càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý - Ảnh 3.

Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8 (như mùng 8, 18 hoặc 28), vận may thường đến chậm hơn. Ảnh minh họa

Trong phong thủy, số 8 tượng trưng cho "phát", nhưng với những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8 (như mùng 8, 18 hoặc 28), vận may thường đến chậm hơn.

Thuở nhỏ hoặc khi mới lập nghiệp, họ dễ gặp thất bại trong chuyện tiền bạc, có thể vì cả tin hoặc thiếu kinh nghiệm.

Tuy nhiên, chính những lần vấp ngã ấy lại giúp họ tích lũy bài học quý giá, hình thành bản lĩnh vững vàng và khả năng quản lý tài chính thông minh hơn.

Khi bước sang tuổi trung niên, người sinh vào ngày Âm lịch tận cùng bằng số 8 thường dần ổn định, tiền tài tích tụ, cuộc sống sung túc.

Họ hiểu rằng, giàu có thật sự không đến từ vận may, mà là kết quả của sự kiên trì, bền bỉ và học hỏi không ngừng.

Cuộc đời của họ giống như một cuộc chạy đường dài, người khác có thể chạy nhanh hơn, nhưng họ là người đi xa hơn.

Ngày sinh Âm lịch tiết lộ bài học về sự kiên trì và phúc đức

Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5, 8 hoặc 9 đều mang trong mình năng lượng của sự kiên cường và bền bỉ. Dù hành trình tuổi trẻ không dễ dàng, họ vẫn không bỏ cuộc, coi mỗi thử thách là một cơ hội để trưởng thành.

Về già, họ không chỉ có của cải vật chất mà còn có sự bình an trong tâm, có con cháu hiếu thuận và niềm vui từ cuộc sống giản dị nhưng tràn đầy phúc khí.

Nếu bạn sinh vào ngày Âm lịch tận cùng bằng 5, 8 hoặc 9, hãy tin rằng cuộc đời bạn tuy không trải hoa hồng từ đầu, nhưng càng đi xa sẽ càng rực rỡ.

Bởi "trời không phụ người có lòng", chỉ cần bạn chăm chỉ, tử tế và kiên trì, vận may rồi sẽ mỉm cười với bạn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa3 tháng sinh Âm lịch đổi vận cuối năm: Hết sạch nợ, Thần Tài gõ cửa

GĐXH - Theo tử vi, có một số người sinh vào tháng Âm lịch đặc biệt được Thần Tài chiếu cố, vận thế hanh thông vào cuối năm 2025.

Bách Hợp (t/h)
