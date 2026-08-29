So sánh Galaxy S26 FE vs Galaxy S25 FE: Những nâng cấp nào đáng giá để người dùng cũ lên đời?

Với sự ra mắt của mẫu máy mới, nhiều người dùng Samsung Galaxy S25 FE đang đắn đo liệu những thay đổi trên Samsung Galaxy S26 FE có đủ sức nặng để nâng cấp hay không. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những điểm khác biệt chính giữa hai thế hệ, giúp người mua dễ dàng đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu.

Diện mạo gọn gàng và liền mạch hơn

Các thế hệ FE trước đây, bao gồm cả Samsung Galaxy S25 FE, thường sử dụng kiểu thiết kế ba camera đặt dọc và rời rạc nhau. Bước sang thiết bị Samsung Galaxy S26 FE, phần cụm camera sau đã được thay đổi, gom lại và đặt sát hơn vào cạnh bên cũng như cạnh trên của thân máy tạo cảm giác liền mạch hơn.

Về tổng thể, Samsung Galaxy S26 FE vẫn duy trì kiểu dáng vuông vắn với phần khung viền hợp kim nhôm và mặt lưng kính phẳng cứng cáp. Điểm tinh tế nằm ở phần mép kính tiếp giáp với khung viền được làm bo cong nhẹ dạng 2.5D, giúp loại bỏ cảm giác cấn tay khi người dùng cầm một thiết bị có kích thước lớn.

Ảnh Galaxy S26 FE

Không gian hiển thị rộng rãi và linh hoạt

Điểm thay đổi rõ rệt tiếp theo giữa Samsung Galaxy S26 FE và Samsung Galaxy S25 FE nằm ở công nghệ hiển thị. Nếu như các bản thế hệ trước chỉ được trang bị màn hình có tần số quét cố định, thì mẫu máy mới năm nay đã chuyển sang sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X.

Màn hình của Samsung Galaxy S26 FE có khả năng tự động điều chỉnh tốc độ làm tươi linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz tùy thuộc vào nội dung, giúp thiết bị tiết kiệm pin hiệu quả khi đọc tài liệu tĩnh và giữ nguyên độ trơn tru khi chơi game. Không gian hiển thị cũng rất rộng rãi với kích thước 6.7 inch cùng độ sáng tối đa đạt 1900 nits, đảm bảo khả năng quan sát rõ nét khi sử dụng ở ngoài trời.

Ảnh: Galaxy S25 FE

Cải tiến về sức mạnh xử lý và thời lượng pin

Sự nâng cấp lớn về phần cứng trên Samsung Galaxy S26 FE so với Samsung Galaxy S25 FE đến từ vi xử lý trung tâm. Thiết bị mới sử dụng con chip Exynos 2500 được sản xuất trên tiến trình 3nm với công nghệ cấu trúc bóng bán dẫn GAA. Sự thay đổi này giúp tăng hiệu suất hoạt động, đồng thời kiểm soát dòng điện chính xác hơn, mát và tiết kiệm điện năng hơn đáng kể so với tiến trình 4nm của vi xử lý Exynos 2400 trên thế hệ trước.

Về mặt phần mềm, máy sẽ hoạt động trên hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI 9. Để đáp ứng cấu hình này, thiết bị được trang bị viên pin dung lượng 4900 mAh và công suất sạc nhanh 45W, mang lại thời gian xem video liên tục lên tới gần 30 tiếng.

Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh và tính năng thông minh

Hệ thống chụp ảnh trên Samsung Galaxy S26 FE tiếp tục duy trì cụm ba camera đa dụng để đáp ứng nhu cầu quay chụp hàng ngày. Thiết bị sở hữu camera chính 50MP thu sáng tốt, camera góc siêu rộng 12MP và ống kính tele 8MP hỗ trợ chức năng zoom quang học 3x tự nhiên.

Khả năng quay phim cũng được đầu tư với thông số quay video độ phân giải cao lên đến 8K ở 30 khung hình trên giây. Cùng với đó, thiết bị tích hợp sâu các công cụ AI nâng cao như bộ lọc âm thanh, chọn ảnh chân dung hay khoanh tròn tìm kiếm để hỗ trợ người dùng xử lý hình ảnh và giải quyết công việc nhanh chóng. Điều này mang đến trải nghiệm phần mềm tiện dụng và phong phú hơn.

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Các dòng thiết bị của hãng Samsung luôn được người dùng đánh giá cao về độ bền và sự ổn định. Qua những điểm khác biệt trên, có thể thấy việc chuyển đổi từ Samsung Galaxy S25 FE lên thế hệ mới mang lại nhiều thay đổi thiết thực về thiết kế, màn hình và hiệu suất năng lượng.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy màn hình lớn với các trang bị mới, Samsung Galaxy S26 FE là một thiết bị rất đáng cân nhắc. Những người dùng có nhu cầu lưu trữ nhiều dữ liệu công việc, cài đặt ứng dụng và hình ảnh hơn có thể chọn mua phiên bản Samsung Galaxy S26 FE 256GB.

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