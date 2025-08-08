Sốc khi tôi phát hiện bố ngoại tình với bạn thân của mình
Người bố mà tôi yêu kính, tự hào bất ngờ làm chuyện tày trời với chính bạn thân nhất của tôi khiến gia đình tôi tan nát. Tôi mất niềm tin hoàn toàn vào những gì mình đã từng tin tưởng tuyệt đối
Gia đình tôi từ lâu được biết đến như một hình mẫu hạnh phúc tại khu phố. Bố là người đàn ông thành đạt, yêu thương vợ con. Mẹ tôi tần tảo, hồi trẻ bà có một công việc tốt với khả năng thăng tiến nhưng sẵn sàng lui lại phía sau để chăm lo cho chồng con. Không phụ lòng bố mẹ, tôi luôn cố gắng để là niềm tự hào của bố mẹ.
Ở lớp đại học tôi chơi thân với người bạn tên Lan quê ở tận vùng núi Tây Bắc. Lan sống xa nhà nên tôi thường xuyên rủ về nhà, nhiều khi ở ngủ lại cùng tôi. Bố mẹ tôi cũng quý mến Lan, coi như con cái trong nhà.
Càng ngày, Lan càng trở nên thân thiết với gia đình tôi, nhiều lúc chính cô ấy là người gợi ý ở lại nhà tôi khi tôi chưa kịp rủ. Tất nhiên là tôi rất vui và luôn đồng ý. Có những lần Lan đến chơi khi tôi không ở nhà, chỉ có mình bố vì mẹ đi chợ. Lan có gọi điện nhưng tôi nghĩ đơn giản cô ấy là con cái trong nhà nên khuyên đừng ngại, cứ vào nhà rồi tôi và mẹ sẽ về.
Có lẽ đó là nguồn cơn dẫn đến bi kịch của gia đình tôi mà không ai mảy may nghi ngờ. Mới đây, tôi vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn của bố trong điện thoại của Lan. Tôi đã rất sốc nhưng cố kiềm chế và bắt đầu theo dõi. Tôi nhìn thấy bố ôm ấp Lan trong một quán cà phê, hai người có những cử chỉ rất tình tứ. Tôi như sụp đổ vì không bao giờ nghĩ đến tình huống trớ trêu thế này.
Khi mọi chuyện vỡ lở, mẹ tôi là người suy sụp nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, bà gầy sọp, tóc bạc trắng. Bố thì liên tục xin lỗi nhưng mẹ con tôi khó có thể tha thứ. Gia đình chúng tôi đứng bên bờ vực tan vỡ, tôi không thiết tha làm gì khi mất hết niềm tin vào những người mình từng tin tưởng tuyệt đối.
