Kết đắng cho tài xế vi phạm nồng độ cồn 0,62 mg/lít khí thở

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một lái xe kinh doanh vận tải hành khách có nồng độ cồn 0,62 mg/lít khí thở, vượt ngưỡng vi phạm cao nhất theo quy định; đồng thời phát hiện thêm các vi phạm liên quan đến phương tiện. Tổng mức tiền phạt đối với các vi phạm của lái xe và chủ phương tiện trên 70 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 20 giờ 57 phút ngày 01/9/2026, trên Quốc lộ 54, đoạn qua xã Phong Thạnh, Tổ Cảnh sát giao thông Cầu Kè phát hiện xe ô tô con biển số 50E-177.xx, đang hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, lưu thông có biểu hiện bất thường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện là ông N.A.S (SN 1979, trú tại Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe chỉ xuất trình được căn cước công dân và một biên bản xử phạt vi phạm hành chính khác, không xuất trình được giấy tờ xe.

Qua kiểm tra, lái xe kinh doanh vận tải hành khách có nồng độ cồn 0,62 mg/lít khí thở (ảnh cắt từ clip Cục CSGT)

Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, lái xe nhiều lần quanh co, né tránh, đưa ra các lý do nhằm trì hoãn việc kiểm tra. Sau khi Tổ công tác kiên trì giải thích, yêu cầu chấp hành, lái xe mới thực hiện việc kiểm tra.

Kết quả cho thấy ông N.A.S có nồng độ cồn 0,62 mg/lít khí thở, vượt quá 0,40 mg/lít khí thở, thuộc mức vi phạm cao nhất đối với người điều khiển ô tô theo quy định hiện hành.

Qua xác minh, giấy phép lái xe của ông N.A.S đang bị Phòng CSGT Công an TPHCM tạm giữ do một vi phạm khác.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Sau khi được đọc, thông qua nội dung biên bản, lái xe không ký biên bản; Tổ công tác đã mời người chứng kiến ký xác nhận và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài hành vi vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng tiếp tục lập hồ sơ xử lý các vi phạm liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký xe. Đồng thời, chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải Công nghệ xxx bị lập biên bản về hành vi đưa phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm của lái xe và chủ phương tiện trên 70 triệu đồng; các hình thức xử lý bổ sung được áp dụng theo quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải phải tăng cường quản lý lái xe, phương tiện; đội ngũ lái xe tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi sự an toàn của hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải, quá số người quy định và các vi phạm của phương tiện kinh doanh vận tải.