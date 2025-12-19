Hà Nội và miền Bắc lặp lại điệp khúc thời tiết khiến nhiều người phải chi tiền ứng phó
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ban ngày trời nắng, thời tiết ấm dần. Mức nhiệt giữa ngày và đêm chênh nhau khá lớn khiến người dân có thể mắc các bệnh về hô hấp.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội nắng ấm vào ban ngày, tuy nhiên trời rét về đêm và sáng sớm.
Mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Như tại Thủ đô Hà Nội mức chênh lệch nhiệt độ lên đến 10 độ, sáng sớm mức nhiệt 16 độ, đến trưa chiều mức nhiệt tăng nhanh đến 26 độ.
Không chỉ riêng Thủ đô Hà Nội mà nhiều tỉnh thành khác của Bắc Bộ cũng có nắng ấm vào trưa và chiều, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-26 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ.
Với hình thái thời tiết này, không khí hanh khô khiến làn da của chị em rất dễ bị khô mốc, phải chi thêm tiền để mua đồ dưỡng da. Người già và trẻ em rất dễ mắc các bệnh về hô hấp.
Tại khu vực Trung Bộ, ngoại trừ phường Phú Xuân (TP Huế) trở vào phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) trời nhiều mây và có lúc có mưa, các nơi khác trời tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ toàn miền cao nhất từ 24-29 độ.
Nắng cũng là thời tiết chủ đạo khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Giữa trưa và đầu giờ chiều thời tiết khu vực Nam Bộ khá nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Còn Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ dịu hơn, không nơi nào vượt quá 29 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-28 độ; phía Nam 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
