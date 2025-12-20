Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn
Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn được phát hiện nằm lẫn trong đám lục bình, trôi trên sông Sài Gòn.
Tối 19/12, người dân tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện một thi thể đang phân hủy , trôi dạt vào bờ sông trong tình trạng mất phần đầu. Nhận được tin báo, Công an phường Chánh Hiệp có mặt bảo vệ hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, chiều tối, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Sài Gòn, đoạn gần đường Lê Chí Dân, phường Chánh Hiệp.
Một số người dân cho biết khi tiếp cận thi thể, họ nghi nạn nhân là nam giới. Thi thể nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy, mất phần đầu .
Nhận diện bên ngoài cho thấy người đàn ông mặc quần jean lửng màu xanh hoặc đen, khoác áo màu đen có mũ trùm đầu.
Ngay trong tối 19/12, Công an phường Chánh Hiệp, TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và xác định nhân thân của nạn nhân.
Hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.
Trước đó, người dân xã Bình Hiệp Itinhr Tây Ninh cũng phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng không nguyên vẹn, bốc mùi phân hủy nên báo công an. Nạn nhân khoảng 30 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây là vụ án mạng, lần ra tung tích nghi can và khống chế bắt giữ Nguyễn Thành Nhã, đưa về trụ sở lấy lời khai.
Tại cơ quan điều tra, Nhã khai từ tháng 1 chung sống như vợ chồng với chị Trịnh Thị Đ. (SN 1993, trú xã Hưng Điền, Tây Ninh) tại phòng trọ số 4, gần cầu An Hạ thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (cũ). Trong thời gian này, Nhã nhiều lần can ngăn vì biết chị Đ. có quan hệ tình cảm với người khác.
Tối 29/8, Nhã phát hiện chị Đ. đi cùng một người đàn ông từ nhà nghỉ ra. Khi trở về phòng trọ, hai bên lời qua tiếng lại. Đến khoảng 23h, do mâu thuẫn, chị Đ. dùng dao chém Nhã.Trong lúc chống trả, Nhã giật được dao và dùng tay đánh mạnh vào sau đầu khiến chị Đ. ngất xỉu. Kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong, Nhã bỏ thi thể vào bao màu đỏ, cột miệng lại rồi dùng xe máy của nạn nhân chở đi phi tang.
Khoảng nửa đêm cùng ngày, Nhã chạy xe hơn 70 km đến kênh thuộc xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, vứt xác xuống nước nhằm che giấu hành vi.
