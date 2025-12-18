Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay sau đợt không khí lạnh tràn về

Thứ năm, 07:24 18/12/2025 | Thời sự
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay, khu vực Hà Nội và miền Bắc có sương mù nhiều khiến tầm nhìn xa giảm, một số nơi có mưa nhỏ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay khu vực Hà Nội và miền Bắc có sương ẩm nhiều hơn do không khí lạnh suy yếu nhanh lệch ra phía biển, gió Đông Bắc thành gió Đông Nam mang theo hơi ẩm dồn vào đất liền. Gặp nền nhiệt thấp về đêm và sáng bởi vậy hơi nước ngưng tụ và hình thành lên một lớp sương mù ở gần mặt đất.

Sương mù làm cho tầm nhìn ở khu vực đồng bằng và ven biển giảm chỉ còn từ 2-4km. Ở vùng núi sương dầy hơn do nhiệt độ thấp và quá trình ngưng tụ hơi nước diễn ra mạnh mẽ hơn, tầm nhìn xa chỉ từ 1-2km. Thậm chí vùng núi cao như Sapa, Đồng Văn tầm nhìn chỉ vài trăm mét.

Dự báo đến trưa chiều, sương mù tan bớt, khu vực đồng bằng và ven biển trời hửng nắng. Nhiệt độ các phường cũng tăng lên trong khoảng từ 22-25 độ. Riêng một số nơi khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có mưa nhỏ, nhiệt độ không vượt quá 23 độ.

Khu vực Trung Bộ mưa dông giảm, chỉ còn xảy ra rải rác. Mức nhiệt cao nhất tại các phường dao động từ 25-29 độ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa, mưa trên diện hẹp và xảy ra nhanh. Cần đề phòng dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh.

Từ sáng đến trưa khu vực này vẫn có nắng, mức nhiệt cao nhất tại các phường phổ biến từ 31-33 độ.

Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm điệp khúc thời tiết xảy ra trong ngày hôm nay sau đợt không khí lạnh tràn về - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, buổi sáng Hà Nội và khu vực Bắc Bộ có sương mù. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 16-18 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 28-30 độ

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn vềThời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc hôm nay thế nào do tác động của không khí lạnh mạnh?

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

Hà Nội và miền Bắc còn nắng mạnh, sau đó sắp có sự thay đổi hình thái thời tiết

Hà Nội và miền Bắc còn nắng mạnh, sau đó sắp có sự thay đổi hình thái thời tiết

Cùng chuyên mục

Tin sáng 18/12: Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?; 42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Tin sáng 18/12: Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?; 42 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Việc AI được đưa vào trường phổ thông đang thu hút sự quan tâm của giáo viên, học sinh..; 63 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng nước bạn bàn giao cho Việt Nam thì có 42 người chạy thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Thanh tra chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng giao đất tại dự án Đồi Hòn Rơm

Thanh tra chỉ rõ sai phạm nghiêm trọng giao đất tại dự án Đồi Hòn Rơm

Xã hội - 12 giờ trước

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận, UBND tỉnh Bình Thuận trước đây đã giao 20 ha đất ở đô thị tại dự án Đồi Hòn Rơm trái chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời vi phạm Luật Đất đai, Luật Nhà ở.

Bị bắt sau 7 năm vì mang súng vào rừng săn bắn thú

Bị bắt sau 7 năm vì mang súng vào rừng săn bắn thú

Xã hội - 12 giờ trước

Sau 7 năm mang súng vào rừng săn bắn thú, Nguyễn Văn Thành đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và vật liệu nổ khi mang súng vào rừng săn bắn thú rừng.

Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến

Sau vụ từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, địa phương đề nghị đẩy mạnh thanh toán trực tuyến

Xã hội - 13 giờ trước

Sau vụ nhân viên từ chối nhận chuyển khoản, rút lại xăng của khách, UBND phường Tiến Thành đề nghị các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đẩy mạnh thanh toán chuyển khoản.

Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'

Mặt đường lún, biển báo rối gây mất an toàn: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị 'tuýt còi'

Xã hội - 13 giờ trước

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương khắc phục hàng loạt tồn tại trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su

Đêm mưa rét kinh hoàng của bé 4 tuổi lạc trong rừng cao su

Xã hội - 13 giờ trước

Sau 15 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa rét, trời tối, trưa 17/12, Công an xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa cháu bé 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su về với gia đình an toàn.

Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?

Học sinh phổ thông sẽ học gì khi AI được đưa vào trường học?

Xã hội - 13 giờ trước

Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn đứng ngoài lớp học. Việc AI được đưa vào trường phổ thông đang thu hút sự quan tâm của giáo viên, học sinh và giới chuyên gia, với kỳ vọng về một cách tiếp cận bài bản, an toàn và có định hướng.

Xe khách 'rùa bò' vây bến xe Mỹ Đình, bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng

Xe khách 'rùa bò' vây bến xe Mỹ Đình, bát nháo đón trả khách dọc đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo tình trạng xe khách chạy “rùa bò”, dừng đón trả khách tràn lan dọc các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, khu vực bến xe Mỹ Đình. Việc “né” bến, đón khách dọc đường không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, mất an toàn cho người đi đường.

Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới

Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Trong mưa rét cắt da, giữa rừng núi hiểm trở của Lai Châu, hơn 15 giờ đồng hồ không nghỉ xuyên đêm, lực lượng Công an xã Nậm Tăm cùng người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm và cứu sống bé trai 4 tuổi đi lạc trong rừng cao su.

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.

Xem nhiều

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Thời sự

GĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Thời sự
Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm

Tìm người liên quan vụ tai nạn khiến một học sinh ở Huế tử vong thương tâm

Thời sự
Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Hà Nội và miền Bắc còn nắng ấm 1 ngày, sau lại bất ngờ thay đổi hình thái thời tiết

Thời sự
Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới

Sau một đêm mưa rét, bé trai 4 tuổi ở Lai Châu được tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top