Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay sau đợt không khí lạnh tràn về
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay, khu vực Hà Nội và miền Bắc có sương mù nhiều khiến tầm nhìn xa giảm, một số nơi có mưa nhỏ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay khu vực Hà Nội và miền Bắc có sương ẩm nhiều hơn do không khí lạnh suy yếu nhanh lệch ra phía biển, gió Đông Bắc thành gió Đông Nam mang theo hơi ẩm dồn vào đất liền. Gặp nền nhiệt thấp về đêm và sáng bởi vậy hơi nước ngưng tụ và hình thành lên một lớp sương mù ở gần mặt đất.
Sương mù làm cho tầm nhìn ở khu vực đồng bằng và ven biển giảm chỉ còn từ 2-4km. Ở vùng núi sương dầy hơn do nhiệt độ thấp và quá trình ngưng tụ hơi nước diễn ra mạnh mẽ hơn, tầm nhìn xa chỉ từ 1-2km. Thậm chí vùng núi cao như Sapa, Đồng Văn tầm nhìn chỉ vài trăm mét.
Dự báo đến trưa chiều, sương mù tan bớt, khu vực đồng bằng và ven biển trời hửng nắng. Nhiệt độ các phường cũng tăng lên trong khoảng từ 22-25 độ. Riêng một số nơi khu vực phía Tây Bắc Bộ trời có mưa nhỏ, nhiệt độ không vượt quá 23 độ.
Khu vực Trung Bộ mưa dông giảm, chỉ còn xảy ra rải rác. Mức nhiệt cao nhất tại các phường dao động từ 25-29 độ.
Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ tiếp tục có mưa trái mùa, mưa trên diện hẹp và xảy ra nhanh. Cần đề phòng dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh.
Từ sáng đến trưa khu vực này vẫn có nắng, mức nhiệt cao nhất tại các phường phổ biến từ 31-33 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 16-18 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 28-30 độ
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
