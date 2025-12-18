Dự án đường đi Cảng hàng không Thọ Xuân ‘đắp chiếu’ đến bao giờ?
GĐXH - Dự án hơn 3 nghìn tỷ đồng đi sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đang "đắp chiếu" vì thiếu vốn và vướng mặt bằng. Tiến độ chậm so với kế hoạch, dự kiến sớm nhất đến năm 2028 mới hoàn thành.
Dự án đường nối từ phường Hạc Thành đi Cảng hàng không Thọ Xuân, với tổng mức đầu tư hơn 3.560 tỷ đồng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, từng được kỳ vọng là trục cảnh quan đô thị hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm tỉnh đến sân bay.
Tuy nhiên, sau hơn 6 năm triển khai, dự án này hiện đang rơi vào tình cảnh đình trệ nghiêm trọng, mục tiêu hoàn thành vào năm 2023 không thể thực hiện được.
Thực tế tại công trường vào đầu tháng 12/2025, suốt dọc tuyến, máy móc và công nhân hoàn toàn vắng bóng, thay vào đó là những hạng mục dở dang đang xuống cấp từng ngày. Trong tổng số 12 cây cầu trên toàn tuyến, phần lớn vẫn chưa thể khớp nối, nhiều trụ móng trơ lõi thép hoen gỉ giữa nắng mưa.
Sự chậm trễ này không chỉ gây lãng phí nguồn lực mà còn khiến cuộc sống của người dân dọc tuyến đường bị đảo lộn, khi nhà cửa nằm trong vùng quy hoạch không được sửa chữa, đất đai sản xuất bị bỏ hoang, tạo nên sự nhếch nhác và ô nhiễm môi trường.
Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, dự án chia hai giai đoạn. Giai đoạn một khởi công tháng 5/2019, giai đoạn hai từ tháng 10/2020. Giai đoạn một và một phần giai đoạn hai thi công hơn 10km từ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, hai tiểu dự án còn lại gồm: đoạn từ Nỏ Hẻn đến đường tỉnh (ĐT) 514 và đoạn từ ĐT 514 đi sân bay Thọ Xuân, tổng vốn gần 2.100 tỷ đồng đang nằm trong tình trạng dở dang.
Đối với đoạn cầu Nỏ Hẻn, các địa phương bàn giao 8,13/12,11km mặt bằng (67%), còn gần 4km vướng giải phóng mặt bằng (GPMB), cần thêm khoảng 100 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp trị giá 425,6 tỷ đồng do liên danh Minh Tuấn - Công trình giao thông I Thanh Hóa thi công, mới hoàn thành 180 tỷ đồng (42%), dư ứng hơn 29 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2025 là 157,3 tỷ đồng nhưng giải ngân 0 đồng. Ban quản lý đang phối hợp các xã lập tiến độ GPMB từng vị trí, khi có mặt bằng sẽ yêu cầu nhà thầu huy động tối đa thiết bị để đẩy nhanh thi công.
Đối với đoạn ĐT.514 - Cảng hàng không Thọ Xuân, địa phương mới bàn giao được 3,27/11km mặt bằng và phạm vi thi công 5/6 cầu (29,7%). Nhu cầu GPMB qua các xã Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình ước hơn 900 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp 345 tỷ đồng mới hoàn thành 62 tỷ (18%), dư ứng 29,5 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2025 cho GPMB là 57,9 tỷ đồng nhưng cũng chưa giải ngân.
Nguyên nhân khiến dự án phải "dừng kỹ thuật" từ năm 2021 đến nay nằm ở bài toán giải phóng mặt bằng và nguồn vốn. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa vừa trình phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nếu được phê duyệt và bố trí đủ nguồn lực, dự án chỉ có thể hy vọng hoàn thành vào năm 2028.
