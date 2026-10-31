Sốt xuất huyết và tay chân miệng diễn biến phức tạp tại TPHCM

Đoàn thể ấp Bình An, xã Bình Khánh, TPHCM đến từng hộ gia đình kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: L.T.

Sốt xuất huyết có xu hướng tăng trở lại

Tối 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin, sốt xuất huyết Dengue và tay chân miệng là hai bệnh truyền nhiễm lưu hành thường xuyên tại TPHCM.

Theo số liệu giám sát dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, tính từ đầu năm 2026 đến tuần 43 (từ 19 đến 25/10), tình hình hai dịch bệnh được ghi nhận với nhiều diễn biến phức tạp và đáng lưu ý.

Với bệnh sốt xuất huyết Dengue, toàn Thành phố ghi nhận hơn 42.500 ca mắc và 11 trường hợp tử vong. Đáng lo ngại, số ca mắc những tuần gần đây có xu hướng tăng trở lại (riêng tuần qua ghi nhận gần 1.800 ca, tăng gần 10% so với trung bình tháng trước) và dự báo tiếp tục tăng cao trong mùa mưa.

Do muỗi vằn là trung gian truyền bệnh, việc tổng vệ sinh môi trường, loại bỏ vật chứa nước không cần thiết, diệt muỗi và diệt lăng quăng tại từng hộ gia đình, khu dân cư là biện pháp căn cơ và quan trọng nhất.

Hơn 1.600 ổ dịch tay chân miệng, phần lớn tập trung tại trường học

Còn bệnh tay chân miệng, toàn Thành phố ghi nhận hơn 44.000 ca mắc từ đầu năm đến nay (tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm trước), có 5 ca tử vong. Hơn 1.600 ổ dịch tay chân miệng đã được phát hiện, phần lớn tập trung tại trường học. Qua giám sát, ngành Y tế ghi nhận sự lưu hành của chủng vi rút EV71 - tác nhân thường gây biến chứng nặng.

Từ tuần 37 đến nay, số ca mắc liên tục tăng, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục mầm non và nhóm trẻ gia đình. Do bệnh tay chân miệng rất dễ lây lan ở trẻ nhỏ, việc giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, thường xuyên lau rửa đồ chơi và khử khuẩn bề mặt tiếp xúc cần được duy trì nghiêm túc.

Theo HCDC, từ thực tế trên đòi hỏi công tác phòng, chống dịch bệnh phải tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ; đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, khu dân cư đông đúc, khu nhà trọ, công trình xây dựng và các cơ sở giáo dục, nhóm trẻ.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời các điểm nguy cơ, duy trì vệ sinh môi trường và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh và lan rộng.