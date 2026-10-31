Đau lưng dữ dội sau một lần vận động sai tư thế, người đàn ông 37 tuổi phát hiện thoát vị đĩa đệm

Đau lưng dữ dội, cơn đau lan xuống chân sau vận động sai tư thế

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết đã tiếp nhận một bệnh nhân nam, 37 tuổi, ngụ Vĩnh Long, đến khám trong tình trạng đau dữ dội vùng cột sống thắt lưng sau khi vận động sai tư thế. Cơn đau lan xuống vùng mông và chân trái, tăng lên khi vận động, khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong đi lại và sinh hoạt hằng ngày.

Khai thác bệnh sử cho thấy trước đó, người bệnh từng nhiều lần bị đau lưng và sử dụng thuốc giảm đau theo từng đợt. Tuy nhiên, lần này, các triệu chứng xuất hiện đột ngột và nghiêm trọng hơn.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ Ngoại Thần kinh nhận định triệu chứng có biểu hiện liên quan đến tình trạng chèn ép rễ thần kinh. Người bệnh được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng nhằm đánh giá tình trạng đĩa đệm, ống sống và các cấu trúc thần kinh liên quan.

Kết quả MRI cho thấy bao xơ đĩa đệm bị rách, nhân nhầy thoát ra ngoài và hình thành mảnh đĩa đệm rời, gây chèn ép rễ thần kinh vùng L5-S1. Tổn thương này có thể gây đau thắt lưng, đau lan theo đường đi của thần kinh xuống mông và chân, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận động, sinh hoạt của người bệnh.

Hình ảnh MRI cho thấy thoát vị đĩa đệm của bệnh nhân đau lưng kéo dài. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật nội soi lấy mảnh đĩa đệm rời trong khoảng 30 phút

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ tư vấn cho người bệnh và gia đình phương án điều trị phù hợp, trong đó có phẫu thuật nội soi cột sống thắt lưng. Sau khi được giải thích về phương pháp phẫu thuật, bệnh nhân đồng ý thực hiện.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 30 phút. Với đường rạch da nhỏ khoảng 1 cm, hệ thống nội soi được đưa vào vùng tổn thương, giúp bác sĩ quan sát trực tiếp và tiếp cận chính xác vị trí mảnh đĩa đệm rời.

Ê-kíp tiến hành lấy mảnh đĩa đệm thoát vị, giải phóng rễ thần kinh đang bị chèn ép, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương các cấu trúc mô mềm xung quanh.

Sau phẫu thuật, các triệu chứng đau và khó chịu ở hai chân của người bệnh giảm khoảng 90%. Sau 24 giờ, bệnh nhân có thể tự đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Đến 48 giờ sau mổ, vết mổ khô, thể trạng ổn định, người bệnh đi lại tốt và được xuất viện.

Đau lưng lan xuống chân, tê bì không nên chủ quan

Từ trường hợp trên, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh – Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường ở vùng cột sống thắt lưng.

Khi đau lưng kéo dài hoặc đau dữ dội, đặc biệt nếu cơn đau lan xuống mông, đùi, chân kèm tê bì hoặc yếu chân, người bệnh nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa phù hợp để được thăm khám. Người bệnh không nên tự ý đắp thuốc, nắn chỉnh, vặn xoắn cột sống hoặc thực hiện các phương pháp điều trị khi chưa xác định rõ nguyên nhân.

BS.CKII Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, đánh giá việc ứng dụng hiệu quả kỹ thuật phẫu thuật nội soi cột sống giúp giải phóng chèn ép rễ thần kinh nhanh chóng, hỗ trợ người bệnh phục hồi an toàn và nhẹ nhàng.

Với định hướng phát triển y tế kỹ thuật cao tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long chú trọng đầu tư hệ thống MRI 1.5T cùng đội ngũ bác sĩ Ngoại Thần kinh giàu kinh nghiệm. Việc làm chủ các kỹ thuật ít xâm lấn giúp bệnh viện nâng cao chất lượng điều trị, giảm đau và rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh.