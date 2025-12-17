Spa 15 năm tại Đà Nẵng giành giải thưởng quốc tế 'Best Spa Experience 2025'

Trong bối cảnh hàng trăm spa tại Đà Nẵng cạnh tranh để tạo dấu ấn với du khách, việc một spa hơn 15 năm tuổi bất ngờ được vinh danh "Best Spa Experience in Vietnam 2025" đã thu hút sự chú ý lớn của ngành Spa Wellness và cộng đồng du lịch. Giải thưởng thuộc hệ thống International Spa & Beauty Awards - tổ chức độc lập có trụ sở tại Dubai. Đây là giải thưởng thường niên, được mệnh danh là "Oscar của ngành Spa toàn cầu". Với tiêu chí đánh giá bởi hội đồng chuyên môn quốc tế và mức độ hài lòng của khách hàng, giải thưởng hướng đến tôn vinh các thương hiệu xuất sắc, có đóng góp nổi bật cho ngành du lịch spa và chăm sóc sức khỏe.

Queen Spa - một trong những spa lâu đời của thành phố Đà Nẵng - không chỉ tiếp nối danh hiệu "Best Destination Spa 2022" mà còn trở thành đại diện hiếm hoi tại Đà Nẵng được ghi nhận bởi hội đồng quốc tế, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật trị liệu đặc trưng Việt Nam và không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Không gian trị liệu như những "chuyến du hành văn hóa"

Khác với nhiều spa theo đuổi mô hình đồng bộ, Queen Spa lựa chọn hướng đi riêng khi xây dựng mỗi phòng trị liệu như một hành trình trải nghiệm khác biệt. Phòng đôi mang phong cách hoàng gia Ai Cập cổ đại với gam vàng trầm và họa tiết huyền bí; phòng rừng nhiệt đới xanh mát tạo cảm giác hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ; trong khi phòng gia đình mang đậm dấu ấn Ả Rập cổ kính thanh lịch, ấm áp như một góc Trung Đông thu nhỏ. Cách tiếp cận này khiến nhiều du khách tò mò tìm đến, trước khi bị thuyết phục bởi chiều sâu trải nghiệm.

Dấu ấn liệu pháp mang bản sắc Việt

Bên cạnh không gian, Queen Spa tạo nên khác biệt nhờ các liệu pháp trị liệu mang dấu ấn rất độc đáo hồn Việt như massage tre, massage nến, massage thảo dược và kỹ thuật massage truyền thống được nghiên cứu, phát triển bài bản từ những ngày đầu thành lập. Các liệu pháp không chỉ chú trọng thư giãn mà còn hướng đến phục hồi thể chất và cân bằng cảm xúc – yếu tố được nhiều du khách quốc tế đánh giá cao.

Điều khiến Queen Spa chạm đến cảm xúc khách không chỉ nằm ở nội thất hay liệu pháp, mà còn ở đội ngũ trị liệu viên có khả năng truyền sự bình an qua từng động tác – chậm rãi, chắc chắn và đầy tinh tế. Nhiều du khách quốc tế chia sẻ rằng cảm giác tại Queen Spa giống như được chăm sóc bằng sự tử tế, được chạm đến sự bình yên bên trong; mỗi lần trải nghiệm như một lần được đánh thức – điều mà họ ít khi tìm thấy ở những nơi khác.

Hành trình bền bỉ của một thương hiệu lâu năm

Có những cặp đôi sau 5 năm, thậm chí 10 năm quay lại Đà Nẵng nói rằng cũng vì một phần nhớ đến Queen Spa. Việc một spa lâu đời tại Đà Nẵng được xướng tên tại giải thưởng quốc tế năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho hành trình vươn lên khẳng định chất lượng của ngành dịch vụ du lịch thành phố, hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách quốc tế. Điều này cũng cho thấy mỗi đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch đều cần phải đổi mới, làm mới và nâng cấp không ngừng: từ không gian nội thất, tinh chỉnh liệu pháp, cải thiện quy trình phục vụ đến gìn giữ bản sắc Việt trong từng chi tiết.

Giữa một Đà Nẵng không ngừng đổi mới, Queen Spa chọn một con đường riêng – chậm hơn, tinh tế hơn – và chính sự bền bỉ ấy đã giúp thương hiệu ghi tên mình vào bảng vàng ngành spa quốc tế, trở thành địa chỉ "phải thử" mỗi khi du khách ghé thăm thành phố biển.

Thông tin doanh nghiệp

Bảo Khánh Queen Spa

Địa chỉ: 144 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải. Tp Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0932 429 429

Website: queenspadanang.vn

