Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg

Thứ tư, 11:35 17/12/2025 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý khi mặt bằng giá giao dịch trong nước duy trì ở mức cao, có thời điểm vượt ngưỡng 68 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý đã vượt 68,1 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,555 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với phiên giao dịch ngày 16/12, giá bạc tại hệ thống này trong phiên sáng nay có sự điều chỉnh giảm, với mức giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 65,3 triệu đồng/kg.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại hệ thống bạc Ancarat, khi giá bán ra đang được niêm yết quanh mức 67,1 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,550 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc ở mức 65,8 – 67,3 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra), tương ứng 2,469 – 2,526 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tại thời điểm trưa nay (theo giờ Việt Nam) được ghi nhận ở vùng 65,9 USD/ounce, tiếp tục neo ở mức cao, tạo lực đỡ cho giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Bảng giá bạc của Ancarat tại phiên điều chỉnh trưa ngày hôm nay (17/12).

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của Phú Quý tại phiên điều chỉnh trưa ngày hôm nay (17/12).

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tại thời điểm trưa nay (theo giờ Việt Nam) được ghi nhận ở vùng 65,9 USD/ounce, tiếp tục neo ở mức cao, tạo lực đỡ cho giá bạc trong nước.

Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay biến động khi giá giao dịch trong nước đang ở vùng 63 đến 64 triệu đồng/kg, tiệm cận 65 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục biến động, thiết lập vùng giá giao dịch mới khi giá bán ra đang ở vùng 65,7 triệu đồng/kg, tiến sát mốc 66 triệu đồng/kg.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (15/12): Thị trường đầu tuần biến động, giá giao dịch chạm mốc 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (12/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá bán ra ở mức 66 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (11/12): Giá giao dịch thị trường trong nước tiệm cận 65 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (10/12): Thị trường quốc tế biến động, kéo giá trong nước tăng thêm 3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (10/12): Thị trường quốc tế biến động, kéo giá trong nước tăng thêm 3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 9/12: Thị trường trong nước phục hồi nhẹ, giá giao dịch trở lại vùng 60,3 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?

Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?

Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 17/12/2025 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ trở lại theo giá thế giới.

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện ‘Made in Thailand’ đang khiến Honda Vision và SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, giá bán chỉ từ 42 triệu đồng.

SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - SUV điện Wuling Bingo S vừa ra mắt với bốn phiên bản, giá bán tại Trung Quốc dao động từ 253 đến 301 triệu đồng.

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được sáp nhập từ quận Ba Đình cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà tháng 12/2025 biến động như thế nào?

Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà tháng 12/2025 biến động như thế nào?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,6 đến hơn 7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.

Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm ngay từ đầu phiên giao dịch. Vàng miếng SJC sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng lao dốc.

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV, rẻ hơn Kia Morning, chỉ nhỉnh như Honda SH dành cho khách hàng ít tiền

SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV, rẻ hơn Kia Morning, chỉ nhỉnh như Honda SH dành cho khách hàng ít tiền

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khỏe khoắn, tùy chọn 5 hoặc 7 chỗ linh hoạt cùng loạt cấu hình truyền động đa dạng, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc.

Xem nhiều

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻ

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe tay ga này tại nhiều đại lý tiếp tục giảm mạnh, mức chênh gần như biến mất, mở ra thời điểm hiếm hoi để sở hữu nhất trong năm.

Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị em

Xe máy điện giá 15,8 triệu đồng của Việt Nam đẹp phong cách, pin bền, khung thép cứng cáp rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp với chị em

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất rẻ kỷ lục, vẫn cực dễ mua, xứng danh đứng đầu doanh số

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất rẻ kỷ lục, vẫn cực dễ mua, xứng danh đứng đầu doanh số

Giá cả thị trường
SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trường

Giá cả thị trường
Honda Vision 2026 giá 31,8 triệu đồng về đại lý Việt, thiết kế hiện đại như SH, trang bị đỉnh cao, vô địch phân khúc xe ga 110cc về rẻ

Honda Vision 2026 giá 31,8 triệu đồng về đại lý Việt, thiết kế hiện đại như SH, trang bị đỉnh cao, vô địch phân khúc xe ga 110cc về rẻ

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top