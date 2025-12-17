Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý đã vượt 68,1 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,555 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với phiên giao dịch ngày 16/12, giá bạc tại hệ thống này trong phiên sáng nay có sự điều chỉnh giảm, với mức giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 65,3 triệu đồng/kg.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại hệ thống bạc Ancarat, khi giá bán ra đang được niêm yết quanh mức 67,1 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,550 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc ở mức 65,8 – 67,3 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra), tương ứng 2,469 – 2,526 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tại thời điểm trưa nay (theo giờ Việt Nam) được ghi nhận ở vùng 65,9 USD/ounce, tiếp tục neo ở mức cao, tạo lực đỡ cho giá bạc trong nước.

Bảng giá bạc của Ancarat tại phiên điều chỉnh trưa ngày hôm nay (17/12).

Bảng giá bạc của Phú Quý tại phiên điều chỉnh trưa ngày hôm nay (17/12).

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý trong 7 ngày qua.

