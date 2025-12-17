Giá bạc hôm nay (17/12): Thị trường trong nước tiếp tục biến động, giá giao dịch vượt 68 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận những biến động đáng chú ý khi mặt bằng giá giao dịch trong nước duy trì ở mức cao, có thời điểm vượt ngưỡng 68 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc hôm nay của hệ thống Phú Quý đã vượt 68,1 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,555 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với phiên giao dịch ngày 16/12, giá bạc tại hệ thống này trong phiên sáng nay có sự điều chỉnh giảm, với mức giá bán ra mở phiên ở ngưỡng 65,3 triệu đồng/kg.
Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại hệ thống bạc Ancarat, khi giá bán ra đang được niêm yết quanh mức 67,1 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,550 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc ở mức 65,8 – 67,3 triệu đồng/kg (mua vào – bán ra), tương ứng 2,469 – 2,526 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tại thời điểm trưa nay (theo giờ Việt Nam) được ghi nhận ở vùng 65,9 USD/ounce, tiếp tục neo ở mức cao, tạo lực đỡ cho giá bạc trong nước.
Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương HòaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục ấm nóng.
Giá đất ở tại huyện Hoài Đức cũ: Xã An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa đang biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV tăng mạnh lãi suất: Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền là nhiều nhất?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.
Giá vàng hôm nay 17/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 17/12/2025 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ trở lại theo giá thế giới.
Xe máy điện giá 42 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, trang bị ngang dòng cao cấp, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện ‘Made in Thailand’ đang khiến Honda Vision và SH Mode phải lép vế bởi thiết kế đậm chất châu Âu, giá bán chỉ từ 42 triệu đồng.
SUV cỡ nhỏ giá 252 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách Việt mê đắm nếu bán trên thị trườngGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - SUV điện Wuling Bingo S vừa ra mắt với bốn phiên bản, giá bán tại Trung Quốc dao động từ 253 đến 301 triệu đồng.
Hà Nội: Giá nhà tập thể tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều căn nhà tập thể cũ tại 3 phường mới Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà được sáp nhập từ quận Ba Đình cũ (Hà Nội) đang được rao bán với giá hơn 4 tỷ đồng/căn. Thực tế này khiến không ít người mua nhà bất ngờ, còn giới đầu tư thì “giật mình”.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà tháng 12/2025 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Ba Đình, Giảng Võ và Ngọc Hà càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,6 đến hơn 7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Giá vàng hôm nay 16/12: Vàng SJC, Doji, PNJ, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm ngay từ đầu phiên giao dịch. Vàng miếng SJC sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng lao dốc.
SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV, rẻ hơn Kia Morning, chỉ nhỉnh như Honda SH dành cho khách hàng ít tiềnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - SUV này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khỏe khoắn, tùy chọn 5 hoặc 7 chỗ linh hoạt cùng loạt cấu hình truyền động đa dạng, hứa hẹn cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc.
Giá xe SH Mode mới nhất giảm không phanh, thấp chưa từng có, chỉ ngang Air Blade, Lead vì giá rẻGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe tay ga này tại nhiều đại lý tiếp tục giảm mạnh, mức chênh gần như biến mất, mở ra thời điểm hiếm hoi để sở hữu nhất trong năm.