Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý

Thứ sáu, 21:05 31/10/2025 | Thế giới showbiz
GĐXH - Trương Ngọc Ánh nổi tiếng là diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất phim và nữ doanh nhân thành đạt. Diễn viên này từng tham gia nhiều bộ phim để lại ấn tượng với khán giả.

Theo Báo TTO, ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi) để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước khi vướng vòng lao lý, Trương Ngọc Ánh là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng; biểu tượng nhan sắc một thuở.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội và bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu rồi nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang thập niên 1990 trước khi lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất.

Sự nghiệp diễn viên Trương Ngọc Ánh trước khi vướng vòng lao lý - Ảnh 1.

Trương Ngọc Ánh là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng; biểu tượng nhan sắc một thuở. Ảnh: TL

Phim nhựa đầu tiên bà tham gia diễn xuất là "Em còn nhớ hay em đã quên". Sự nghiệp của nữ diễn viên thăng tiến nhanh chóng với các phim: "Giã từ dĩ vãng", "Đồng tiền xương máu", "Ngọn nến hoàng cung"...

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh khi chuyển hướng sang điện ảnh. Năm 2006, vai Dần trong "Áo lụa Hà Đông" đã mang về cho Trương Ngọc Ánh hàng loạt giải thưởng danh giá.

Không dừng lại ở vai trò diễn viên, Trương Ngọc Ánh lấn sân sang sản xuất phim và tiếp tục tạo dấu ấn với Hương Ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn, Sắc đẹp ngàn cân, Abduction (Đêm hoàng đạo), Chrysalis - Chiếc kén... Hình tượng "nữ cường" gắn liền với Trương Ngọc Ánh từ đó, khiến khán giả đặt cho cô danh xưng "đả nữ thế hệ mới" của màn ảnh Việt.

Năm 2023, Trương Ngọc Ánh tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực thi sắc đẹp khi lần đầu tiên tổ chức thành công các cuộc thi như Miss Earth Vietnam 2023, Miss Earth 2023, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.

Ngoài ra, Trương Ngọc Ánh từng đảm nhận vai trò giám khảo và cố vấn, host trong nhiều chương trình truyền hình, trong đó có Vietnam's Next Top Model.

Về đời tư, năm 2005, Trương Ngọc Ánh kết hôn với một doanh nhân và có một con chung sinh vào năm 2008. Tuy nhiên đến năm 2014 thì cả hai ly hôn.

Thời đỉnh cao, Trương Ngọc Ánh từng là biểu tượng nhan sắc, những năm sau này vẫn luôn được giới truyền thông quan tâm bởi vẻ đẹp trẻ trung, quyền lực.

Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàngCông an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng

Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thânTuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân

Sau tuyên bố độc thân, diễn viên Trương Ngọc Ánh chăm tập luyện, lấy lại vóc dáng và chuộng gu mặc phóng khoáng.

L.Vũ (th)
