Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân

Thứ ba, 07:00 14/10/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau tuyên bố độc thân, diễn viên Trương Ngọc Ánh chăm tập luyện, lấy lại vóc dáng và chuộng gu mặc phóng khoáng.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 1.

Gần đây, diễn viên, nhà sản xuất dần trẻ hóa phong cách thời trang. Khi thì cami top với quần jeans, khi lại crop-top ôm sát tay ngắn với legging tối màu. Tựu trung, phong cách của chị xoay quanh 3 từ khóa: gợi cảm, cá tính và thời thượng.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 2.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 3.

Ở tuổi U50, Trương Ngọc Ánh trẻ hóa phong cách thời trang nhưng không cố gắng mặc như một cô gái đôi mươi. Thay vào đó, chị chú trọng mặc thanh lịch, hiện đại; chọn trang phục tôn dáng, đầy sức sống và bám sát xu hướng một cách tinh tế.
Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 4.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 5.

Sau khi tuyên bố độc thân, Trương Ngọc Ánh đang cho thấy sự thay đổi toàn diện, không chỉ thời trang mà còn lối sống. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet , chị đã theo chế độ ăn uống, tập luyện khoa học suốt thời gian qua. 7X tập gym 4 buổi/tuần và chơi pickleball 2 buổi/tuần thay cho thể dục.
Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 6.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 7.

Mỗi buổi chơi pickleball ít nhất 2 tiếng, đốt rất nhiều calo. Vì mê môn này, Trương Ngọc Ánh đi đâu cũng mang theo vợt, kể cả công tác, du lịch. Ngoài ra, chị còn duy trì chế độ nhịn ăn gián đoạn 16:8 nghiêm ngặt: cắt giảm đường, tinh bột, tăng cường chất xơ tự nhiên.
Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 8.

Trong công việc, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ phong cách quen thuộc vừa gợi cảm vừa quyền lực. Trang phục kết hợp với lối trang điểm sắc sảo làm toát lên thần thái tự tin, quyến rũ của nữ diễn viên.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 9.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân - Ảnh 10.

Đời thường, chị lại chuộng phong cách đơn giản, gần gũi. Trong cuộc trò chuyện gần đây, 7X cho biết đang hài lòng về cuộc sống "độc thân, vui tính" hiện tại. Ngoài phần lớn thời gian cho công việc, chị chỉ muốn ở bên mẹ, con gái và những người thân yêu để hồi phục năng lượng.

