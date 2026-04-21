Sự thật ít biết về thói quen nhiều người mắc phải: Cất cơm trong tủ lạnh ăn dần

Thứ ba, 10:01 21/04/2026 | Ăn
GĐXH - Cất cơm trong tủ lạnh không phải là thói quen sai, nhưng nếu làm không đúng cách, nó có thể trở thành rủi ro cho sức khỏe. Trong gian bếp, đôi khi chính những chi tiết nhỏ như thời gian để nguội hay cách bảo quản lại quyết định chất lượng của cả bữa ăn.

Cơm – món quen thuộc nhưng lại “nhạy cảm” với vi khuẩn

Sự thật về thói quen Cất cơm trong tủ lạnh mà bạn chưa biết đến - Ảnh 1.

Cơm trắng tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu không được xử lý đúng cách. Đặc biệt, vi khuẩn Bacillus cereus thường có sẵn trong gạo sống dưới dạng bào tử. Sau khi nấu chín, nếu cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu, bào tử này có thể “thức dậy”, phát triển và sinh độc tố. Điều đáng nói là một số độc tố có khả năng chịu nhiệt, nên việc hâm nóng lại, dù bằng lò vi sóng hay chiên, hấp cũng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

“Vùng nhiệt độ nguy hiểm” trong gian bếp

Sự thật về thói quen Cất cơm trong tủ lạnh mà bạn chưa biết đến - Ảnh 2.

Theo các chuyên gia, khoảng nhiệt từ 7°C đến 60°C được xem là vùng lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi. Trong khi đó, nhiệt độ phòng thường nằm ngay trong khoảng này. Điều đó có nghĩa là: Cơm để ngoài càng lâu, nguy cơ càng cao Tủ lạnh (~4°C) chỉ giúp làm chậm vi khuẩn, không tiêu diệt. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc “có cất tủ lạnh hay không”, mà là cất khi nào và trong bao lâu.

Cất cơm trong tủ lạnh: Đúng cách vẫn an toàn

Sự thật về thói quen Cất cơm trong tủ lạnh mà bạn chưa biết đến - Ảnh 3.

Các chuyên gia dinh dưỡng đều thống nhất rằng: có thể bảo quản cơm trong tủ lạnh, nhưng cần tuân thủ nguyên tắc thời gian. Nên cho cơm vào tủ lạnh trong vòng 1–2 giờ sau khi nấu. Tránh để cơm qua đêm ở nhiệt độ phòng rồi mới cất. Bảo quản trong hộp sạch, đậy kín.

Sự thật về thói quen Cất cơm trong tủ lạnh mà bạn chưa biết đến - Ảnh 4.Trong thực tế ẩm thực, nhiều gia đình còn chia cơm thành từng phần nhỏ để tiện dùng. Đây là cách hợp lý, giúp hạn chế việc lấy ra – cho vào nhiều lần, tránh nhiễm khuẩn chéo.

Ăn cơm để tủ lạnh bao lâu là hợp lý?

Sự thật về thói quen Cất cơm trong tủ lạnh mà bạn chưa biết đến - Ảnh 5.

Dù được bảo quản đúng cách, cơm cũng không nên để quá lâu. Tốt nhất nên dùng trong 1–2 ngày Không nên kéo dài 4–5 ngày, càng không nên để cả tuần. Khi ăn lại, cần hâm nóng kỹ đến khi cơm bốc hơi đều. Một điểm đáng lưu ý trong thói quen ăn uống là nhiều người cố “tận dụng” cơm thừa bằng cách chiên cơm, rang lại hoặc nấu cháo. Tuy nhiên, nếu cơm đã bị nhiễm khuẩn từ trước, các cách chế biến này chỉ giúp món ăn ngon hơn, chứ không làm tăng độ an toàn.

Sự thật về thói quen Cất cơm trong tủ lạnh mà bạn chưa biết đến - Ảnh 6.4/9 vụ cháy bắt nguồn từ sai lầm 'chết người' này khi dùng nồi chiên không dầu

GĐXH - Nồi chiên không dầu từ lâu đã trở thành thiết bị “quốc dân” trong căn bếp hiện đại nhờ sự tiện lợi và khả năng giảm dầu mỡ. Tuy nhiên, đằng sau sự phổ biến ấy là những nguy cơ cháy nổ không phải ai cũng nhận ra. Một cảnh báo mới từ lực lượng cứu hỏa Anh đang khiến nhiều người phải nhìn lại thói quen sử dụng thiết bị quen thuộc này mỗi ngày.

