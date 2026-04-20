Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch

Thứ hai, 16:01 20/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quả cóc có mùi thơm, vị chua, thịt quả dày ăn lại giòn nên là thức quà vặt quen thuộc của hội chị em. Bên cạnh cách chế biến thành các món ăn như cóc lắc, cóc ngâm chua ngọt, chân gà xốt thái cóc non… người ta còn dùng cóc ép lấy nước uống.

Nguyên liệu

Cóc xanh 3 quả. Nước đường 40ml. Đá viên. Dụng cụ: máy ép trái cây, dao, muỗng, ly thủy tinh…

Cách chọn mua cóc tươi ngon

Để có ly nước ép chuẩn vị, khi mua cóc, bạn nên chọn những quả tươi mới, phần cuống còn nguyên vẹn, có lớp nhựa bám xung quanh. Vỏ quả xanh, trơn láng, không bị trầy xước hay có những vết chích của côn trùng.

Cầm quả cóc lên thấy chắc tay, cứng, khi ngửi có mùi thơm nhẹ. Bạn có thể sử dụng cóc thường hay cóc thái để làm nước ép đều được, nhưng loại cóc trái to, già sẽ có hương vị đặc trưng hơn.

Cách làm nước cóc ép

Cóc khi mua về bạn nên ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó rửa dưới vòi nước sạch để loại bỏ bụi bẩn.

Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch - Ảnh 1.

Bên cạnh cách chế biến thành các món ăn như cóc lắc, cóc ngâm chua ngọt, chân gà xốt thái cóc non… người ta còn dùng cóc ép lấy nước uống.

Dùng dao tách cóc ra làm tư, loại bỏ hạt, ngâm trong nước đường hoặc ướp với đường cát để giảm đi vị chua trong cóc và giúp nước ép có màu đẹp mắt hơn. Đây là bí quyết trong cách làm nước cóc ép ngon không phải ai cũng biết.

Làm nước ép cóc: Chuẩn bị máy ép, cho lần lượt cóc đã sơ chế vào máy ép đến khi hết. Để có nước ép ngon như ở quán, bạn cho 80ml nước ép cóc, 40ml nước đường và 1/2 ly đá viên vào trong bình lắc (shaker). Lắc đều tay đến khi cảm thấy bình lạnh thì dừng lại và đổ nước ép ra ly.

Sau khi lắc, nước ép có màu sắc tươi, có một lớp bọt mỏng trên bề mặt rất hấp dẫn. Trang trí trên miệng ly vài lát cóc và 1 nhánh lá bạc hà để kích thích vị giác hơn.

Nước ép cóc có tác dụng gì?

Nước ép cóc có giá trị dinh dưỡng khá cao, đặc biệt rất ít chất béo, carbohydrate nhưng lại chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C cùng khoáng chất sắt, natri, kali… Nhờ vậy, quả cóc còn được xem là thực phẩm "vàng" đối với sức khỏe.

Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch - Ảnh 2.

Nước ép cóc có giá trị dinh dưỡng khá cao, đặc biệt rất ít chất béo, carbohydrate nhưng lại chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C cùng khoáng chất sắt, natri, kali…

Giá trị dinh dưỡng có trong 100g quả cóc gồm: Calories 42. Nước 80g. Protein 0,88g. Carbohydrate 10g. Chất béo 0,27g. Chất xơ 2,2g. Đường 5,95g. Canxi 15mg. Sắt 3mg. Natri 3mg. Kali 250mg. Phốt pho 67mg. Vitamin C 36mg.

Quả cóc chứa rất nhiều vitamin C, góp phần cải thiện chức năng của hệ thống miễn dịch. Uống nước ép cóc sẽ giúp bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, phòng tránh cảm cúm, đau họng, giảm ho…

Bên cạnh đó, loại quả này cũng chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do. Nguồn vitamin A tuyệt vời từ quả cóc sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mắt, giúp võng mạc tiếp nhận hình ảnh tốt hơn.

Hàm lượng vitamin C trong loại trái cây nhiệt đới này giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu, đồng thời hạn chế khả năng mắc bệnh sỏi thận, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Chất xơ và hàm lượng nước trong quả cóc mang lại cảm giác no lâu, ngăn ngừa việc thèm ăn, nhờ vậy hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch - Ảnh 3.

Vì thịt cóc hơi cứng nên nếu răng của bạn không tốt nên sử dụng dưới dạng nước ép để cơ thể dễ hấp thụ.

Với 3mg sắt trong 100g khẩu phần có thể giúp cơ thể khắc phục tình trạng thiếu máu, giúp da dẻ hồng hào.

Lưu ý khi sử dụng nước ép cóc

Quả cóc có vị chua là do chứa một lượng axit rất lớn, vì vậy không nên uống nước ép khi bụng đói. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm uống nước ép cóc tốt nhất là từ 1 – 2 tiếng sau bữa ăn.

Khi pha chế, bạn có thể cho thêm một chút muối để điều hòa lượng axit có trong nước ép. Những người có các vấn đề về dạ dày không nên sử dụng loại nước ép này thường xuyên.

Vì thịt cóc hơi cứng nên nếu răng của bạn không tốt nên sử dụng dưới dạng nước ép để cơ thể dễ hấp thụ.

Uống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to raUống loại nước ai cũng thích này vào buổi sáng khiến vòng bụng to ra

GĐXH – Nhiều người vẫn duy trì thói quen uống nước ép trái cây vào buổi sáng vì tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân âm thầm có thể khiến vòng bụng của bạn ngày càng to ra.

Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch - Ảnh 4.Loại nước ép tốt cho tuyến tụy

GĐXH - Những loại như nước ép bông cải xanh, cần tây, củ dền hoặc việt quất giúp giảm gánh nặng lên tụy, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện chức năng tuyến tụy.

Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch - Ảnh 5.Loại hoa quả tốt cho người bị gan nhiễm mỡ bạn nên biết

GĐXH - Trái cây là một phần quan trọng của chế độ ăn uống cho người bị gan nhiễm mỡ này, vì chúng giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Dưới đây là một số loại trái cây tốt cho người bị gan nhiễm mỡ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thực đơn cho người viêm tụy cấp theo từng giai đoạn bệnh

Thực đơn cho người viêm tụy cấp theo từng giai đoạn bệnh

Loại nước ép tốt cho tuyến tụy

Loại nước ép tốt cho tuyến tụy

Loại hoa quả tốt cho người bị gan nhiễm mỡ bạn nên biết

Loại hoa quả tốt cho người bị gan nhiễm mỡ bạn nên biết

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào?

Người bị gan nhiễm mỡ tránh ăn nhiều loại trái cây nào?

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

Công thức món ăn cho người gan nhiễm mỡ, giúp hạ mỡ gan

Cùng chuyên mục

Cách làm ốc hương xào bơ tỏi thơm ngon đơn giản

Cách làm ốc hương xào bơ tỏi thơm ngon đơn giản

Ăn - 3 giờ trước

Ốc hương luôn được xếp vào nhóm nguyên liệu cao cấp nhờ vị ngọt thanh, giòn dai tự nhiên, kết hợp cùng bơ tỏi béo ngậy tạo nên món ngon khó cưỡng.

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Hạ huyết áp cao nhờ những món ăn thơm ngon, siêu dễ làm cho người tuổi trung niên

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH – Không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc, nhiều người trung niên có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp cao nhờ điều chỉnh chế độ ăn hằng ngày. Dưới đây, mọi người có thể tham khảo những món siêu dễ làm tại nhà.

5 loại thực phẩm ăn cả vỏ phải biết cách ăn, giúp tăng dinh dưỡng, hỗ trợ phòng bệnh

5 loại thực phẩm ăn cả vỏ phải biết cách ăn, giúp tăng dinh dưỡng, hỗ trợ phòng bệnh

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Một thay đổi nhỏ trong gian bếp – giữ lại lớp vỏ thay vì loại bỏ – có thể tạo nên khác biệt lớn cho chất lượng bữa ăn. Không cần những nguyên liệu đắt tiền, chính những thực phẩm quen thuộc, nếu được sử dụng đúng cách, đã đủ để nâng tầm dinh dưỡng và hương vị.

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Cách chế biến thức uống từ gừng tươi giúp tăng cường sức khỏe

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Bài viết này cho bạn biết một loại thức uống được chiết xuất với thành phần chính là gừng tươi, tuy nhỏ gọn nhưng lại chứa cả một "kho tàng" dinh dưỡng bên trong, giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường sức khỏe.

Lười bày vẽ mà vẫn muốn eo thon: Trọn bộ 7 bữa cơm 'một đĩa' vừa gọn vừa ngon

Lười bày vẽ mà vẫn muốn eo thon: Trọn bộ 7 bữa cơm 'một đĩa' vừa gọn vừa ngon

Ăn - 12 giờ trước

Lười rửa bát, ngại bày biện nhưng vẫn muốn giữ dáng? Thử ngay trào lưu "cơm một đĩa" thần thánh giúp chị em thảnh thơi mà eo vẫn thon!

Đây là 3 món ăn mệnh danh 'vua bổ gan tự nhiên': Nấu dễ, ăn thường xuyên giúp nuôi dưỡng gan, bổ tỳ vị và đẹp da

Đây là 3 món ăn mệnh danh 'vua bổ gan tự nhiên': Nấu dễ, ăn thường xuyên giúp nuôi dưỡng gan, bổ tỳ vị và đẹp da

Ăn - 1 ngày trước

Đây là 3 món ăn được nấu từ loại củ mệnh danh "vua bổ gan". Công thức khá dễ làm lại được nhiều người yêu thích.

Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu mệt mỏi sau bữa ăn: Lý do thường đến từ 1 thói quen quen thuộc

Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu mệt mỏi sau bữa ăn: Lý do thường đến từ 1 thói quen quen thuộc

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Có một cảm giác mà nhiều người trung niên gặp phải nhưng ít khi để ý: sau bữa ăn, thay vì thấy dễ chịu, cơ thể lại trở nên mệt mỏi, buồn ngủ, thiếu năng lượng.

3 món ăn bổ dưỡng cháo cá, canh rau đay và gà hầm tốt cho sức khỏe người viêm gan B như thế nào?

3 món ăn bổ dưỡng cháo cá, canh rau đay và gà hầm tốt cho sức khỏe người viêm gan B như thế nào?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Món cháo, món canh và món hầm là 3 nhóm món ăn không thể thiếu trong thực đơn cho người viêm gan B. Dưới đây là mẫu công thức nấu cháo cá, canh rau đay và gà hầm vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà người bệnh viêm gan B nên lưu lại.

Người bệnh viêm gan B nhất định nên biết những nguyên tắc dinh dưỡng này để xây dựng thực đơn tốt cho sức khỏe

Người bệnh viêm gan B nhất định nên biết những nguyên tắc dinh dưỡng này để xây dựng thực đơn tốt cho sức khỏe

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Để giúp người bệnh lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng và an toàn, dưới đây là danh sách những loại đồ ăn nên dùng trong thực đơn cho người viêm gan B.

Hãy ăn nhiều hơn loại rau bổ gan này vào tháng Tư: Xào với thịt bò, giúp ngủ ngon, tăng cường dương khí và bổ sung khí huyết

Hãy ăn nhiều hơn loại rau bổ gan này vào tháng Tư: Xào với thịt bò, giúp ngủ ngon, tăng cường dương khí và bổ sung khí huyết

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn kết hợp 2 nguyên liệu hòa quyện, ngấm hương vị dậy mùi thơm của tỏi phi, hài hòa giữa vị ngọt của rau và vị đậm đà của thịt bò.

Xem nhiều

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

5 thực phẩm nên ăn thường xuyên tốt cho đại tràng người tuổi trung niên

Ăn

GĐXH – Khi bước vào tuổi trung niên, nếu không chăm sóc đúng cách, nguy cơ viêm đại tràng, thậm chí ung thư sẽ tăng rõ rệt. 5 thực phẩm nên ăn thường xuyên sẽ tốt cho đại tràng người tuổi trung niên.

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Cách làm nước ép củ dền giúp thải độc gan

Ăn
Loại rau được ví “lá hồi sinh” chỉ 1–2k/mớ cực nhiều ở nước ta, ngày hè đem làm nước giải nhiệt cực tốt

Loại rau được ví “lá hồi sinh” chỉ 1–2k/mớ cực nhiều ở nước ta, ngày hè đem làm nước giải nhiệt cực tốt

Ăn
Mãn nhãn trước những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm

Mãn nhãn trước những mâm lễ cúng Tết Hàn Thực 2026 của các mẹ đảm

Ăn
Top công thức đồ uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan bạn không nên bỏ qua

Top công thức đồ uống trị gan nhiễm mỡ, giúp giải độc gan bạn không nên bỏ qua

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top