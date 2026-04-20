Cách làm nước ép cóc uống tăng cường miễn dịch
GĐXH - Quả cóc có mùi thơm, vị chua, thịt quả dày ăn lại giòn nên là thức quà vặt quen thuộc của hội chị em. Bên cạnh cách chế biến thành các món ăn như cóc lắc, cóc ngâm chua ngọt, chân gà xốt thái cóc non… người ta còn dùng cóc ép lấy nước uống.
Nguyên liệu
Cóc xanh 3 quả. Nước đường 40ml. Đá viên. Dụng cụ: máy ép trái cây, dao, muỗng, ly thủy tinh…
Cách chọn mua cóc tươi ngon
Để có ly nước ép chuẩn vị, khi mua cóc, bạn nên chọn những quả tươi mới, phần cuống còn nguyên vẹn, có lớp nhựa bám xung quanh. Vỏ quả xanh, trơn láng, không bị trầy xước hay có những vết chích của côn trùng.
Cầm quả cóc lên thấy chắc tay, cứng, khi ngửi có mùi thơm nhẹ. Bạn có thể sử dụng cóc thường hay cóc thái để làm nước ép đều được, nhưng loại cóc trái to, già sẽ có hương vị đặc trưng hơn.
Cách làm nước cóc ép
Cóc khi mua về bạn nên ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó rửa dưới vòi nước sạch để loại bỏ bụi bẩn.
Dùng dao tách cóc ra làm tư, loại bỏ hạt, ngâm trong nước đường hoặc ướp với đường cát để giảm đi vị chua trong cóc và giúp nước ép có màu đẹp mắt hơn. Đây là bí quyết trong cách làm nước cóc ép ngon không phải ai cũng biết.
Làm nước ép cóc: Chuẩn bị máy ép, cho lần lượt cóc đã sơ chế vào máy ép đến khi hết. Để có nước ép ngon như ở quán, bạn cho 80ml nước ép cóc, 40ml nước đường và 1/2 ly đá viên vào trong bình lắc (shaker). Lắc đều tay đến khi cảm thấy bình lạnh thì dừng lại và đổ nước ép ra ly.
Sau khi lắc, nước ép có màu sắc tươi, có một lớp bọt mỏng trên bề mặt rất hấp dẫn. Trang trí trên miệng ly vài lát cóc và 1 nhánh lá bạc hà để kích thích vị giác hơn.
Nước ép cóc có tác dụng gì?
Nước ép cóc có giá trị dinh dưỡng khá cao, đặc biệt rất ít chất béo, carbohydrate nhưng lại chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C cùng khoáng chất sắt, natri, kali… Nhờ vậy, quả cóc còn được xem là thực phẩm "vàng" đối với sức khỏe.
Giá trị dinh dưỡng có trong 100g quả cóc gồm: Calories 42. Nước 80g. Protein 0,88g. Carbohydrate 10g. Chất béo 0,27g. Chất xơ 2,2g. Đường 5,95g. Canxi 15mg. Sắt 3mg. Natri 3mg. Kali 250mg. Phốt pho 67mg. Vitamin C 36mg.
Quả cóc chứa rất nhiều vitamin C, góp phần cải thiện chức năng của hệ thống miễn dịch. Uống nước ép cóc sẽ giúp bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, phòng tránh cảm cúm, đau họng, giảm ho…
Bên cạnh đó, loại quả này cũng chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do. Nguồn vitamin A tuyệt vời từ quả cóc sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mắt, giúp võng mạc tiếp nhận hình ảnh tốt hơn.
Hàm lượng vitamin C trong loại trái cây nhiệt đới này giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu, đồng thời hạn chế khả năng mắc bệnh sỏi thận, ngăn ngừa lão hóa sớm.
Chất xơ và hàm lượng nước trong quả cóc mang lại cảm giác no lâu, ngăn ngừa việc thèm ăn, nhờ vậy hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn.
Với 3mg sắt trong 100g khẩu phần có thể giúp cơ thể khắc phục tình trạng thiếu máu, giúp da dẻ hồng hào.
Lưu ý khi sử dụng nước ép cóc
Quả cóc có vị chua là do chứa một lượng axit rất lớn, vì vậy không nên uống nước ép khi bụng đói. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm uống nước ép cóc tốt nhất là từ 1 – 2 tiếng sau bữa ăn.
Khi pha chế, bạn có thể cho thêm một chút muối để điều hòa lượng axit có trong nước ép. Những người có các vấn đề về dạ dày không nên sử dụng loại nước ép này thường xuyên.
Vì thịt cóc hơi cứng nên nếu răng của bạn không tốt nên sử dụng dưới dạng nước ép để cơ thể dễ hấp thụ.
