Sun Group và gần hai thập kỷ rực rỡ: Đi trước để bước xa hơn

Đi trước để bước xa hơn

Khi Steve Jobs giới thiệu phiên bản iPhone đầu tiên năm 2007 giữa hàng loạt lời cười chê của giới công nghệ, hay khi Walt Disney quyết biến vùng đầm lầy Florida thành Disneyland bất chấp nghi hoặc, cả hai đều đang chọn cùng một con đường: "đi ngược", đi khác nhưng là đi trước để giành lợi thế.

Tại Việt Nam, ngay từ những bước đầu tiên trên hành trình Làm đẹp những vùng đất, Sun Group đã chọn tâm thế: người Khai mở - tiên phong đặt chân đến những vùng đất giàu tiềm năng và nâng tầm bằng hệ sinh thái quy mô. Đồng nghĩa, Sun Group cũng đối mặt với bài toán: phải kiến tạo những công trình đủ tầm để tôn vinh cảnh sắc thiên nhiên của Việt Nam và phát triển du lịch bền vững từ nguồn "vốn liếng" vô giá này.

Kiến tạo những công trình chất lượng - đẳng cấp - khác biệt không chỉ là sứ mệnh mà còn là trách nhiệm.

Công trình Cầu Vàng nằm ở độ cao 1.414m so với mực nước biển.

Đó cũng chính là lý do Sun Group đã có những lần "đổi vai" suốt hai thập kỷ. Có lúc là "nhạc sĩ mộng mơ" đánh thức "nàng thơ Bà Nà" với một tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng nhiều tỷ USD. Cũng có lúc là "kẻ lữ khách" trót say mê hoàng hôn Đảo Ngọc mà "dành tặng" nơi đây cả hệ sinh thái hoa mỹ, với điểm đến văn hóa giải trí mới của thế giới - Thị trấn Hoàng Hôn, cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, thiên đường giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hòn Thơm hay tới đây là tâm điểm của chính trường thế giới - tổ hợp Trung tâm hội nghị gần 22 nghìn tỷ phục vụ APEC 2027… Hay trong vai một "chiến binh" can trường, băng rừng, vượt núi "gánh" 35.000 tấn vật liệu qua dãy Hoàng Liên Sơn để hoàn thành giấc mơ chinh phục đỉnh Fansipan...

Dù ở vai trò nào, Sun Group luôn giữ một giá trị bất biến: lấy du lịch nghỉ dưỡng và giải trí làm cốt lõi, các lĩnh vực khác bổ trợ. Ngay từ rất sớm, Sun Group đã tham gia phát triển hạ tầng ở nhiều địa phương nhằm "trải thảm đỏ" cho kinh tế du lịch bứt phá.

Từ một vùng sình lầy, Sun Group xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn quy mô.

Năm 2016, ông lớn này đã bấm nút "kích hoạt" hệ thống hạ tầng hàng không tư nhân tại Việt Nam bằng việc xây dựng sân bay Vân Đồn. Tiếp đó, các dự án cao tốc trọng điểm nối Quảng Ninh và Hải Phòng cũng được đầu tư. Và hiện nay, mọi ánh mắt đang dõi theo Sun Group trong quá trình nâng cấp CHK Quốc tế Phú Quốc - công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 với sự đồng hành của "ông lớn" Changi trong vận hành. Tương lai, khi sân bay Côn Đảo, Phan Thiết hoàn thiện, cánh bay Sun PhuQuoc Airways phủ rộng khắp những điểm đến, "bầu trời mới" cho giao thương và du lịch sẽ càng rộng mở.

Sun Group không làm một tuyến cáp treo hay xây một công viên, resort riêng lẻ, mà chọn phát triển tổng thể: mỗi dự án là một tổ hợp hoàn chỉnh, kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hạ tầng và dịch vụ tạo thành một khối trải nghiệm xoay tròn, đủ để mang du khách đến, giữ chân và đưa họ quay trở lại. Nói cách khác, tầm vóc Sun Group đo bằng khả năng làm chủ cuộc chơi của một thương hiệu luôn song hành cùng cộng đồng, kiến tạo những giá trị bền vững và cả bước nhảy vọt của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

"Người Khai mở" mộng mơ về tương lai rực rỡ

Hai thập kỷ qua, hệ sinh thái Sun Group được làm giàu thêm nhờ nội hàm trải nghiệm, - khía cạnh đặc biệt trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Ở góc độ nào đó, những tràng pháo tay tán dương không ngớt sau mỗi phần đạp gió rẽ sóng kèm pháo hoa mãn nhãn tại show diễn Symphony of the Sea, lớp lớp du khách xếp hàng dài để chờ vào xem Kiss of The Sea hàng đêm hay hiệu ứng DIFF "đốt nóng" Đà thành mỗi mùa hè… tựa lời khẳng định nỗ lực đưa những show diễn, lễ hội đẳng cấp thế giới về Việt Nam là xứng đáng. Và cũng chính thức xác nhận tính hiệu quả của "tham vọng" đưa du lịch vượt ranh giới của trải nghiệm tham quan đơn thuần, trở thành hành trình kiến tạo giá trị tinh thần bền vững.

Phối cảnh nhà hát Opera Hà Nội bên cạnh Hồ Tây

Tương lai, khi các công trình biểu tượng như Nhà hát Opera Hà Nội hay nhà hát hơn 4.000 chỗ trong quần thể APEC Phú Quốc thành hình cũng sẽ là bước tiến lớn giúp Sun Group thực thi nhiệm vụ kép với đất nước: biến Việt Nam thành trung tâm văn hóa – giải trí mới trong khu vực và hưởng ứng lời "hiệu triệu" đưa công nghiệp văn hóa thành trụ cột đóng góp 7% vào GDP năm 2030.

Nhưng kẻ tiên phong là không bao giờ dừng bước trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới. Chiến lược tăng trưởng của Sun Group diễn ra theo hai trục song song cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Sun PhuQuoc Airways mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái Sun Group.

Sun Group sẽ tiếp tục bung sức làm đẹp những vùng đất tiềm năng trên cả 3 miền. Vòng tròn hệ sinh thái cũng được mở rộng mạnh mẽ với sự hiện diện của hãng hàng không "nghỉ dưỡng" Sun PhuQuoc Airways, nền tảng đa trải nghiệm Sun Holiday và cả một lĩnh vực mới đầy thách thức - tài sản số… Tất cả dù được phát triển quy mô đến đâu vẫn luôn đảm bảo DNA đẳng cấp - chất lượng - khác biệt và sự đồng hành của những "người khổng lồ" khắp thế giới…

Về chiều sâu, Sun Group sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho an sinh xã hội thông qua hệ thống Bệnh viện Mặt trời và các trường đào tạo nhân sự du lịch, y tế, hàng không hợp tác cùng các đối tác uy tín trên thế giới, chung tay giải bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao.

Rõ ràng, với Sun Group, "mộng mơ" không phải là điều viển vông, mà là điểm khởi đầu cho những bước đi mang tính tiên phong. Dù là kỳ tích Bà Nà, "phép màu" Phú Quốc hay cách Sun Group vô cùng chịu chơi khi thắp sáng gần 400.000 quả pháo hoa suốt hơn 720 ngày qua… tất cả đều cho thấy tầm nhìn dài hạn của một doanh nghiệp dám đi trước, dám mở rộng để phục vụ mục tiêu tối thượng: đưa Việt Nam ra với thế giới, đưa thế giới về với Việt Nam.

Và có lẽ, đó cũng là cách trả lời cho câu hỏi: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" - Thì họ sẽ khai mở con đường khiến những vùng đất tỏa sáng. Ví như tô vẽ lên bầu trời đảo Ngọc tới 2 họa phẩm pháo hoa mỗi đêm.

Sun Group