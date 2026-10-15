Sưng vùng kín bất thường, bé gái sinh non 27 ngày tuổi được phát hiện thoát vị bẹn hai bên

Bé gái sơ sinh phát hiện thoát vị bẹn hai bên

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết bé Mai được gia đình đưa đến khám khi mới 27 ngày tuổi do vùng kín sưng bất thường. Trẻ sinh non, nặng 2,8 kg và được chẩn đoán thoát vị bẹn hai bên.

Theo bác sĩ, thoát vị bẹn ở bé gái không chỉ gây khối phồng tại vùng bẹn hoặc môi lớn mà còn tiềm ẩn nguy cơ các cơ quan như ruột, buồng trứng hoặc vòi trứng di chuyển từ ổ bụng xuống túi thoát vị. Nếu tạng bị mắc kẹt, mạch máu nuôi có thể bị chèn ép, dẫn đến tổn thương mô, thậm chí hoại tử nếu không được xử trí kịp thời.

Ở trẻ sơ sinh, thoát vị bẹn nghẹt có thể diễn tiến nhanh, trong khi những dấu hiệu ban đầu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Một số trẻ vẫn bú, ngủ bình thường dù vùng bẹn hoặc vùng kín đã xuất hiện khối phồng, khiến gia đình dễ bỏ qua.

Trước nguy cơ biến chứng, bác sĩ Trọng chỉ định phẫu thuật nhằm đóng đường thông bất thường giữa ổ bụng và vùng bẹn, ngăn các tạng di chuyển xuống và mắc kẹt.

Bác sĩ Trọng (bên trái) cùng êkíp Ngoại Nhi phẫu thuật thoát vị bẹn cho bé Mai. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật cho trẻ sơ sinh nặng 2,8 kg

Theo bác sĩ Trọng, thách thức của ca mổ là bệnh nhi còn quá nhỏ. Các cấu trúc vùng bẹn có kích thước nhỏ, mô mỏng, đòi hỏi êkíp phẫu thuật thao tác bóc tách và khâu thắt chính xác để xử lý túi thoát vị, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến những cấu trúc lân cận.

Êkíp tiến hành mổ mở qua hai đường rạch nhỏ tại nếp bẹn, kết hợp gây mê hô hấp qua mặt nạ thanh quản. Bác sĩ lần lượt bóc tách, kiểm tra túi thoát vị và không ghi nhận tạng bên trong. Sau đó, êkíp khâu thắt túi thoát vị, đóng đường thông bất thường giữa ổ bụng và vùng bẹn rồi khâu đóng vết mổ.

Ca phẫu thuật hoàn tất sau khoảng một giờ. Sau mổ, bé tự thở, các chỉ số sinh tồn ổn định, được theo dõi tại bệnh viện và xuất viện trong ngày. Gia đình được hướng dẫn chăm sóc vết mổ, theo dõi dấu hiệu bất thường và đưa trẻ tái khám sau 7 ngày.

Dấu hiệu thoát vị bẹn ở trẻ sinh non cha mẹ cần lưu ý

Thoát vị bẹn xảy ra khi đường thông giữa ổ bụng và vùng bẹn không đóng kín hoàn toàn, tạo điều kiện cho các cơ quan hoặc mô trong ổ bụng như ruột, mạc nối, buồng trứng di chuyển xuống vùng bẹn, hình thành khối phồng.

Ở bé gái, khối thoát vị có thể lan xuống môi lớn, khiến một bên vùng kín sưng to hơn bình thường. Khối phồng thường rõ hơn khi trẻ khóc, ho hoặc rặn, sau đó có thể xẹp khi trẻ nằm yên.

Trẻ sinh non có nguy cơ mắc thoát vị bẹn cao hơn trẻ đủ tháng do quá trình đóng kín đường thông giữa ổ bụng và vùng bẹn chưa hoàn thiện. Bệnh gặp ở khoảng 0,8-4,4% trẻ sinh đủ tháng, trong khi tỷ lệ ở trẻ sinh non có thể lên đến 30%. Thoát vị bẹn phổ biến ở bé trai hơn bé gái, nhưng vẫn có thể xuất hiện ở cả hai bên, đặc biệt ở trẻ sinh non.

Bác sĩ Trọng khuyến cáo phụ huynh nên quan sát vùng bẹn và vùng kín của trẻ khi tắm hoặc thay tã. Nếu phát hiện khối phồng bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Nhi để được thăm khám, kể cả khi trẻ vẫn bú và sinh hoạt bình thường.

Đặc biệt, nếu khối phồng đột ngột căng cứng, không xẹp, kèm quấy khóc liên tục, bỏ bú, nôn ói, bụng chướng hoặc vùng da sưng chuyển đỏ, tím, trẻ cần được đưa đến bệnh viện ngay vì có thể đã xảy ra thoát vị nghẹt. Phụ huynh không nên tự xoa bóp, ấn mạnh hoặc cố đẩy khối sưng vào trong, tránh gây tổn thương các cơ quan bên trong.