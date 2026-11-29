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Ngày 19/11/2026, HĐND tỉnh Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND, từ ngày 1/1/2027, cá nhân đáp ứng điều kiện hưởng chính sách quy định tại Nghị quyết này được hưởng mức hỗ trợ tài chính khi sinh con.

Về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con, phụ nữ thuộc một trong các trường hợp sau đây nhận được mức hỗ trợ là 2.500.000 đồng/người.

- Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người (có dân số dưới 10.000 người).

- Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Theo Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND, từ ngày 1/1/2027, Lâm Đồng hỗ trợ 2 trường hợp phụ nữ sinh con được nhận mức hỗ trợ là 2.500.000 đồng/người. Ảnh minh họa: TL

Phụ nữ đồng thời thuộc cả hai trường hợp quy định nêu trên khi sinh con chỉ được hưởng một mức hỗ trợ theo quy định; không cộng dồn mức hỗ trợ đối với cùng một lần sinh con theo quy định của Chính phủ.

Việc thực hiện chính sách quy định không làm hạn chế quyền hưởng chính sách hỗ trợ khi sinh con của đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị quyết, đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách này còn được hỗ trợ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Cụ thể:

Nam, nữ trước khi kết hôn chưa được thanh toán cùng nội dung dịch vụ từ chương trình mục tiêu quốc gia, bảo hiểm y tế hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế tại cơ sở y tế công lập có đủ điều kiện hoạt động.

Mức hỗ trợ: 100% chi phí dịch vụ thuộc phạm vi hỗ trợ, tính theo giá dịch vụ tại cơ sở y tế công lập do cấp có thẩm quyền quyết định, không vượt quá chi phí thực tế hợp pháp; hỗ trợ một lần/người.

Việc thanh toán thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp; không thanh toán trùng cùng nội dung dịch vụ.