SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng thiết kế sang trọng, rộng rãi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có về Việt Nam?

Honda City phiên bản SUV hạng B giá 390 triệu đồng thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm xăng, chi phí như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV 7 chỗ thiết kế sang trọng, 3 tuỳ chọn động cơ, rộng rãi

Starlight 560 2026

Wuling Motors vừa tung ra “quân bài chiến lược” mới nhất trong dải sản phẩm Starlight mang tên Starlight 560 2026 tại thị trường Trung Quốc.

Điểm tạo sức hút lớn nhất của Wuling Starlight 560 2026 nằm ở cấu hình đa dạng. Mẫu SUV này được cung cấp 3 tuỳ chọn hệ thống truyền động gồm: Động cơ xăng, hybrid cắm sạc (PHEV) và thuần điện (EV). Đây là điểm cộng rất lớn cho những gia đình có nhu cầu di chuyển linh hoạt, từ đi phố hằng ngày đến chạy đường dài tiết kiệm.

Ngoại thất của Starlight 560 lấy cảm hứng từ mẫu concept Hongguang Xia từng xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2020. Thiết kế tổng thể ưu tiên sự chắc chắn và thân thiện với người dùng, không quá vuông vức nhưng vẫn đầy chất SUV. Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.745 x 1.850 x 1.755/1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.810 mm giúp chiếc SUV này đạt sự rộng rãi cần thiết để vận hành như một chiếc xe gia đình đúng nghĩa, bất kể phiên bản 5 hay 7 chỗ.

Wuling cung cấp 4 màu ngoại thất gồm xanh, xám khói, trắng bạc và đen huyền, đi kèm tuỳ chọn phối 2 tông màu. Thiết kế đầu xe thay đổi tuỳ theo hệ thống truyền động: Bản xăng và PHEV dùng lưới tản nhiệt dạng tổ ong mở rộng đầy mạnh mẽ, trong khi bản EV có mặt ca-lăng kín hiện đại và liền mạch.

Khoang nội thất tiếp tục mang phong cách tối giản của Starlight, với màn hình kép gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm 12,8 inch chạy hệ điều hành Ling OS. Xe hỗ trợ đầy đủ đồng bộ thông minh như HiCar, CarLink và DLNA.

Nhắc đến xe gia đình không thể bỏ qua không gian. Và ở điểm này, Starlight 560 cho thấy sự “ghi điểm” rõ rệt: Hàng ghế trước có thể gập phẳng, tạo mặt phẳng nghỉ tiện lợi; Hàng ghế thứ hai ngả tới 128°, giúp hành khách thư giãn trên hành trình dài’ Hàng ghế cuối gập 4/6 linh hoạt, cho phép mở rộng khoang hành lý hoặc tạo sàn phẳng để chở đồ.

Về vận hành, Wuling Starlight 560 2026 mang đến ba lựa chọn rõ ràng cho từng nhóm khách hàng.

Phiên bản xăng dùng động cơ tăng áp 1.5L 4 xi lanh cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT.

Phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) sử dụng hệ thống Lingxi Power 3.0 gồm động cơ 1.5L hút khí tự nhiên hiệu suất nhiệt 43,2% và mô-tơ điện thế hệ thứ tư 10 trong 1. Mức tiêu thụ chỉ 5,3 lít/100 km khi pin cạn, phạm vi thuần điện 125 km và tổng phạm vi hoạt động lên tới 1.100 km theo CLTC - rất phù hợp với gia đình cần tiết kiệm nhiên liệu nhưng không muốn lo ngại vấn đề sạc.

Phiên bản thuần điện (EV) dùng mô-tơ 136 mã lực, pin 60 kWh cho phạm vi tối đa 500 km theo CLTC. Xe hỗ trợ sạc nhanh 2C có thể nạp đủ để đi 200 km chỉ trong 15 phút, giúp việc di chuyển đường dài nhẹ nhàng hơn.

3 tuỳ chọn hệ thống truyền động và khoang cabin cực rộng,

Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết giúp Starlight 560 vận hành ổn định, êm ái - một ưu điểm lớn đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên chở đủ 7 người.

Giá SUV 7 chỗ Starlight 560 2026

SUV 7 chỗ Starlight 560 2026 niêm yết từ 63.800 đến 102.800 Nhân dân tệ (tương đương 238,07 - 383,61 triệu đồng), mẫu SUV 7 chỗ này trở thành lựa chọn hàng đầu cho những gia đình đang cần một chiếc xe rộng, linh hoạt và tiết kiệm. Starlight 560 sẽ trực tiếp cạnh tranh với Changan Qiyuan Q05 và Landian E5 Plus nhưng hướng mạnh vào nhóm khách hàng cần không gian 3 hàng ghế.

Với mức giá quy đổi khoảng 238 triệu đồng nhưng lại có cấu hình 7 chỗ, 3 tuỳ chọn hệ thống truyền động và khoang cabin cực rộng, Wuling Starlight 560 2026 đang trở thành “lựa chọn số 1” cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV gia đình giá mềm nhưng đầy đủ tiện nghi. Đây hứa hẹn sẽ là mẫu xe gây “áp lực” lớn cho các đối thủ đang cạnh tranh trong phân khúc SUV 5+2 và SUV 7 chỗ giá rẻ.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.