SUV 7 chỗ giá 238 triệu đồng trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV, rẻ hơn Kia Morning, chỉ nhỉnh như Honda SH dành cho khách hàng ít tiền

SUV 7 chỗ trang bị tiện nghi, 3 động cơ tùy chọn, có bản PHEV

Starlight 560 2026 với giá quy đổi từ 238-384 triệu. Đây cũng là mẫu SUV giá rẻ, phù hợp với những người ít tiền mong muốn sở hữu ô tô rộng rãi và đẹp. Ảnh: Tổng hợp





Wuling Motors vừa giới thiệu mẫu SUV mới Starlight 560 2026 tại thị trường Trung Quốc.

Điểm nổi bật của Starlight 560 nằm ở hệ thống truyền động đa dạng. Wuling cung cấp ba cấu hình gồm động cơ xăng, hybrid sạc ngoài (PHEV) và thuần điện (EV). Việc bố trí nhiều lựa chọn giúp mẫu xe đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau, từ đi lại hằng ngày trong đô thị đến các chuyến đi đường dài, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng.

Về thiết kế, Starlight 560 phát triển dựa trên concept Hongguang Xia từng trưng bày tại Triển lãm Ô tô Thành Đô 2020.

Mẫu SUV sở hữu kích thước tổng thể 4.745 x 1.850 x 1.755/1.770 mm và chiều dài cơ sở 2.810 mm, mang lại không gian thuộc nhóm rộng rãi nhất phân khúc 5+2 và 7 chỗ. Xe có bốn tùy chọn màu sắc gồm xanh, xám khói, trắng bạc và đen, kèm tùy chọn phối hai tông.

Thiết kế đầu xe thay đổi theo từng phiên bản: bản xăng và PHEV dùng lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn, trong khi bản EV được trang bị mặt ca-lăng kín hiện đại.

Starlight 560 sở hữu nội thất hiện đại trong phân khúc.





Khoang nội thất của Starlight 560 tiếp tục theo đuổi phong cách tối giản, trang bị màn hình kép gồm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm 12,8 inch sử dụng hệ điều hành Ling OS, hỗ trợ các kết nối thông minh như HiCar, CarLink và DLNA.

Không gian sử dụng được chú trọng với khả năng tùy biến linh hoạt: hàng ghế trước có thể gập phẳng, hàng ghế thứ hai ngả tối đa 128 độ, trong khi hàng ghế thứ ba cho phép gập 4/6 để tăng diện tích chứa đồ.

Về vận hành, phiên bản động cơ xăng sử dụng máy 1.5L tăng áp cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT.

Phiên bản PHEV dùng hệ thống Lingxi Power 3.0 với động cơ 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp mô-tơ điện, mức tiêu thụ nhiên liệu 5,3 lít/100km khi pin cạn. Model này có phạm vi chạy điện 125km và tổng tầm hoạt động 1.100 km theo chuẩn CLTC.

Còn đối với phiên bản thuần điện trang bị mô-tơ 136 mã lực và pin 60 kWh, cho tầm hoạt động tối đa 500 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh 2C, cho phép bổ sung lượng điện đủ chạy 200km trong khoảng 15 phút.

Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết được thiết kế nhằm tối ưu độ êm ái, phù hợp với nhu cầu vận hành của một mẫu SUV gia đình.

Giá SUV 7 chỗ Wuling Starlight 560 2026

Với giá bán hấp dẫn, nếu mẫu xe này được bán tại thị trường Việt Nam sẽ tạo nên cơn sốt. Với khách hàng trong nước, Wuling Motors vốn không quá xa lạ, hãng xe này từng bán mẫu Mini EV dẫu chưa tạo được cơn sốt nhưng cũng giúp thương hiệu đến gần hơn.





Thuộc dòng sản phẩm Starlight, mẫu xe này có giá niêm yết từ 63.800 đến 102.800 Nhân dân tệ (khoảng 238 – 384 triệu đồng).

Với mức giá này, Starlight 560 trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV gia đình giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với Changan Qiyuan Q05 và Landian E5 Plus, đặc biệt hướng tới nhóm khách hàng cần không gian ba hàng ghế.

Ở mức giá quy đổi chỉ khoảng 238 triệu đồng, Wuling Starlight 560 2026 gây chú ý khi sở hữu cấu hình 7 chỗ, khoang cabin rộng và ba tùy chọn hệ truyền động. Với lợi thế này, mẫu xe được dự báo sẽ tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ trong phân khúc SUV 5+2 và 7 chỗ giá rẻ tại thị trường Trung Quốc, Đông Nam Á và có thể ở Việt Nam.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.