Xe ô tô Honda giảm giá tới 100 triệu đồng, Honda City, Honda CR-V thấp kỷ lục, chưa bao giờ rẻ thế

Ô tô điện giá 197 triệu gây sốt: Ưu đãi ‘khủng’, pin bền, tiện ích đầy đủ khiến dân tình xôn xao GĐXH - Xe ô tô điện mini đang thu hút sự quan tâm lớn tại Việt Nam khi bước sang bản 2025 với giá bán hấp dẫn, ưu đãi cao và tùy chọn phiên bản đa dạng.

Xe ô tô Honda giảm giá mạnh

Honda City e:HEV RS là mẫu có ưu đãi cao nhất.

Theo thông báo chính thức từ Honda Việt Nam (HVN), chương trình khuyến mại áp dụng trong tháng 12/2025 bao gồm loạt ưu đãi đặc biệt cho các mẫu xe City, CR-V, Civic, BR-V và HR-V.

Trong danh sách giảm giá, Honda Civic e:HEV RS là mẫu có ưu đãi cao nhất. Các xe sản xuất năm 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 100 triệu đồng - mức giảm hiếm khi xuất hiện ở dòng sedan hạng C hybrid. Những phiên bản G và RS thuộc VIN 2025 nhận mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giá thực tế giảm khoảng 40 - 44 triệu đồng, giúp Civic cạnh tranh tốt hơn trước loạt đối thủ đang chạy đua giảm giá thời điểm cuối năm.

Không kém phần đáng chú ý, Honda CR-V cũng được ưu đãi mạnh với mức giảm tiền mặt trực tiếp 80 triệu đồng cho hai phiên bản G và L. Đây là mức giảm lớn nhất của CR-V từ đầu năm 2025 đến nay, trong bối cảnh phân khúc SUV hạng C chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều đối thủ mới và cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Ở phân khúc SUV đô thị, toàn bộ các phiên bản của Honda HR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mức giảm chênh theo từng khu vực nhưng phổ biến từ 35 - 43 triệu đồng, đưa giá thực tế của HR-V về mức dễ tiếp cận hơn so với trước.

Dòng Honda BR-V - mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ - cũng nhận ưu đãi tương tự khi được hỗ trợ một nửa lệ phí trước bạ, giúp khách mua xe tiết kiệm khoảng 31 - 35 triệu đồng. Đây là động thái được đánh giá hợp lý trong bối cảnh phân khúc MPV phổ thông hiện có nhiều lựa chọn mạnh về giá như Xpander, Veloz hay Stargazer.

Mẫu sedan cỡ B ăn khách Honda City tiếp tục chạy đua khuyến mãi cùng Toyota Vios và Hyundai Accent khi áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trong tháng 12. Giá thực tế tại đại lý vì thế giảm khoảng 50 - 57 triệu đồng, giúp City duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc vốn rất nhạy về giá.

Bảng xe ô tô Honda giảm giá

Đánh giá xe ô tô Honda

Bước sang năm 2025, Honda liên tục có các chương trình giảm giá hằng tháng, tương tự chiến lược của Toyota, Mitsubishi, Hyundai hay Kia. Tuy nhiên, trái với xu hướng tăng nhẹ của toàn thị trường, doanh số của Honda (thành viên VAMA) đến hết tháng 11 chỉ đạt 25.129 xe, giảm 3% so với cùng kỳ 2024, trong khi toàn thị trường VAMA tăng 6,5%.

Trong bối cảnh nhu cầu mua xe dịp cuối năm tăng mạnh, đợt giảm giá lên đến 100 triệu đồng này giúp Honda "hâm nóng" sức hút của nhiều dòng xe chủ lực và tạo cơ hội tốt cho khách hàng muốn chốt mua xe trong giai đoạn này.

Tại Việt Nam, City là một trong những mẫu xe thành công của Honda. Ở phiên bản mới nhất, mẫu sedan cỡ B được tạo hình theo phong cách thể thao, nội thất bọc da ở bản RS và L, tích hợp các công nghệ an toàn chủ động của gói hỗ trợ lái xe Honda Sensing.

Tương tự, CR-V cũng là mẫu xe trang bị Honda Sensing trên mọi phiên bản, gây ấn tượng nhờ động cơ tăng áp 1.5, công suất 188 mã lực.

Ra mắt thế hệ thứ 11 tại Việt Nam hồi tháng 10 năm ngoái, Civic mang làn gió mới cho phân khúc sedan cỡ C, điểm nhấn là động cơ hybrid kết hợp DNA thể thao đặc trưng của hãng Nhật, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái linh hoạt và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

BR-V thuộc phân khúc MPV cỡ B, trang bị động cơ 1.5 cho công suất 119 mã lực và gói hỗ trợ lái xe an toàn Honda Sensing trên mọi phiên bản, nhận đánh giá an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP.



