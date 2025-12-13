Sedan hạng C hybrid giá 372 triệu đồng siêu tiết kiệm nhiên liệu, trang bị sánh ngang Toyota Camry, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng thấy, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang là một trong những mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, đây là ‘điểm tựa’ để mẫu xe tới từ thương hiệu Hàn Quốc đối đầu các địch thủ tới từ Nhật Bản như Honda City hay Toyota Vios.

Sedan hạng C hybrid siêu tiết kiệm nhiên liệu, trang bị sánh ngang Toyota Camry

N6 PHEV 2026

Nissan vừa trình làng mẫu sedan hybrid N6 PHEV 2026 là dòng ô tô mới thuộc liên doanh Dongfeng – Nissan, đồng thời là mẫu xe plug-in hybrid đầu tiên được phát triển dựa trên kiến trúc Tianyan hoàn toàn mới.

Nissan N6 PHEV 2026 mở bán với 5 phiên bản gồm 180 Air, 180 Pro, 180 Max, 180 Max Plus và 170 Max Plus Flagship.

Các phiên bản của N6 sẽ được bàn giao cho khách hàng Trung Quốc từ ngày 8/12, hứa hẹn tạo nên sức nóng lớn vào dịp cuối năm khi thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển sang xe hybrid giá rẻ.

Nissan N6 thừa hưởng nhiều dấu ấn thiết kế từ đàn anh N7 với ngôn ngữ V-Motion quen thuộc. Lưới tản nhiệt khép kín mang phong cách của xe điện, kết hợp cánh gió chữ V chạy dọc thân giúp xe có diện mạo trẻ trung và năng động. Hệ thống đèn pha LED vòng sao liền khối, đèn hậu đa giác 7 cạnh và tay nắm cửa ẩn mang lại diện mạo hiện đại không thua gì nhiều mẫu xe đắt tiền.

Kích thước tổng thể lần lượt đạt 4.831 x 1.885 x 1.494 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm. Xe cung cấp nhiều màu sơn độc đáo như vàng Sunrise, tím Hyacinth, bạc Flowing bên cạnh các tông truyền thống như đen Obsidian, xám đá và trắng ngọc trai, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Điểm nhấn chính trong cabin là màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K

Bước vào khoang cabin, Nissan N6 cho thấy tham vọng lớn trong việc đánh chiếm phân khúc sedan hybrid tầm trung. Bảng táp-lô được thiết kế theo triết lý "bao quanh người lái", kết hợp hệ thống đèn viền thông minh 256 màu tạo hiệu ứng thác nước đẹp mắt.

Điểm nhấn chính trong cabin là màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, chạy hệ điều hành Nissan OS với chip Qualcomm Snapdragon 8775. Hệ thống này hỗ trợ đầy đủ kết nối Huawei HiCar, Apple CarPlay và ICCOA Carlink, mang đến trải nghiệm tương thích linh hoạt cho nhiều thiết bị.

Trợ lý giọng nói thông minh cho phép người dùng điều khiển tính năng bằng câu lệnh tự nhiên. Xe còn trang bị sạc không dây 50W có chức năng làm mát, máy khuếch tán hương thơm và giá đỡ điện thoại từ tính.

Ghế ngồi được xem là trang bị gây ấn tượng nhất. Nissan tích hợp ghế "thảm mây không áp suất AI" với 49 cảm biến, khả năng massage 12 điểm, chỉnh điện 14 hướng, sưởi ấm, thông gió và đệm hơi tự động vùng hông. Đây là những tiện nghi thường chỉ xuất hiện trên xe hạng sang. Khoang hành lý dung tích 570 lít cũng được bổ sung ngăn đựng ô và móc treo đồ tiện dụng.

Nissan N6 PHEV 2026 sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L mã NR15 kết hợp motor điện để tạo tổng công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Khả năng tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 6,8 giây giúp N6 vượt trội so với nhiều mẫu sedan hạng C và thậm chí tiệm cận thông số của một số xe hạng D chạy động cơ thuần xăng.

Xe trang bị công nghệ sạc nhanh DC công suất 42 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% chỉ trong 17 phút, một con số ấn tượng với một mẫu PHEV giá rẻ.

Điểm mạnh nhất của Nissan N6 chính là khả năng vận hành thuần điện lên tới 180 km theo chuẩn CLTC nhờ pin dung lượng 21,1 kWh. Khi vận hành bằng xăng, mức tiêu thụ chỉ 2,79 lít/100 km, thuộc hàng tiết kiệm nhất phân khúc sedan hybrid tại Trung Quốc. Điều này giúp N6 trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng ưu tiên chi phí vận hành thấp.

Giá sedan hạng C hybrid Nissan N6 PHEV 2026

Giá niêm yết dao động từ 99.900 đến 129.900 nhân dân tệ (tương đương 372 đến 484 triệu đồng). Đây là mức giá rẻ bằng một phần ba so với Toyota Camry đang được phân phối tại Việt Nam trong phân khúc sedan hạng D.

Với mức giá từ chỉ hơn 370 triệu đồng, Nissan N6 PHEV 2026 đang khiến cuộc đua sedan tầm trung trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Nhiều chuyên trang ô tô quốc tế đánh giá mẫu xe này sẽ gây áp lực đáng kể lên Toyota Camry là dòng sedan lâu nay giữ vị thế thống trị nhờ độ bền và tính thực dụng.

Nissan N6 sở hữu những lợi thế mà Camry không có trong tầm giá, bao gồm công nghệ hybrid hiện đại, khả năng chạy thuần điện dài, mức tiêu thụ nhiên liệu cực thấp và hệ thống tiện nghi đạt chuẩn xe cao cấp. Điều này khiến mẫu sedan giá rẻ của Nissan thu hút mạnh nhóm khách hàng trẻ, ưu tiên công nghệ và chi phí sử dụng.

Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á đang có xu hướng chuyển sang xe hybrid, sự xuất hiện của N6 PHEV 2026 được dự đoán sẽ tạo ra làn sóng cạnh tranh mới trong phân khúc sedan cỡ trung.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.