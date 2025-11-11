SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

SUV hạng A của Hyundai sánh ngang Kia Sonet





Hyundai Venue

Hyundai India vừa chính thức giới thiệu tới các khách hàng Ấn Độ mẫu xe Venue thế hệ thứ 2 đã được mong đợi từ lâu.

Kích thước của Hyundai Venue giờ đây rộng hơn 30 mm, cao hơn 48 mm và có chiều dài cơ sở tăng thêm 20 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Mẫu xe này giờ đây có phần đầu xe mới mẻ, được lấy cảm hứng từ Creta và Alcazar với thiết kế nhiều lớp, được trang bị đèn DRL đặt cao, thanh đèn và lưới tản nhiệt hình chữ nhật mỏng. Ở 2 bên là cụm đèn pha projector xếp chồng mới cũng tích hợp đèn DRL (đèn chạy ban ngày). Venue 2026 phiên bản tiêu chuẩn sở hữu cản trước hầm hố với tấm ốp gầm giả cỡ lớn, trong khi bản N Line trông thanh thoát hơn với việc sử dụng nhiều nhựa đen hơn ở cản dưới.





Venue 2026 phiên bản tiêu chuẩn sở hữu cản trước hầm hố

Ở hai bên hông, Venue mới sở hữu hốc gió lớn hơn cùng vòm bánh xe nổi bật hơn. Các chi tiết ốp màu đen được sử dụng dọc theo cửa dưới và vòm bánh xe, trông cực kỳ nổi bật và góp phần làm tăng thêm vẻ ngoài thể thao cho phiên bản tiêu chuẩn của chiếc SUV này. Trong khi đó, phiên bản N Line có ít ốp cửa hơn và loại bỏ hoàn toàn ốp vòm bánh xe, đồng thời có điểm nhấn màu đỏ ở thân dưới để làm tăng thêm vẻ thể thao. Ở phiên bản đầy đủ, Venue tiêu chuẩn được trang bị mâm xe hợp kim 16 inch, trong khi phiên bản N Line sở hữu bộ mâm xe 17 inch trông thể thao hơn.

Phần đuôi xe nổi bật với cánh gió gắn trên nóc, cụm đèn hậu liền mạch và cản sau hầm hố. Phiên bản N Line bổ sung thêm một số chi tiết thể thao hơn, chẳng hạn như cánh gió kép độc đáo trên cửa hậu và cản sau thể thao hơn với ống xả kép.

Venue vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2L

Không gian cabin của Venue cũng có thiết kế hoàn toàn mới, giống như các mẫu xe Hyundai phiên bản mới khác với màn hình kép 12,3 inch trên bảng điều khiển trong một màn hình cong duy nhất. Vô lăng cũng có thiết kế mới, mặc dù cả Venue và Venue N Line đều không có logo chữ 'H' cách điệu ở giữa. Ở phiên bản Venue tiêu chuẩn, logo chữ H đã được thay thế bằng logo 4 chấm thường thấy trên các mẫu xe điện của Hyundai, trong khi N Line có cụm điều khiển riêng cho từng biến thể với logo N ở giữa và các nút điều khiển chế độ lái và chế độ bám đường được tích hợp. Venue tiêu chuẩn được cung cấp với tông màu kép mới là 'dark navy' và 'dove grey', trong khi bản N Line có cabin toàn màu đen với các điểm nhấn màu đỏ.





Hyundai phiên bản mới khác với màn hình kép 12,3 inch

Về mặt truyền động, Venue vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2L, xăng tăng áp 1.0L và diesel 1.5L như trước. Động cơ xăng 1.2L sẽ đi kèm hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn, trong khi động cơ xăng tăng áp sẽ được ghép nối với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động DCT 7 cấp có lẫy chuyển số. Cuối cùng là tùy chọn động cơ diesel 1.5L sẽ kết hợp hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và tùy chọn hộp số tự động 6 cấp. Hyundai Venue N Line sẽ chỉ có tùy chọn động cơ xăng tăng áp, kết hợp với cả tùy chọn hộp số sàn và số tự động.

Hyundai cho biết động cơ diesel đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 20,99 km/lít

Về hiệu suất sử dụng nhiên liệu, Hyundai cho biết động cơ diesel đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 20,99 km/lít (số sàn) và 17,9 km/lít (số tự động). Động cơ xăng hút khí tự nhiên đạt mức tiêu thụ 18,05 km/lít, trong khi động cơ xăng tăng áp đạt mức tiêu thụ 18,74 km/lít (số sàn) và 20 km/lít (số tự động).

Giá SUV hạng A Hyundai Venue

SUV hạng A Hyundai Venue giá khởi điểm từ 7,90 lakh Rupee (khoảng 204 triệu đồng), chiếc SUV cỡ nhỏ này sở hữu thiết kế khác biệt đáng kể so với thế hệ cũ, kích thước được mở rộng và trang bị nhiều công nghệ hơn.

Tại Việt Nam, Hyundai Venue được bán ra với giá khởi điểm từ 499 triệu đồng. Hy vọng thời gian tới, mẫu Hyundai Venue mới cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam.

Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn, rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10 và Kia Morning, hứa hẹn giúp Venue dễ dàng thu hút đông đảo khách hàng.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



