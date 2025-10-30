SUV hạng B giá 310 triệu đồng nội thất tiện nghi, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có về Việt Nam?
GĐXH - SUV hạng B Suzuki Victoris hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc đầy cạnh tranh tại thị trường Ấn Độ bởi mức giá hấp dẫn.
SUV hạng B nội thất tiện nghi, trang bị hiện đại sánh ngang Kia Seltos
Suzuki vừa trình làng mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới mang tên Victoris tại thị trường Ấn Độ.
Đây là SUV cỡ B thứ hai của liên doanh Maruti Suzuki sau Grand Vitara, hướng đến phân khúc cạnh tranh cùng Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Urban Cruiser Hyryder, MG Astor và Honda Elevate.
Về thiết kế, Suzuki Victoris lấy cảm hứng từ mẫu SUV điện e-Vitara, thể hiện rõ qua phần đầu và đuôi xe hiện đại. Ở các phiên bản cao cấp, xe trang bị đèn pha và đèn hậu LED, đèn sương mù, cùng mâm hợp kim 17 inch.
Khoang nội thất được đầu tư với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, vô lăng ba chấu, ghế trước thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh và nhiều tiện nghi cao cấp như âm thanh Dolby Atmos 8 loa, đèn viền nội thất 64 màu, sạc không dây, màn hình HUD, lọc không khí và cốp điện.
Về an toàn, Victoris trang bị 6 túi khí, ABS, EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và móc ghế trẻ em ISOFIX. Bản cao cấp bổ sung camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp và đặc biệt là hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 – lần đầu tiên xuất hiện trên xe của Maruti Suzuki, giúp mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao Bharat NCAP.
Xe đi kèm hộp số sàn 5 cấp, tự động 6 cấp hoặc e-CVT, trong đó bản xăng số tự động có hệ dẫn động 4 bánh AllGrip. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ấn tượng, chỉ 3,5 – 5,2 lít/100 km.
Giá SUV hạng B Suzuki Victoris
Tại Ấn Độ, khách hàng đã có thể đặt mua Victoris từ ngày đầu 9/2025 tại hệ thống showroom Maruti Arena. Mẫu xe mới này được kỳ vọng trở thành sản phẩm chủ lực của Suzuki trong phân khúc SUV đô thị tại thị trường đông dân nhất thế giới.
Nếu trong thời gian tới, mẫu Suzuki Victoris được bán tại thị trường Việt Nam với mức giá hấp dẫn chỉ hơn 310 triệu đồng, có lẽ sẽ hứa hẹn nhận được nhiều sự quan tâm.
Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường
Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.
VinFast VF 5 Plus
Giá từ 442 triệu đồng.
VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.
Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.
Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.
Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…
Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.
Giá xe Hyundai Grand i10
Từ 360 - 435 triệu đồng.
Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.
Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.
Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.
Giá xe Kia Morning
Từ 349 đến 424 triệu đồng.
Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.
Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.
Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.
Giá xe Toyota Wigo
Từ 352 - 385 triệu đồng.
Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.
Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.
Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.
Giá xe Mitsubishi Attrage
Từ 380 – 490 triệu đồng.
Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.
Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.
Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.
Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 31 phút trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đậm chất châu Âu, công nghệ thông minh kết nối điện thoại, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển tới 90 km/lần sạc.
Nóng! Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USDSản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước
Diễn biến giá vàng thế giới đang cực kỳ căng thẳng, vượt mốc 4.000 USD và bạc cũng vượt 48 USD chỉ ít giờ trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố lãi suất điều hành tháng 10.
Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới Cầu giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, dù nằm sâu trong ngõ, nhiều căn nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô được hình thành từ quận Cầu Giấy cũ tiếp tục ghi nhận ở ngượng cao.
Lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao nhất vượt 7%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 200 triệu đồngGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng ở mức cao, song khách hàng phải đáp ứng điều kiện về số tiền gửi rất lớn.
Giá bạc hôm nay ngày 29/10: Thị trường thế giới hồi phục, giá trong nước tăng gần 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận sự hồi phục từ ngưỡng 46 USD/oz lên 47,5 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh khoảng 1 triệu đồng/kg.
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất hạ sâu chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17 nhưng rẻ hơn rất nhiềuGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro mới nhất cung cấp nhiều trang bị tương đồng Iphone 17, 17 Pro nhưng rẻ hơn khá nhiều mà khách Việt có thể cân nhắc.
Giá vàng hôm nay 29/10: Vàng miếng SJC điều chỉnh, vàng nhẫn BTMC, Doji ra saoGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn bất ngờ tăng cao trở lại.
SUV hạng C giá 345 triệu đồng thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng được đánh giá đẹp hơn Mazda CX-5, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi gây sốt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C của GWM sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng và mức giá chỉ từ 345 triệu đồng, được dự đoán sẽ khiến Mazda CX-5 phải dè chừng.
Xe ga 150cc giá 20,6 triệu đồng trang bị đẳng cấp, đẹp ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc có giá bán rất rẻ, nhưng lại hứa hẹn mang tới trải nghiệm tuyệt vời hơn cả Honda LEAD và Vision nhờ hàng loạt trang bị, tiện ích đẳng cấp.
Giá bạc hôm nay ngày 28/10: Vì sao giá bán ra lùi về mốc 49 triệu đồng/kg?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận mức điều chỉnh rõ rệt khi thị trường quốc tế giảm về ngưỡng 47 USD/oz, kéo theo giá bạc bán ra trong nước lùi về mốc 49 triệu đồng/kg.
Xe ô tô sedan hạng C hybrid giá 270 triệu đồng đẹp sang, thiết kế hiện đại sánh ngang Honda Civic, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường
GĐXH - Sedan hạng C hybrid hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Civic khi sở hữu thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp cùng giá bán cực cạnh tranh, chỉ từ hơn 270 triệu đồng.