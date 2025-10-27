Xe ô tô hatchback giá 221 triệu đồng sánh ngang Suzuki Swift, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Xe ô tô hatchback sánh ngang Suzuki Swift

Nammi 01 phiên bản nâng cấp 2026.

Tại Trung Quốc, thương hiệu ô tô Dongfeng đã ra mắt mẫu xe điện Nammi 01 phiên bản nâng cấp 2026.

Về thiết kế, Dongfeng Nammi 01 EV 2026 vẫn giữ phong cách bo tròn, thân thiện với môi trường và phù hợp với không gian đô thị, song được điều chỉnh để trẻ trung và hiện đại hơn. Điểm nhấn nổi bật là tùy chọn màu sơn hai tông mới Spirit Green kết hợp thân xe xanh lá cùng mui trắng mang đến cảm giác tươi sáng và cá tính. Ngoài ra, người dùng còn có thể chọn các phối màu bắt mắt khác như tím/trắng huyền bí, đỏ/trắng vàng và hồng/trắng.﻿

Dongfeng Nammi 01 EV 2026 vẫn giữ phong cách bo tròn

Phần đầu xe được trang bị đèn pha tách rời kết hợp dải LED chạy ban ngày dạng thấu kính, cùng lưới tản nhiệt đen mang đến diện mạo thể thao. Ở các phiên bản cao cấp, Nammi 01 EV còn có đèn pha LED tự động điều chỉnh góc chiếu, tay nắm cửa ẩn, cửa không khung và mâm hợp kim hai tông màu kích thước 17 inch.﻿

Nội thất của Nammi 01 EV 2026 cũng được làm mới với chủ đề màu xanh

Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên ở mức 4.020x1.810x1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.663 mm, tương đương các mẫu hatchback hạng B như Mazda2 hay Suzuki Swift. Điều này đảm bảo khả năng xoay trở linh hoạt trong đô thị mà vẫn duy trì không gian nội thất đủ rộng rãi. Hàng ghế sau có thể gập phẳng hoàn toàn, giúp dung tích khoang hành lý tăng từ 326 lít lên đến 945 lít, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày hoặc du lịch ngắn ngày.﻿

Khoang cabin tiếp tục theo phong cách tối giản và hiện đại, với bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch cùng màn hình trung tâm cảm ứng 12,8 inch nay được nâng cấp lên độ phân giải Full HD (1.920x1.080 pixel). Hệ thống thông tin giải trí tích hợp bộ nhớ 8 GB, điều khiển giọng nói AI 2 vùng, chức năng đánh thức bằng giọng nói và chế độ thú cưng hữu ích khi đỗ xe trong thời gian dài.﻿

Nội thất của Nammi 01 EV 2026 cũng được làm mới với chủ đề màu xanh, thể hiện tinh thần thân thiện môi trường. Các phiên bản cao cấp sở hữu nhiều trang bị đáng giá như ghế da, sạc điện thoại không dây 50W, ghế trước thông gió và sưởi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng có nhớ vị trí và chào mừng người lái.﻿

Tất cả các phiên bản Nammi 01 EV 2026 đều sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu

Về sức mạnh, tất cả các phiên bản Nammi 01 EV 2026 đều sử dụng động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía trước cho công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160 Nm. Xe có hai tùy chọn pin gồm 31,45 kWh cho phạm vi di chuyển theo tiêu chuẩn CLTC 330 km và 42,3 kWh cho phạm vi 430 km.﻿

Ngoài ra, Dongfeng Nammi 01 EV 2026 còn hỗ trợ sạc điện cho thiết bị ngoài (V2L) và được trang bị camera toàn cảnh 540°, cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ giữ làn (LKA), hỗ trợ hành trình tích hợp (ICA) và phanh khẩn cấp tự động (AEB), mang lại trải nghiệm lái an toàn và thông minh.﻿

Giá xe ô tô hatchback Nammi 01

Xe ô tô hatchback Nammi 01 được bán với tất cả 8 phiên bản, giá dao động từ 59.800-92.800 NDT (tương đương 221-343 triệu đồng).

Trong tháng 9, Nammi 01 đã đạt doanh số 2.625 xe, xếp thứ 10 trong số các xe điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc. Với mức giá dưới 60.000 nhân dân tệ và những nâng cấp tập trung vào công nghệ và cá nhân hóa màu sắc, phiên bản 2026 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe phổ biến như BYD Seagull, Wuling Bingo và Geely Geome Xingyuan (giá 68.800-98.800 NDT).

Được biết, hãng Dongfeng rất phổ biến ở Việt Nam với dòng ô tô tải nhiều mẫu mã đa dạng như xe tải nặng 4 chân, 5 chân, xe chuyên chở hàng hóa và xe gắn cẩu, sử dụng động cơ Cummins. Liệu trong tương lai, xe điện của Dongfeng cũng sẽ được bán tại Việt Nam?

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



