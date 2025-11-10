SUV hạng B ví như Honda City giá 395 triệu đồng, rẻ như hatchback xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10

SUV hạng B ví như Honda City ra mắt

SUV cỡ B – Elevate

Honda Cars India vừa bổ sung vào dòng sản phẩm SUV cỡ B – Elevate của mình thêm một phiên bản mới có tên gọi ADV Edition.

Đối với những ai còn chưa biết, Honda Elevate là dòng xe gầm cao sử dụng chung khung gầm và động cơ với mẫu sedan Honda City. Chính vì vậy, Elevate còn được người tiêu dùng ưu ái gán cho biệt danh ‘Honda City phiên bản SUV’. Honda Elevate ADV Edition mới mang đến những nâng cấp tinh tế về mặt thẩm mỹ ở ngoại thất, cũng như một vài thay đổi nhỏ ở nội thất.

Honda Elevate ADV Edition tiếp nối chuỗi phiên bản giới hạn được giới thiệu gần đây cho mẫu SUV cỡ B của Honda. Xe sở hữu lưới tản nhiệt được thiết kế lại với những điểm nhấn màu cam, tạo nên diện mạo đầu xe bắt mắt hơn. Elevate ADV Edition cũng sở hữu thanh ray trên mui xe màu đen, logo ADV và bộ mâm hợp kim sơn đen với điểm nhấn màu cam.

Chủ đề ADV tiếp tục được tô điểm với các chi tiết màu cam trên thân xe, bao gồm nắp ca-pô và khu vực đèn sương mù, mang đến vẻ ngoài thể thao hơn cho chiếc SUV này. Các tùy chọn màu sắc kép như Xám Thiên Thạch và Bạc Ánh Kim cũng được bổ sung để mang tới cho người dùng sự lựa chọn đa dạng hơn.





Nội thất bên trong cabin được hoàn thiện với tông màu đen tuyền, cùng đường chỉ khâu màu cam chạy dọc ghế ngồi, ốp cửa và cần số. Honda cũng bổ sung họa tiết trang trí ADV Terrain Pattern độc đáo trên bảng điều khiển của Elevate ADV Edition, tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho khoang lái khi đèn bật sáng.

Vì phiên bản ADV mới chỉ mang đến những thay đổi về mặt thẩm mỹ, nên hệ truyền động không có gì được nâng cấp. Xe vẫn được trang bị động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 1.5L quen thuộc giống như Honda City. Động cơ này được ghép nối vưới hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT 7 cấp, tiếp tục sản sinh công suất tối đa 119 mã lực (HP) và mô-men xoắn cực đại 145 Nm.

Dù giá bán chỉ ngang ngửa các phiên bản cao cấp của Kia Morning và Hyundai Grand i10, nhưng Honda Elevate ADV Edition không hề thiếu những trang bị an toàn tiên tiến. Mẫu xe này sở hữu Honda Sensing, gói hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), bao gồm các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh giảm thiểu va chạm...

Những điểm nổi bật khác trên Honda Elevate ADV Edition bao gồm camera 360 độ (tùy chọn), camera bên hông LaneWatch, 6 túi khí, hỗ trợ ổn định thân xe và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Giá ô tô gầm cao SUV hạng B Honda Elevate ADV Edition

Giá bán mà hãng đưa ra cho Honda Elevate ADV Edition mới là 15,29 lakh Rs (tương đương khoảng 395 triệu đồng) cho bản số sàn và 16,66 lakh Rs (khoảng 431 triệu đồng) với bản dùng hộp số CVT, trở thành một trong những phiên bản hàng đầu mới của dòng SUV cỡ B này.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



