SUV hạng C giá 368 triệu đồng đẹp sang trọng, siêu tiết kiệm xăng, sánh ngang Mazda CX-5, rẻ chỉ như Kia Morning có gì đặc biệt khi được bán ra ở Trung Quốc?

Giá xe Hyundai Grand i10 lăn bánh mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, hatchback hạng A rẻ nhất, so kè doanh số với Kia Morning GĐXH - Giá xe Hyundai Grand i10 đang khiến cho Kia Morning gặp phải khó khăn cực lớn trong cuộc cạnh tranh giành ngôi 'vua doanh số' trong phân khúc cữ A nhờ giá lăn bánh cực rẻ đầu tháng 11/2025.

SUV hạng C đẹp sang trọng, siêu tiết kiệm xăng, sánh ngang Mazda CX-5

Song Pro DM-i

Ở phiên bản nâng cấp 2026, Song Pro DM-i được tinh chỉnh toàn diện từ hệ thống treo, hiệu suất vận hành đến thiết kế nội thất, hướng đến trải nghiệm lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu của xe chỉ 3,2 lít/100 km ở chế độ hybrid (chuẩn NEDC).

Ngoại hình của Song Pro DM-i 2026 vẫn giữ phong cách đặc trưng nhưng có vài điểm nhấn mới giúp tăng hiệu quả vận hành. Đáng chú ý nhất là lưới tản nhiệt chủ động (Active Front Grille) - một chi tiết thường chỉ thấy trên xe sang, giúp cải thiện khả năng làm mát động cơ và tối ưu khí động học khi xe di chuyển ở tốc độ cao.

Xe vẫn sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và sau giúp mang lại độ êm ái và ổn định khi vận hành. Kích thước tổng thể không thay đổi nhiều, phù hợp với khách hàng đô thị cần một chiếc SUV gầm cao, linh hoạt nhưng vẫn đủ rộng cho gia đình.

Khoang cabin của Song Pro DM-i 2026 được thiết kế lại theo phong cách hiện đại và gọn gàng. Bảng điều khiển trung tâm mới kết hợp cần số đặt trên trụ lái (column-mounted gear selector) giúp mở rộng không gian cho hàng ghế trước.

Trang bị tiêu chuẩn trên Song Pro DM-i 2026 gồm màn hình kỹ thuật số 8,8 inch cho cụm đồng hồ và màn hình trung tâm kích thước 12,8 inch hoặc 15,6 inch tùy phiên bản, chạy hệ điều hành DiLink 100 - hệ thống giải trí độc quyền với giao diện thông minh, hỗ trợ điều hướng, điều khiển giọng nói và các tiện ích trực tuyến.

Ngoài ra, Song Pro DM-i còn có các tính năng “vui nhộn” hiếm thấy trong phân khúc như chế độ karaoke trong xe, chơi game, chia sẻ màn hình, hiệu ứng chuyển cảnh theo cử động và kết nối thiết bị thông minh.

Song Pro DM-i 2026 có 3 phiên bản với mức giá và trang bị khác nhau.

Hệ thống điều hòa tự động, sạc không dây công suất 50W và ghế ngồi bọc da cao cấp trên xe mang lại cảm giác tiện nghi ngang ngửa những mẫu SUV cao cấp, trong khi mức giá chỉ bằng một nửa Mazda CX-5 bản tiêu chuẩn.

Về sức mạnh, Song Pro DM-i sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện công suất 120 kW, cho khả năng vận hành linh hoạt giữa hai chế độ EV (điện thuần túy) và HEV (lai điện). Xe có thể chạy 133 km hoàn toàn bằng điện (chuẩn CLTC), một con số ấn tượng trong tầm giá, đồng thời đạt tổng quãng đường hoạt động lên đến 1.508 km chỉ với một lần sạc và đầy bình xăng.

Theo công bố, mức tiêu hao nhiên liệu 3,2 lít/100 km giúp Song Pro DM-i trở thành một trong những mẫu SUV tiết kiệm nhất trong phân khúc.

Giá SUV hạng C Song Pro DM-i 2026

Song Pro DM-i 2026 có 3 phiên bản với mức giá và trang bị khác nhau. Bản tiêu chuẩn có giá 99.800 nhân dân tệ (khoảng 368 triệu đồng), sử dụng động cơ 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho phạm vi di chuyển thuần điện 133 km. Bản trung cấp giá 109.800 nhân dân tệ (khoảng 406 triệu đồng) được bổ sung thêm các trang bị nội thất và công nghệ. Cao nhất là bản 122.800 nhân dân tệ (khoảng 454 triệu đồng), được nâng cấp hệ thống treo, trang bị đầy đủ tiện nghi cùng gói hỗ trợ lái thông minh.

Tất cả phiên bản đều tích hợp gói an toàn chủ động “God’s Eye C” gồm hỗ trợ lái tự động trên cao tốc, điều hướng theo bản đồ, cảnh báo va chạm và hỗ trợ đỗ xe thông minh.

Với mức giá chỉ 368 triệu đồng, thiết kế hiện đại, nội thất thông minh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu, Song Pro DM-i 2026 đang nổi lên như một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn, đủ sức khiến Mazda CX-5 phải “đứng ngồi không yên” trong cuộc đua SUV hạng C.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.