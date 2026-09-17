Trải nghiệm xe máy điện đi tới 90km/1 lần sạc, động cơ công suất 1.400W, giá chỉ 15,5 triệu đồng
GĐXH - Xe máy điện sở hữu động cơ điện 1.400W, tốc độ tối đa 40-45 km/h và phạm vi hoạt động được công bố lên tới 90km/lần sạc.
Xe máy điện đi tới 90km/1 lần sạc, động cơ công suất 1.400W
Dibao ELLA là mẫu xe điện hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày với mức giá 15,49 triệu đồng. Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn, xe gây chú ý với động cơ công suất 1.400W, bộ ắc quy 60V - 22Ah và quãng đường công bố từ 70-90 km sau mỗi lần sạc.
Công bố từ Dibao Việt Nam, mẫu xe còn được trang bị bàn đạp, phanh đĩa trước, lốp không săm và hệ thống đèn LED. Với kích thước nhỏ, ELLA chủ yếu hướng đến những hành trình ngắn trong đô thị.
Ngoại hình của xe không đi theo kiểu dáng scooter cỡ lớn. Thay vào đó, ELLA được thiết kế nhỏ gọn với các đường nét bo tròn, sàn để chân tương đối rộng và phần thân xe thanh thoát.
Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.690 x 675 x 1.075 mm. Thân xe ngắn giúp việc xoay xở trong những khu vực đông phương tiện hoặc không gian đỗ xe hạn chế thuận tiện hơn.
Một điểm đáng chú ý trên ELLA là bàn đạp được bố trí hai bên. Đây cũng là chi tiết tạo nên sự khác biệt của sản phẩm so với nhiều mẫu scooter điện phổ biến hiện nay.
Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, trong đó cụm đèn phía trước được thiết kế theo dạng LED bi.
Xe có nhiều lựa chọn màu sắc, hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một phương tiện nhỏ gọn để đi lại hàng ngày.
Tuy nhiên, việc một mẫu xe có bàn đạp không đồng nghĩa có thể tự động áp dụng quy định dành cho xe đạp điện. Phân loại phương tiện còn phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật và quy định hiện hành, do đó người mua nên kiểm tra hồ sơ của phiên bản thực tế trước khi sử dụng.
Cung cấp sức mạnh cho Dibao ELLA là động cơ điện có công suất 1.400W. Mô-men xoắn danh định được công bố ở mức 9,55 Nm.
Theo thông số của nhà sản xuất, tốc độ tối đa của xe nằm trong khoảng 40-45 km/h, đủ để phục vụ những hành trình di chuyển thông thường trong khu vực đô thị.
Hệ thống phanh sử dụng cấu hình đĩa trước và tang trống phía sau. Đây là cách bố trí khá quen thuộc trên các mẫu xe điện phổ thông. Phanh đĩa ở bánh trước hỗ trợ khả năng giảm tốc, trong khi phanh tang trống phía sau giúp đơn giản hóa kết cấu.
ELLA sử dụng bộ lốp không săm kích thước 3.00-10.
So với lốp có săm truyền thống, loại lốp này có lợi thế trong việc hạn chế tình trạng mất hơi nhanh khi bị vật nhọn xuyên qua, dù người sử dụng vẫn cần kiểm tra và sửa chữa khi lốp gặp sự cố.
Một thông số khác được công bố là mức tiêu thụ năng lượng 32,62 Wh/km. Tuy nhiên, mức tiêu thụ và phạm vi thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy tốc độ, tải trọng, áp suất lốp, điều kiện đường sá cũng như tình trạng của bộ ắc quy.
Vì vậy, con số từ nhà sản xuất nên được xem là thông số tham khảo trong điều kiện thử nghiệm thay vì quãng đường cố định mà xe luôn đạt được khi sử dụng thực tế.
Dibao ELLA không sử dụng pin lithium-ion mà được trang bị bộ ắc quy 60V - 22Ah, cấu thành từ 5 bình 12V. Theo công bố, xe có thể di chuyển khoảng 70-90 km sau mỗi lần sạc đầy. Khoảng dao động 20 km cho thấy phạm vi hoạt động phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện sử dụng.
Người điều khiển chạy ở tốc độ cao, thường xuyên tăng giảm ga, chở tải nặng hoặc di chuyển trên đường dốc có thể nhận được quãng đường thấp hơn mức tối đa công bố.
Thời gian để nạp đầy bộ ắc quy vào khoảng 12 giờ. Với thông số này, phương án sử dụng phù hợp là sạc xe qua đêm để phục vụ nhu cầu đi lại vào ngày hôm sau.
ELLA còn được trang bị cơ chế bảo vệ điện áp theo thông số được cung cấp, nhằm kiểm soát hoạt động của hệ thống điện trong quá trình vận hành.
Tuy nhiên, những mô tả như "không chai pin", "an toàn tuyệt đối" hay "không quá nhiệt" trong tài liệu quảng bá không nên được hiểu theo nghĩa tuyệt đối. Tuổi thọ ắc quy vẫn chịu ảnh hưởng bởi số chu kỳ sạc, nhiệt độ, cách sử dụng và quá trình bảo quản.
Ngoài động cơ và ắc quy, ELLA tập trung vào một số trang bị cơ bản phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.
Thiết kế sàn để chân giúp người lái có tư thế ngồi tương đối thoải mái. Hệ thống đèn LED hỗ trợ quan sát khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng, trong khi bộ lốp không săm và phanh đĩa trước bổ sung tính thực dụng.
Theo thông tin được cung cấp, sản phẩm có chính sách bảo hành tối đa 24 tháng, song thời hạn cụ thể có thể khác nhau giữa từng bộ phận như xe, động cơ, bộ điều khiển và ắc quy. Người mua nên kiểm tra điều kiện bảo hành chi tiết tại thời điểm nhận xe.
Giá xe máy điện Dibao ELLA
Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, với giá niêm yết được cung cấp ở mức 15,49 triệu đồng, Dibao ELLA nằm trong nhóm xe điện có mức giá tương đối dễ tiếp cận.
Ở mức 15,49 triệu đồng, lợi thế chính của Dibao ELLA nằm ở công thức tương đối đơn giản: thân xe nhỏ, động cơ 1.400W, tốc độ tối đa 40-45 km/h và phạm vi công bố lên tới 90 km.
Xe không sở hữu những công nghệ cao cấp như ABS, màn hình TFT hay kết nối smartphone nhưng bù lại có phanh đĩa trước, lốp không săm, đèn LED và bàn đạp.
Với người cần một phương tiện điện chủ yếu phục vụ quãng đường ngắn, mức giá hơn 15 triệu đồng và phạm vi 70-90 km là hai thông số đáng chú ý nhất trên Dibao ELLA. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn, người dùng vẫn nên cân nhắc thời gian sạc khoảng 12 giờ cũng như đặc tính của bộ ắc quy so với các dòng xe sử dụng pin lithium-ion.
Xe máy điện giá hơn 10 triệu đồng phù hợp với học sinh trên 16 tuổi
Xe máy điện Aima M1 Sport: giá 10,5 triệu đồng
Aima M1 Sport là một trong những mẫu xe có giá thấp nhất trong danh sách, với mức tham khảo khoảng 10,5 triệu đồng.
Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe được trang bị động cơ 250W, cho tốc độ tối đa 25 km/h. Nguồn điện đến từ bộ ắc-quy 48V-12Ah, đủ để xe di chuyển khoảng 50 km sau một lần sạc đầy. Thời gian nạp điện vào khoảng 8 giờ.
M1 Sport sử dụng khung thép sơn tĩnh điện, vành đúc hợp kim kết hợp lốp không săm. Trang bị đi kèm gồm hệ thống chiếu sáng LED, màn hình LCD, phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau cùng khóa Smartkey.
Thiết kế của mẫu xe này được phát triển theo phong cách M133 quen thuộc, hướng nhiều hơn tới người dùng trẻ và nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị.
Xe máy điện Yadea I6: giá 11,8 triệu đồng
Yadea I6 hiện có giá trong khoảng 11,8-13,5 triệu đồng tùy phiên bản.
Theo Yadea Việt Nam, mẫu xe có kích thước 1.430 x 665 x 1.030 mm, chiều cao yên 700 mm và trọng lượng khoảng 38,5 kg. Khả năng tải tối đa được công bố ở mức 75 kg.
Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, công suất định danh 210W và công suất cực đại 250W. Tốc độ tối đa được giới hạn ở 25 km/h.
Tùy phiên bản, người dùng có thể lựa chọn ắc-quy 48V-12Ah hoặc pin lithium 48V-14Ah. Quãng đường hoạt động sau mỗi lần sạc đầy khoảng 50 km.
Một số tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống đèn LED, màn hình LCD, giảm xóc thủy lực, phanh tang trống trên cả hai bánh và tính năng chống trộm.
Xe máy điện Yadea I-Fun: giá 11,9 triệu đồng
Có giá tham khảo 11,9 triệu đồng, Yadea I-Fun cũng hướng tới nhóm khách hàng trẻ cần phương tiện nhỏ gọn để đi học hoặc di chuyển hàng ngày.
Theo Báo Gia Lai online, xe dài 1.470 mm, rộng 700 mm và cao 1.010 mm. Chiều cao yên ở mức 700 mm, trọng lượng khoảng 40 kg.
I-Fun dùng động cơ HUB với công suất định danh 210W, tối đa 250W và vận tốc cao nhất 24 km/h.
Bộ pin lithium 48V-12Ah cho phép xe đi khoảng 45 km sau một lần sạc. Pin có thể tháo rời, giúp việc nạp điện thuận tiện hơn trong trường hợp người dùng không thể đưa xe tới vị trí có ổ cắm. Trang bị trên xe gồm đèn LED, phanh tang trống trước và sau, giỏ trước dung tích 13 lít, sàn để chân rộng 400 mm cùng hệ thống khóa bánh chống trộm.
Xe máy điện TAILG GR55: giá 12,9 triệu đồng
TAILG GR55 có giá khoảng 12,9 triệu đồng và nằm trong nhóm xe đạp điện có khả năng vận hành tương đối cao.
Thông tin từ báo Xây dựng, xe được trang bị động cơ 500W, tốc độ tối đa 40 km/h. Bộ ắc-quy 48V-22,3Ah giúp phương tiện có thể di chuyển tối đa khoảng 80 km sau một lần sạc. Thời gian nạp đầy điện dao động 6-8 giờ.
GR55 nặng khoảng 42 kg, có kích thước 1.625 x 705 x 1.025 mm và chiều cao yên 720 mm.
Phanh đĩa được sử dụng ở bánh trước, trong khi phía sau là phanh tang trống. Xe dùng lốp kích thước 3.0-10 ở phía trước và 2.75-10 ở phía sau.
Với thiết kế gọn và trọng lượng vừa phải, GR55 được định vị cho học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện di chuyển ngắn trong thành phố.
Xe máy điện Yadea Odora S2: giá 16,5 triệu đồng
Ở mức giá 16,5 triệu đồng, Yadea Odora S2 là một trong những lựa chọn có tốc độ cao hơn trong nhóm xe điện hướng tới học sinh, sinh viên.
Theo hãng Yadea Việt Nam, xe có thể đạt vận tốc tối đa 46 km/h và đi khoảng 80 km sau mỗi lần sạc đầy.
Odora S2 sử dụng ắc-quy thay vì pin lithium-ion. Kích thước xe đạt 1.775 x 669 x 1.120 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 750 mm.
Với khoảng giá từ hơn 10 triệu đến dưới 18 triệu đồng, người dùng hiện có khá nhiều lựa chọn xe điện phục vụ nhu cầu đi học và di chuyển hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài giá bán, người mua cũng cần cân nhắc tốc độ tối đa, quãng đường hoạt động, loại pin hoặc ắc-quy và chi phí sử dụng lâu dài để chọn mẫu xe phù hợp.