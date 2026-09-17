Trải nghiệm xe máy điện đi tới 90km/1 lần sạc, động cơ công suất 1.400W, giá chỉ 15,5 triệu đồng

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Xe máy điện đi tới 90km/1 lần sạc, động cơ công suất 1.400W

Xe điện Dibao ELLA có hỗ trợ bàn đạp

Dibao ELLA là mẫu xe điện hướng tới nhu cầu di chuyển hàng ngày với mức giá 15,49 triệu đồng. Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn, xe gây chú ý với động cơ công suất 1.400W, bộ ắc quy 60V - 22Ah và quãng đường công bố từ 70-90 km sau mỗi lần sạc.

Công bố từ Dibao Việt Nam, mẫu xe còn được trang bị bàn đạp, phanh đĩa trước, lốp không săm và hệ thống đèn LED. Với kích thước nhỏ, ELLA chủ yếu hướng đến những hành trình ngắn trong đô thị.

Ngoại hình của xe không đi theo kiểu dáng scooter cỡ lớn. Thay vào đó, ELLA được thiết kế nhỏ gọn với các đường nét bo tròn, sàn để chân tương đối rộng và phần thân xe thanh thoát.

Động cơ 1.400W, tốc độ tối đa 40-45 km/h

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.690 x 675 x 1.075 mm. Thân xe ngắn giúp việc xoay xở trong những khu vực đông phương tiện hoặc không gian đỗ xe hạn chế thuận tiện hơn.

Một điểm đáng chú ý trên ELLA là bàn đạp được bố trí hai bên. Đây cũng là chi tiết tạo nên sự khác biệt của sản phẩm so với nhiều mẫu scooter điện phổ biến hiện nay.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, trong đó cụm đèn phía trước được thiết kế theo dạng LED bi.

Xe có nhiều lựa chọn màu sắc, hướng đến nhóm khách hàng trẻ cần một phương tiện nhỏ gọn để đi lại hàng ngày.

Tuy nhiên, việc một mẫu xe có bàn đạp không đồng nghĩa có thể tự động áp dụng quy định dành cho xe đạp điện. Phân loại phương tiện còn phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật và quy định hiện hành, do đó người mua nên kiểm tra hồ sơ của phiên bản thực tế trước khi sử dụng.

Cung cấp sức mạnh cho Dibao ELLA là động cơ điện có công suất 1.400W. Mô-men xoắn danh định được công bố ở mức 9,55 Nm.

Xe có nhiều lựa chọn màu sắc.

Theo thông số của nhà sản xuất, tốc độ tối đa của xe nằm trong khoảng 40-45 km/h, đủ để phục vụ những hành trình di chuyển thông thường trong khu vực đô thị.

Hệ thống phanh sử dụng cấu hình đĩa trước và tang trống phía sau. Đây là cách bố trí khá quen thuộc trên các mẫu xe điện phổ thông. Phanh đĩa ở bánh trước hỗ trợ khả năng giảm tốc, trong khi phanh tang trống phía sau giúp đơn giản hóa kết cấu.

ELLA sử dụng bộ lốp không săm kích thước 3.00-10.

So với lốp có săm truyền thống, loại lốp này có lợi thế trong việc hạn chế tình trạng mất hơi nhanh khi bị vật nhọn xuyên qua, dù người sử dụng vẫn cần kiểm tra và sửa chữa khi lốp gặp sự cố.

Một thông số khác được công bố là mức tiêu thụ năng lượng 32,62 Wh/km. Tuy nhiên, mức tiêu thụ và phạm vi thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy tốc độ, tải trọng, áp suất lốp, điều kiện đường sá cũng như tình trạng của bộ ắc quy.

Vì vậy, con số từ nhà sản xuất nên được xem là thông số tham khảo trong điều kiện thử nghiệm thay vì quãng đường cố định mà xe luôn đạt được khi sử dụng thực tế.

Dibao ELLA không sử dụng pin lithium-ion mà được trang bị bộ ắc quy 60V - 22Ah, cấu thành từ 5 bình 12V. Theo công bố, xe có thể di chuyển khoảng 70-90 km sau mỗi lần sạc đầy. Khoảng dao động 20 km cho thấy phạm vi hoạt động phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện sử dụng.

Người điều khiển chạy ở tốc độ cao, thường xuyên tăng giảm ga, chở tải nặng hoặc di chuyển trên đường dốc có thể nhận được quãng đường thấp hơn mức tối đa công bố.

Thời gian để nạp đầy bộ ắc quy vào khoảng 12 giờ. Với thông số này, phương án sử dụng phù hợp là sạc xe qua đêm để phục vụ nhu cầu đi lại vào ngày hôm sau.

ELLA còn được trang bị cơ chế bảo vệ điện áp theo thông số được cung cấp, nhằm kiểm soát hoạt động của hệ thống điện trong quá trình vận hành.

Một lần sạc đi tối đa 90 km

Tuy nhiên, những mô tả như "không chai pin", "an toàn tuyệt đối" hay "không quá nhiệt" trong tài liệu quảng bá không nên được hiểu theo nghĩa tuyệt đối. Tuổi thọ ắc quy vẫn chịu ảnh hưởng bởi số chu kỳ sạc, nhiệt độ, cách sử dụng và quá trình bảo quản.

Ngoài động cơ và ắc quy, ELLA tập trung vào một số trang bị cơ bản phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Thiết kế sàn để chân giúp người lái có tư thế ngồi tương đối thoải mái. Hệ thống đèn LED hỗ trợ quan sát khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng, trong khi bộ lốp không săm và phanh đĩa trước bổ sung tính thực dụng.

Theo thông tin được cung cấp, sản phẩm có chính sách bảo hành tối đa 24 tháng, song thời hạn cụ thể có thể khác nhau giữa từng bộ phận như xe, động cơ, bộ điều khiển và ắc quy. Người mua nên kiểm tra điều kiện bảo hành chi tiết tại thời điểm nhận xe.

Giá xe máy điện Dibao ELLA

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, với giá niêm yết được cung cấp ở mức 15,49 triệu đồng, Dibao ELLA nằm trong nhóm xe điện có mức giá tương đối dễ tiếp cận.

Ở mức 15,49 triệu đồng, lợi thế chính của Dibao ELLA nằm ở công thức tương đối đơn giản: thân xe nhỏ, động cơ 1.400W, tốc độ tối đa 40-45 km/h và phạm vi công bố lên tới 90 km.

Xe không sở hữu những công nghệ cao cấp như ABS, màn hình TFT hay kết nối smartphone nhưng bù lại có phanh đĩa trước, lốp không săm, đèn LED và bàn đạp.

Với người cần một phương tiện điện chủ yếu phục vụ quãng đường ngắn, mức giá hơn 15 triệu đồng và phạm vi 70-90 km là hai thông số đáng chú ý nhất trên Dibao ELLA. Tuy nhiên, trước khi lựa chọn, người dùng vẫn nên cân nhắc thời gian sạc khoảng 12 giờ cũng như đặc tính của bộ ắc quy so với các dòng xe sử dụng pin lithium-ion.

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