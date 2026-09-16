Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Đồng Đô la Mỹ tự do bán ra ở vùng 26.028 đồng/USD

Lừa bán vàng qua mạng để chiếm đoạt tiền GĐXH - Dù không trực tiếp sở hữu vàng, Hậu vẫn rao bán 2 lượng vàng sau đó hướng dẫn người mua chuyển tiền vào tài khoản do mình chỉ định rồi chiếm đoạt.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,22%, hiện ở mức 99,61 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,1%, xuống còn 1,1541 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3477 USD. Trong khi đó, đồng USD tăng 0,5% so với yên, giảm xuống dưới ngưỡng 155 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xống vùng 99,61 điểm. USD ngân hàng giảm nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giảm.

Đồng USD tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Ba nhờ giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tuần này. Thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất lên tới 95%, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng do hướng đi tiếp theo của USD sẽ phụ thuộc nhiều vào thông điệp của Fed sau cuộc họp. Trong bối cảnh đó, đồng EUR, bảng Anh đồng loạt giảm so với đồng USD và đồng yên Nhật khi đồng yên rời khỏi vùng đỉnh 7 tháng. Giá dầu duy trì trên 105 USD/thùng do căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 16/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.617 đồng/USD, đã tăng 10 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng, ở vùng 24.387 đồng mua vào và 26.847 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 16/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 16/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 16/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 16/9/2026.

Tỷ giá USD giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,770-26,180 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 8 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.732-26.177 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,775-26,155 đồng/USD, đã giảm 25 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 16/9/2026, khảo sát lúc 09h27 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.928 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.028 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 16/9, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,206.91-30,747.27 đồng/EUR, đã giảm 26 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.414-30.724 đồng/EUR, đã giảm 21 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,355-30,773 đồng/EUR, đã giảm 51 đồng chiều mua vào và giảm 54 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 16/9/2026 khảo sát lúc 09h31 phút hiện đang được mua vào là 29.871 đồng và bán ra là 29.991 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 161.40-172.54 đồng/yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ chiều mua vào và bán ra, ở vùng 162,16-172,16 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 162.56-172.73 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Diễn biến trên thị trường ngoại tệ ngày 16/9 cho thấy tỷ giá USD trong nước vẫn khá trầm lắng tại nhiều ngân hàng thương mại, dù nhịp phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế đã có.

Những người nắm giữ USD cần theo dõi sát thị trường để đưa ra quyết định đầu tư. Với người có nhu cầu mua USD để du học, du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc tỷ giá không có những biến động quá mạnh vẫn đang tạo lợi thế, giảm chi phí quy đổi sang đồng USD. Tuy nhiên, người dân vẫn nên theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc chia nhỏ nhu cầu mua ngoại tệ theo từng giai đoạn thay vì mua dồn vào một thời điểm để hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.

Tỷ giá USD hôm nay 15/9: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng bật tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 15/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.