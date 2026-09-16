Lãi suất Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 400 triệu đồng vào Agribank nhận bao nhiêu tiền?

Ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là mức lãi suất được MSB áp dụng.

Tại nhóm Big4, lãi suất kỳ hạn 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm. Kỳ hạn 18 tháng cũng được cả bốn ngân hàng niêm yết ở mức 6,8%/năm.

Lãi suất Agribank tại các kỳ hạn

Theo khảo sát của Lao Động , lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), hiện dao động trong khoảng 2,6 - 6,8%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Agribank đang được cập nhật như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng không đổi, hiện ở mức 2,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng giữ tại mức 4,75%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 6,6%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng hiện neo ở mức 6,8%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24 - 36 tháng giữ ở mức 6,8%/năm.

Gửi tiết kiệm 400 triệu đồng tại Agribank, nhận lãi bao nhiêu theo từng kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Như vậy, gửi 400 triệu đồng tại Agribank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

Kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 2,6%: 866,667 triệu đồng

Kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 4,75%: 4.75 triệu đồng

Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 6,6%: 13,2 triệu đồng

Kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 6,8%: 27,2 triệu đồng

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.