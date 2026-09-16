Cạnh tranh Hyundai Grand i10, hatchback giá 170 triệu đồng thiết kế thời trang, có ADAS và 6 túi khí tiêu chuẩn

Ngang cỡ Kia Morning, hatchback giá 293 triệu đồng thuần điện, nhiều công nghệ sẽ về Việt Nam? GĐXH - Hatchback BYD Atto 1 có mức giá rẻ chỉ từ 293 triệu đồng, tầm hoạt động tối đa 380 km, được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ của Hyundai Grand i10 và Kia Morning trong phân khúc hatchback cỡ A.

Hatchback thiết kế thời trang, có ADAS và 6 túi khí tiêu chuẩn

Suzuki Baleno facelift với giá bán quy đổi chỉ 170 triệu tại thị trường Ấn Độ. Ảnh: Tổng hợp

Theo Khoa học và Đời sống, Suzuki Baleno facelift được nâng cấp theo hướng tinh chỉnh thay vì thay đổi toàn diện. Ngoại thất xe vẫn duy trì kiểu dáng quen thuộc, song một số chi tiết được thiết kế lại nhằm tạo diện mạo khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm.

Ở phía trước, Baleno facelift sở hữu lưới tản nhiệt kích thước lớn hơn, cản trước thiết kế mới cùng cụm đèn pha LED và đèn sương mù LED được tinh chỉnh. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới, đi kèm một số chi tiết mạ chrome.

Do chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, thiết kế tổng thể khoang nội thất gần như không thay đổi. Tuy nhiên, Suzuki đã bổ sung thêm nhiều trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh lại để hợp mắt hơn. Ảnh: Tổng hợp

Đáng chú ý có hệ thống âm thanh Clarion cao cấp, màn hình giải trí SmartPlay Pro+, đế sạc không dây chuẩn Qi tích hợp làm mát chủ động, ghế bọc da giả và ghế trước có tính năng làm mát.

Bên cạnh đó, các trang bị quen thuộc trên phiên bản trước vẫn được duy trì như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, gương chiếu hậu trong xe tự động chống chói, khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và camera 360 độ.

Suzuki Baleno thuộc phân khúc hatchback đô thị hạng B. Nếu xét theo kiểu dáng gầm thấp, kích thước và công năng sử dụng, mẫu xe này có thể được đặt cạnh Suzuki Swift, Mazda2 Hatchback hay Toyota Yaris – mẫu xe từng được phân phối tại Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Suzuki Baleno facelift là hệ thống hỗ trợ lái chủ động ADAS. Theo đó, Baleno facelift trở thành mẫu hatchback đầu tiên tại thị trường Ấn Độ được trang bị công nghệ này.

Hệ thống ADAS sử dụng kết hợp camera và radar sóng milimet, cung cấp 8 tính năng hỗ trợ người lái. Trong đó có kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động nâng cao, hỗ trợ giữ làn đường và tự động chuyển đổi đèn pha.

Là mẫu xe giá rẻ nhưng Baleno facelift vẫn được trang bị nhiều tính năng hiện đại trong phân khúc với ADAS cùng 6 túi khí tiêu chuẩn, ABS,... Ảnh: Tổng hợp

Ngoài ADAS, Baleno facelift còn sở hữu loạt trang bị an toàn như 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử tích hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khung gầm gia cố và cảm biến áp suất lốp.

Thay đổi đáng chú ý nhất về mặt kỹ thuật trên Baleno facelift nằm ở hệ truyền động. Mẫu hatchback này chuyển sang sử dụng động cơ xăng Z Series 1.2L 3 xi-lanh, thay thế cho động cơ K Series 1.2L 4 xi-lanh trên phiên bản trước.

Động cơ mới sản sinh công suất tối đa gần 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 112,4 Nm. Xe tiếp tục được cung cấp hai lựa chọn hộp số gồm số sàn 5 cấp và tự động ly hợp đơn AGS 5 cấp.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một điểm nhấn của Baleno facelift. Phiên bản sử dụng hộp số sàn có mức tiêu thụ khoảng 4,20 lít/100 km, trong khi bản trang bị hộp số AGS đạt mức khoảng 4,04 lít/100 km.

Bên cạnh các phiên bản chạy xăng, Suzuki Baleno facelift còn có biến thể sử dụng khí nén thiên nhiên S-CNG. Phiên bản này dùng chung động cơ Z Series, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và đạt mức tiêu thụ khoảng 2,98 kg CNG/100 km.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, cùng giá bán khởi điểm tương đương khoảng 171 triệu đồng, Suzuki Baleno facelift được kỳ vọng tiếp tục duy trì lợi thế về chi phí sử dụng trong nhóm hatchback đô thị cỡ B tại Ấn Độ.

Giá hatchback Suzuki Baleno facelift

Baleno facelift thuộc nhóm hatchback đô thị hạng B, có thể đặt cạnh Suzuki Swift, Mazda2 Hatchback hoặc Toyota Yaris xét về kích thước, kiểu dáng và công năng. Tuy nhiên, mức giá khởi điểm quy đổi chỉ khoảng 170–171 triệu đồng tại Ấn Độ khiến mẫu xe có khả năng tiếp cận cả nhóm khách hàng đang cân nhắc những chiếc hatchback hạng A.

Theo Thương hiệu và Công luận, mức giá quy đổi khoảng 170 triệu đồng là con số dành cho thị trường Ấn Độ, không phải giá dự kiến của Baleno facelift tại Việt Nam. Nếu được nhập khẩu và phân phối trở lại, giá xe sẽ còn chịu ảnh hưởng từ thuế, phí, chi phí vận chuyển, cấu hình trang bị và chiến lược sản phẩm của Suzuki.

Nếu Suzuki Baleno facelift được đưa trở lại thị trường Việt Nam, mẫu hatchback này có thể tạo sự chú ý nhờ loạt nâng cấp đáng giá, đặc biệt là hệ thống ADAS, ghế trước làm mát, camera 360 độ và động cơ mới hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây đều là những trang bị có thể giúp Baleno tạo khác biệt trong nhóm hatchback hạng B.

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của Baleno sẽ phụ thuộc đáng kể vào giá bán và chính sách phân phối. Mẫu xe từng được Suzuki bán tại Việt Nam nhưng hiện đã ngừng phân phối, trong khi thị trường xe đô thị đang có sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các mẫu xe gầm cao và ô tô điện.

Nếu giữ được lợi thế giá tương đối dễ tiếp cận như tại Ấn Độ, đồng thời duy trì các trang bị an toàn và tiện nghi mới, Baleno facelift có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc với khách hàng ưu tiên một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn sở hữu nhiều công nghệ hiện đại.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.