Điều không thể ngờ về nam diễn viên 'Tổng tài' phim 'Dưới ô cửa sáng đèn'

Phùng Đức Hiếu (Hiếu Su) sinh năm 1992, từng tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, Phùng Đức Hiếu không quá vội vàng tìm kiếm vai chính mà kiên trì tích lũy kinh nghiệm qua từng nhân vật, từ những vai nhỏ đến các tuyến vai có nhiều đất diễn hơn. Sở hữu ngoại hình sáng, phong thái điềm đạm cùng lối diễn tự nhiên, nam diễn viên dần trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng.



Diễn viên Phùng Đức Hiếu tham gia phim truyền hình từ năm 2016, và được chính thức bén duyên cùng các bộ phim của VFC, lên sóng VTV với các phim: “Hồ sơ cá sấu” năm 2020 (vai Hiếu); phim “Phố trong làng”, phim “Làng trong phố” năm 2021, 2022 (vai công an Đông); phim “Chúng ta của 8 năm sau” năm 2023 (vai bác sĩ Tuấn); phim “Không thời gian” năm 2024 (vai Trạm trưởng Nậm thời trẻ).



Phùng Đức Hiếu và Việt Hoa gây ấn tượng với khán giả trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV

Gần đây, Phùng Đức Hiếu bất ngờ gây chú ý với vai Dũng "con trai bác Bơ" trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Nhân vật Dũng với nét duyên rất đời, những màn tung hứng tự nhiên cùng biểu cảm hài hước của anh với Kim Ngân (Việt Hoa) đã nhanh chóng tạo nên nhiều đoạn cắt được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành cặp đôi nhân vật được khán giả yêu thích nhất của bộ phim.



Trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đang được phát sóng, Đức Hiếu tiếp tục tái xuất trên sóng truyền hình với vai Sơn - "Tổng tài" hào hoa, lịch lãm. Sơn là Giám đốc công ty về xây dựng, anh là bạn cũ của Diệu (Quỳnh Châu) hai người tình cờ gặp lại sau nhiều năm xa cách. Sơn là người âm thầm giúp đỡ Diệu khi cô gặp khó khăn buộc phải bán công ty, anh cũng gặp trở ngại khi thực hiện dự án xây dựng lại khu tập thể cũ và được Diệu bảo vệ.

Phùng Đức Hiếu - vai Sơn trong "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh VTV

Trở thành gương mặt thân quen, ấn tượng với khán giả xem truyền hình, nhưng ít ai biết được rằng, ngoài những giờ phút miệt mài trên phim trường, Phùng Đức Hiếu còn một "góc rẽ" khác khi thử sức với công việc kinh doanh liên quan đến lĩnh vực xe hơi. Công việc tay trái này được anh nhen nhóm từ thời điểm dịch bệnh vài năm trước, khi lịch quay bị gián đoạn.

Phùng Đức Hiếu đem chính sự nghiêm túc và tỉ mỉ của nghiệp diễn vào công việc kinh doanh, tin vào giá trị của sự bền bỉ, chỉn chu trong từng việc nhỏ nhất. "Nếu trên màn ảnh, tôi chăm chút cho từng nhân vật, thì ở ngoài đời, tôi cũng đặt sự tận tâm vào những công việc mình làm", nam diễn viên nói.



Diễn viên Phùng Đức Hiếu. Ảnh VTV

Sau những vai diễn và bộn bề công việc bên ngoài, "vai diễn" mà anh trân trọng nhất vẫn là người chồng, người cha của gia đình nhỏ. Nam diễn viên hiện có cuộc sống viên mãn bên bà xã là MC Nguyễn Thùy Linh. Cả hai không thường xuyên chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư, nhưng những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau luôn toát lên sự đồng điệu và giản dị.

Đức Hiếu và vợ - MC Thùy Linh, Ban Văn nghệ Đài THVN. Ảnh VTV

Trái ngọt của cuộc hôn nhân giữa Đức Hiếu và MC Nguyễn Thùy Linh (Đài truyền hình Việt Nam) là cô con gái nhỏ đáng yêu có tên ở nhà là Lisu. Đây chính là nhân vật đặc biệt thường xuyên trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm năng lượng để anh cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Với Phùng Đức Hiếu, điều mà anh biết ơn nhất là sự yêu mến của khán giả và một điểm tựa gia đình vững chắc, giúp anh luôn giữ được sự điềm tĩnh, bền bỉ trên mọi chặng đường.

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