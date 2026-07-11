'Người tình màn ảnh' của Tăng Thanh Hà, bây giờ ra sao?

Gần hai thập kỷ sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, trong khi mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ở tuổi 45, Lương Mạnh Hải không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Anh dành nhiều thời gian cho công việc phía sau ống kính, sáng tạo nội dung và duy trì cuộc sống riêng khá kín tiếng.

Lương Mạnh Hải nổi tiếng nhờ bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”

Bước ngoặt từ Bỗng dưng muốn khóc

Lương Mạnh Hải sinh năm 1981 tại Hà Nội. Trước khi đến với nghệ thuật, anh tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, từng học thêm về thời trang tại Mỹ và làm phóng viên cho một số tạp chí.

Năm 2004, anh bén duyên với điện ảnh qua bộ phim Nữ tướng cướp, sau đó tiếp tục góp mặt trong Tuyết nhiệt đới. Tuy nhiên, phải đến năm 2008, tên tuổi của Lương Mạnh Hải mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai Bảo Nam trong Bỗng dưng muốn khóc.

Bộ phim tạo được hiệu ứng lớn, đồng thời đưa Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà trở thành cặp diễn viên được nhiều khán giả yêu thích. Sau đó, cả hai tiếp tục hợp tác trong phim điện ảnh Đẹp từng cen-ti-mét.

Trong giai đoạn những năm 2008–2014, Lương Mạnh Hải tiếp tục góp mặt ở nhiều dự án như Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn hay Con ma nhà họ Vương, qua đó khẳng định dấu ấn riêng trên màn ảnh Việt.

Tình bạn bền bỉ với Tăng Thanh Hà

Không chỉ đồng hành trên màn ảnh, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà còn duy trì tình bạn nhiều năm sau khi bộ phim kết thúc.

Dù Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi các hoạt động giải trí sau khi lập gia đình, cả hai vẫn giữ liên lạc và gặp gỡ trong những dịp đặc biệt. Trên mạng xã hội, khán giả đôi khi vẫn bắt gặp những hình ảnh hoặc lời chúc mà hai người dành cho nhau.

Nam diễn viên từng chia sẻ nhiều khán giả mong muốn Bỗng dưng muốn khóc có phần tiếp theo, tuy nhiên anh cho rằng điều đó khó thực hiện. Thay vào đó, anh hy vọng cả hai sẽ có cơ hội hợp tác trong một dự án mới nếu có kịch bản phù hợp.

Lương Mạnh Hải cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng dành cho Tăng Thanh Hà, đặc biệt là tinh thần làm việc nghiêm túc và ý chí của người bạn thân.

Cả hai giữ tình bạn thân thiết gần 20 năm qua.

Chọn cuộc sống riêng kín tiếng

Khác với nhiều đồng nghiệp, Lương Mạnh Hải hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh luôn giữ quan điểm công việc thuộc về công chúng, còn đời sống cá nhân nên được tôn trọng như một không gian riêng.

Hiện ở tuổi 45, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ và thường xuyên chia sẻ những hoạt động thường ngày như tập luyện, du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, anh gần như không nhắc đến chuyện yêu đương hay kế hoạch kết hôn.

Từng chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Lương Mạnh Hải cho biết điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc đôi khi rất giản dị, như được thưởng thức một ly cà phê buổi sáng, đến nơi mình yêu thích hay dành thời gian cho những điều mang lại niềm vui.

Chuyển hướng sang công việc phía sau máy quay

Những năm gần đây, Lương Mạnh Hải không còn đóng phim với tần suất dày như trước mà tập trung cho vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và dẫn chương trình.

Bên cạnh đó, anh cũng phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Những video chia sẻ góc nhìn về cuộc sống với phong cách hài hước, gần gũi giúp nam diễn viên tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ, đồng thời cho thấy một hình ảnh khác so với thời kỳ gắn liền với các vai diễn lãng tử trên màn ảnh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lương Mạnh Hải lựa chọn nhịp sống chậm hơn, tập trung cho những dự án mình yêu thích và duy trì các mối quan hệ thân thiết. Trong đó, tình bạn gần 20 năm với Tăng Thanh Hà vẫn là điều được nhiều khán giả nhắc đến mỗi khi nhớ về một giai đoạn đáng nhớ của phim truyền hình Việt.

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