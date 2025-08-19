Tại sao nên xét nghiệm vi chất cho bé?
Xét nghiệm vi chất cho bé là bước quan trọng giúp phát hiện sớm các thiếu hụt vi chất thiết yếu, từ đó hỗ trợ chăm sóc và phát triển toàn diện cho bé.
Tại sao nên xét nghiệm vi chất cho bé?
Vi chất dinh dưỡng như kẽm, vitamin D, sắt, folate, và các khoáng chất khác đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Thiếu hụt vi chất có thể dẫn đến các vấn đề như biếng ăn, chậm tăng cân, suy giảm miễn dịch, và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển xương, trí não.
Đặc biệt, trẻ sinh non, biếng ăn kéo dài, hoặc có chế độ ăn không cân đối có nguy cơ thiếu vi chất cao hơn. Vậy nên xét nghiệm vi chất giúp phát hiện chính xác tình trạng thiếu hụt, từ đó bác sĩ có thể tư vấn chế độ dinh dưỡng và bổ sung phù hợp để cải thiện sức khỏe của trẻ.
Xét nghiệm vi chất cho bé hết bao nhiêu tiền?
Việc xét nghiệm vi chất rất an toàn cho trẻ và không cần nhịn ăn trước khi thực hiện. Tần suất xét nghiệm được bác sĩ chỉ định dựa trên tình trạng sức khỏe và nguy cơ của từng bé, tránh việc xét nghiệm không cần thiết, gây tốn kém chi phí cho gia đình.
Về xét nghiệm vi chất cho bé hết bao nhiêu tiền, hiện nay chi phí xét nghiệm dao động từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ tùy theo từng cơ sở y tế. Tại Trung tâm Y khoa DIAG, gói xét nghiệm vi chất có giá khoảng 1.071.000 đồng với 9 chỉ số cho phép đánh giá 11 dưỡng chất.
Trung tâm Y khoa DIAG - Địa chỉ xét nghiệm vi chất cho bé an toàn, uy tín
Trung tâm Y khoa DIAG là hệ thống xét nghiệm y khoa uy tín với hơn 25 năm kinh nghiệm, phục vụ hàng triệu lượt xét nghiệm mỗi năm. DIAG sở hữu hệ thống máy móc hiện đại, đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp và tận tâm, mang đến kết quả xét nghiệm chính xác, nhanh chóng và dịch vụ tiện lợi. DIAG có hơn 35 điểm lấy mẫu trên toàn quốc, hỗ trợ lấy mẫu tại nhà, giúp tiết kiệm thời gian và tạo sự thoải mái cho gia đình.
Gói xét nghiệm vi chất dinh dưỡng tại DIAG bao gồm các chỉ số quan trọng như vitamin D, kẽm, sắt huyết thanh, folate, ferritin, canxi ion và nhiều khoáng chất thiết yếu khác. Gói này giúp đánh giá toàn diện tình trạng dinh dưỡng và vi chất của trẻ; không chỉ hỗ trợ xác định và điều trị các rối loạn dinh dưỡng mà còn các bệnh liên quan đến hệ thần kinh, sự co thắt của cơ, điều hòa nhịp tim,…
Với sự quan tâm ngày càng tăng về dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em, xét nghiệm vi chất tại DIAG là lựa chọn tin cậy giúp cha mẹ chủ động bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện cho bé. Việc phát hiện sớm và bổ sung vi chất đúng cách sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển khỏe mạnh và bền vững của trẻ.
Ngoài ra, DIAG còn cung cấp dịch vụ lấy mẫu tại nhà miễn phí trong khung giờ thấp điểm, giúp phụ huynh thuận tiện hơn khi chăm sóc sức khỏe cho con.
