3 người trong 1 gia đình nhập viện vì cúm A: Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu báo bệnh và cách phòng ngừa biến chứng
GĐXH - 3 thành viên trong gia đình chị Minh lần lượt nhập viện vì sốt cao, thậm chí choáng ngất... đều dương tính với cúm A.
3 người trong một gia đình nhập viện vì cúm A
Bác sĩ Đàm Thị Thanh Tâm, khoa Nội Tổng hợp cho biết, chị Minh, 24 tuổi, được đưa đến BVĐK Tâm Anh Hà Nội trong trạng thái sốt cao liên tục 39°C, gai rét, đau đầu dữ dội, nôn nhiều, đau bụng và tiêu chảy gần 20 lần, kèm tình trạng đau rát họng, ho khó, chóng mặt, mệt mỏi.
Xét nghiệm nhanh cho thấy chị dương tính với cúm A, đồng thời bị viêm amidan cấp mủ, nhiễm khuẩn đường ruột, viêm dạ dày – tá tràng cấp và hạ kali máu. Siêu âm ghi nhận quai ruột non chứa dịch và tăng nhu động, xét nghiệm phân có hồng cầu và bạch cầu, tình trạng nhiễm khuẩn tiêu hóa bội nhiễm. Chị được điều trị bằng thuốc kháng virus, kháng sinh, thuốc chống nôn, giảm đau và bổ sung kali.
Chăm sóc vợ tại viện 2 ngày, anh Tiến, chồng chị Minh, cũng sốt cao 39,8°C kèm tình trạng ớn lạnh, đau đầu, đau mỏi người và ho khan. Anh Tiến mệt lả, tức ngực rõ mỗi khi ho, tình trạng không giảm. Tại đây, anh Tiến được xác định dương tính với cúm A.
Nghiêm trọng hơn là trường hợp của ông Đức, bố anh Tiến, 65 tuổi, nhập viện sau con trai 2 ngày trong tình trạng choáng ngất do sốt cao khó hạ và mệt kéo dài. Trước đó ông sốt 38,5°C, đau mỏi người, ho khan lẫn đờm. Ông tự uống Tamiflu song mệt nhiều.
Khi đang vệ sinh cá nhân, lúc đứng dậy ông bất ngờ ngã quỵ, bất tỉnh, đại tiện không tự chủ kèm tình trạng vã mồ hôi. Khi đưa vào viện cấp cứu, kết quả thăm khám ghi nhận ông dương tính với cúm A, đồng thời suy thận cấp và viêm phế quản do biến chứng của bệnh.
Ông được truyền dịch, dùng thuốc kháng virus, giảm ho và theo dõi sát huyết áp. Gia đình xuất viện lần lượt theo thứ tự con dâu, con trai. Còn ông Đức sau ba ngày điều trị tích cực sức khỏe ổn định có thể dùng thuốc đường uống.
Dấu hiệu cúm A: Cầm làm gì để phòng ngừa biến chứng
Theo bác sĩ Tâm, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cúm A đang gia tăng nhanh. Tính từ tháng 10 đến nay khoa Nội Tổng hợp tiếp nhận số ca nội trú điều trị cúm A bằng một nửa số ca của cả năm (riêng trong tuần gần đây có 40 ca cúm A nhập viện mới). Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng hơn những năm trước, cho thấy mùa cúm năm nay có thể diễn biến phức tạp hơn, khả năng lan rộng trong cộng đồng.
Dấu hiệu thường gặp như sốt, ho, đau đầu, đau mỏi người đôi khi dễ nhầm với bệnh cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, virus cúm A có khả năng gây tổn thương niêm mạc đường hô hấp, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bội nhiễm, dẫn đến viêm amidan mủ, viêm phế quản, viêm phổi, nhiều trường hợp biến chứng khác như sốc nhiễm khuẩn, viêm cơ tim.
Người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh nền hô hấp như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, người già, trẻ nhỏ hoặc phụ nữ có thai, đặc biệt dễ diễn tiến nặng.
Bác sĩ Tâm khuyến cáo nên đến bệnh viện khi sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt thông thường, ho nhiều, khó thở, đau ngực, nôn nhiều hoặc có biểu hiện rối loạn ý thức. Việc xét nghiệm sớm giúp chẩn đoán cúm chính xác và can thiệp điều trị kháng virus kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Cách phòng ngừa bệnh cúm A
Trong bối cảnh số ca cúm A đang gia tăng, bác sĩ khuyến cáo tuân thủ các biện pháp phòng bệnh qua đường hô hấp như: đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh mũi họng và hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh.
Tiêm vaccine cúm hàng năm cũng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất giúp giảm tỷ lệ mắc và mức độ nặng nếu nhiễm bệnh.
Với trường hợp cần chăm sóc người bệnh mắc cúm A nên đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn đồ dùng cá nhân thường xuyên.
