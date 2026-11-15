Mè đen giàu dinh dưỡng nhưng ăn thế nào để tốt cho sức khỏe?

Mè đen (vừng đen) là thực phẩm quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, từ chè mè đen, muối mè đến các món cháo, bánh và sữa hạt. Không chỉ tạo hương vị bùi thơm, loại hạt nhỏ này còn cung cấp chất béo không bão hòa, protein thực vật, chất xơ và một số khoáng chất. Tuy nhiên, ăn mè đen thế nào để tận dụng giá trị dinh dưỡng mà không gây dư thừa năng lượng? Liệu thực phẩm này có thực sự giúp đen tóc, bổ thận như nhiều người vẫn nghĩ?

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, mè đen là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhưng không phải thuốc chữa bệnh. Lợi ích khi sử dụng phụ thuộc vào lượng ăn, cách chế biến và sự cân đối của toàn bộ chế độ dinh dưỡng.

Mè đen có những thành phần dinh dưỡng gì?

Mè đen (vừng đen) chứa chất béo không bão hòa, protein thực vật, chất xơ và một số khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Mè đen, còn gọi là vừng đen, là loại hạt có hàm lượng chất béo tương đối cao, trong đó có các chất béo không bão hòa. Ngoài ra, thực phẩm này còn cung cấp protein thực vật, chất xơ, một số khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, điển hình là sesamin.

Nhờ thành phần đa dạng, mè đen có thể góp phần bổ sung chất béo, protein thực vật và vi chất cho khẩu phần ăn. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào một loại hạt để kỳ vọng cải thiện sức khỏe hoặc phòng ngừa, điều trị bệnh.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, giá trị của mè đen cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn. Việc sử dụng một lượng vừa phải, kết hợp với nhiều nhóm thực phẩm khác sẽ hợp lý hơn so với ăn thật nhiều với mong muốn nhận được lợi ích vượt trội.

4 cách sử dụng mè đen hợp lý, tránh lãng phí giá trị dinh dưỡng

Dùng một lượng nhỏ để bổ sung vào bữa ăn

Mè đen có thể được sử dụng như một nguyên liệu bổ sung cho nhiều món ăn hằng ngày. Mỗi lần, người dùng có thể tham khảo lượng khoảng một thìa canh, tương đương 9-10g, rắc vào cháo, rau hoặc trộn cùng các món ăn.

Đây là lượng gợi ý để tham khảo, không phải liều lượng bắt buộc phải sử dụng mỗi ngày. Tùy theo nhu cầu năng lượng, khẩu phần và tình trạng sức khỏe, mỗi người có thể điều chỉnh cho phù hợp.

Một điểm cần lưu ý là mè đen chứa khá nhiều năng lượng do có hàm lượng chất béo cao. Vì vậy, ăn càng nhiều không đồng nghĩa với việc càng tốt cho sức khỏe. Người đang kiểm soát cân nặng cần tính cả lượng mè sử dụng vào tổng năng lượng của khẩu phần.

Rang, giã hoặc xay để dễ sử dụng

Mè đen có thể được rang vừa tới để tăng hương thơm, sau đó để nguội rồi giã hoặc xay trước khi sử dụng. Cách làm này giúp mè dễ trộn vào thức ăn, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi hoặc người gặp khó khăn khi nhai các loại hạt nguyên.

Có thể sử dụng mè đã rang, xay để rắc lên cháo, trộn cùng rau hoặc kết hợp với các món ăn khác. Tuy nhiên, không nên rang quá lâu khiến hạt bị cháy, ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng thực phẩm.

Khâu bảo quản cũng không nên xem nhẹ. Mè cần được giữ ở nơi khô ráo, đựng trong hộp kín để hạn chế tiếp xúc với độ ẩm và không khí. Nếu hạt xuất hiện mùi ôi, mùi lạ hoặc dấu hiệu nấm mốc, cần loại bỏ, không tiếp tục sử dụng.

Hạn chế đường và muối khi chế biến

Một số món ăn từ mè đen như chè, bánh hoặc kẹo mè thường được bổ sung thêm đường để tạo vị ngọt. Trong khi đó, muối mè lại có thêm muối, có thể làm tăng lượng natri trong khẩu phần nếu sử dụng thường xuyên và quá nhiều.

Do đó, người dùng nên chú ý đến thành phần đi kèm thay vì chỉ quan tâm đến bản thân hạt mè. Một món ăn có nguyên liệu giàu dinh dưỡng nhưng chứa quá nhiều đường hoặc muối vẫn có thể khiến khẩu phần mất cân đối.

Để sử dụng mè đen hợp lý hơn, có thể rắc một lượng nhỏ vào cháo, trộn cùng rau hoặc kết hợp với sữa chua không đường. Nếu yêu thích chè mè đen, nên giảm lượng đường và ăn với khẩu phần vừa phải.

Không dùng mè đen thay thế nguồn canxi hoặc thuốc điều trị

Mè đen có chứa canxi, tuy nhiên hàm lượng khoáng chất này có thể thay đổi tùy loại hạt và việc hạt còn hay đã bỏ lớp vỏ. Trong khi đó, lượng mè thường được sử dụng mỗi lần tương đối nhỏ nên không thể xem đây là nguồn cung cấp canxi duy nhất để chăm sóc sức khỏe xương.

Để duy trì hệ xương chắc khỏe, cần kết hợp nhiều nguồn thực phẩm giàu canxi, vitamin D, protein cùng hoạt động thể lực phù hợp. Chế độ ăn đa dạng sẽ giúp cơ thể được cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết hơn.

Đặc biệt, người đã được chẩn đoán loãng xương không nên tự ý dùng mè đen hoặc các món ăn từ mè để thay thế thuốc điều trị. Việc sử dụng thuốc, bổ sung dưỡng chất và theo dõi sức khỏe cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Ăn mè đen có giúp đen tóc, bổ thận, hết táo bón không?

Mè đen thường được nhắc đến trong các quan niệm dinh dưỡng truyền thống với nhiều công dụng như giúp tóc đen, bổ thận hoặc cải thiện táo bón. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa kinh nghiệm dân gian và bằng chứng khoa học.

Về khả năng giúp tóc đen: Hiện chưa có bằng chứng lâm sàng đủ chắc chắn để khẳng định ăn mè đen có thể giúp tóc bạc trở lại màu đen hoặc đảo ngược quá trình bạc tóc. Vì vậy, không nên xem đây là phương pháp điều trị tóc bạc.

Về quan niệm bổ thận: Mặc dù mè đen có chứa chất béo không bão hòa, protein thực vật và một số hợp chất chống oxy hóa, chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định ăn mè đen có thể phục hồi chức năng thận hoặc điều trị các bệnh lý của cơ quan này.

Về khả năng cải thiện táo bón: Mè đen có chất xơ, nhưng lượng sử dụng thông thường tương đối nhỏ. Vì vậy, không thể trông chờ một lượng mè đen đơn lẻ thay thế được rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn chất xơ khác trong chế độ ăn.

Muốn cải thiện tình trạng táo bón, cần chú ý bổ sung đa dạng thực phẩm giàu chất xơ, uống đủ nước và duy trì vận động phù hợp. Nếu tình trạng kéo dài hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, người bệnh nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Ai cần thận trọng khi ăn mè đen?

Mặc dù là thực phẩm quen thuộc, mè đen không phù hợp với tất cả mọi người. Đáng chú ý, mè là một trong những thực phẩm có khả năng gây dị ứng.

Ở người nhạy cảm, việc ăn mè hoặc sử dụng sản phẩm có chứa thành phần từ mè có thể gây phản ứng dị ứng với các biểu hiện như ngứa, nổi mề đay, sưng môi, sưng lưỡi hoặc khó chịu đường tiêu hóa. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể xuất hiện phản ứng dị ứng toàn thân, khó thở và cần được cấp cứu.

Những người đã được xác định dị ứng mè cần tránh sử dụng thực phẩm này, đồng thời đọc kỹ nhãn thành phần của các sản phẩm chế biến sẵn để hạn chế nguy cơ tiếp xúc ngoài ý muốn.

ThS.BS Nguyễn Vũ Bình khuyến cáo, mè đen có thể là nguyên liệu hữu ích để làm phong phú bữa ăn nhưng không nên thần thánh hóa công dụng. Người dân nên sử dụng với lượng vừa phải, chế biến ít đường, ít muối và kết hợp đa dạng thực phẩm. Một chế độ ăn cân đối, phù hợp với nhu cầu của cơ thể vẫn là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.

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