Thiếu gia tập đoàn Hải Minh giúp Hoa hậu Vi Minh thoát khỏi nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện
GĐXH - Hải Đăng đã xuất hiện đúng lúc và giúp Hoa hậu Vi Minh thoát khỏi sự cố bị cộng đồng mạng tấn công vì cho rằng mập mờ tiền từ thiện.
Trong tập 11 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, ông Sinh - bố của bé Dín là kẻ nghiện cờ bạc và không hề yêu thương con gái. Tuy nhiên, khi Hoa hậu Vi Minh làm video về cuộc đời khó khăn và vất vả của bà Ngọ và Dín, kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ tiền bạc cho hai bà cháu thì ông Sinh quyết định trở về.
Nay ông Sinh trở về vì ông ta nhắm đến số tiền quyên góp mà bà Ngọ và Dín nhận được. Tuy nhiên, sau khi giở những trò lưu manh cốt để đòi tiền Hoa hậu Vi Minh không được, cùng với việc chơi cờ bạc thua tiền, bị ép nợ phải trả cùng gợi ý vòi tiền Hoa hậu Vi Minh, ông Sinh quyết định lên livestream để tố cô ăn chặn tiền của các mạnh thường quân gửi về cho mẹ và con gái mình.
Vụ livestream của ông Sinh nhanh chóng nhận được sự thu hút của công chúng và Vi Minh lập tức bị cộng đồng mạng nghi ngờ cô không minh bạch tiền từ thiện. Đúng lúc cô phải đối diện với những chỉ trích thì thiếu gia Hải Đăng xuất hiện. Hải Đăng từng cho ông Sinh ở trang trại của mình nhưng ông Sinh đã giở trò ăn cắp vặt, lấy gỗ đang thi công của trang trại mang ra ngoài bán, nhặt được điện thoại của khách nhưng không mang trả. Tất cả những việc làm của ông Sinh, Hải Đăng đều có bằng chứng từ video an ninh...
Với sức ép từ Hải Đăng cùng cánh cửa "không muốn dồn vào đường cùng", "muốn cho cơ hội để sửa sai"... ông Sinh đã phải lên livestream xin lỗi Hoa hậu Vi Minh.
Trên thực tế, sự việc này đều nằm trong toan tính của Hải Đăng trước đó. Lý do của kế hoạch này của Hải Đăng chỉ hướng đến một mục đích là gây khó cho Vi Minh và khi mọi thứ xảy ra, anh ta sẽ xuất hiện và giải cứu cho cô.
Và mưu tính của Hải Đăng đã thành công, anh ta đã giúp Vi Minh thoát khỏi vụ bê bối từ thiện một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Vi Minh không vì thế mà thay đổi tình cảm của mình. Cô muốn xây dựng hình ảnh độc lập, không phục thuộc vào thiếu gia. Cô cũng không muốn "làm dâu hào môn".
Ông Sinh sau khi livestream xin lỗi Vi Minh đã ăn cắp số tiền của bà Ngọ và bỏ trốn. Việc làm của ông ta đã dẫn đến những biến cố cho bà Ngọ và Dín. Bà Ngọ sức khoẻ suy sụp và bé Dín thì đau lòng trước mọi việc xảy ra và bỏ đi vào rừng một mình. Mối quan hệ giữa Vi Minh và ông Tài cũng xấu đi, hai bố con lại một lần nữa tranh cãi gay gắt.
Hoa hậu Vi Minh đã tìm thấy bé Dín và quyết định nhận làm em gái để yêu thương, chăm sóc. Ảnh VTV
Vi Minh sau khi tìm được Dín đã quyết định nhận Dín làm em gái với quyết tâm sẽ giúp cho cuộc đời cô bé tươi sáng hơn - sau những bất hạnh và khốn đốn do ông Sinh gây ra. Những hình ảnh về cuộc trò chuyện của Vi Minh với Dín đã được đưa lên mạng và cô nhanh chóng nhận lại được thiện cảm của công chúng sau sự việc mập mờ tiền từ thiện.
Qua sự việc lần này, Vi Minh cũng học được nhiều bài học và rút ra cho bản thân nhiều điều. Cô quyết định rời khỏi bản sau những rắc rối do cô mang về.
